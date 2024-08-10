اسرار الصحف المحلية 10-08-2024

البناء

خفايا

تقول مصادر فلسطينية إن قيادة حركة حماس وجّهت إلى الوسطاء مجموعة أسئلة حول دعوتها للتفاوض بعد أسبوع تتصل بضمانات التوصل إلى اتفاق أو إعلان موقف من الوسطاء أو إذا كان هناك وضع مهلة زمنية للتفاوض خصوصاً أن الحركة سبق ووافقت على عرض قدّمه الوسطاء ورفضت حكومة الاحتلال العرض وعادت الأمور الى مربعها الأول، بينما تستمرّ المجازر وعمليات القتل والتدمير والتجويع في غزة. وهل هناك خطة لدى الوسطاء لوقف أعمال القتل والتدمير وفتح طريق دخول المساعدات خلال المفاوضات؟



كواليس

أكد دبلوماسيون نقلاً عن وسطاء زاروا طهران وتواصلوا معها بعد البيان الأميركي المصري القطري حول مفاوضات غزة وسمعوا منها فصلاً تاماً بين ردّ مؤكد لا غنى عنه على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف عاصمتها طهران وقتل ضيفٌ رئاسيّ، وبين دعم إيران الكامل لحل تفاوضي ترضاه المقاومة الفلسطينية في غزة يوقف العدوان ويحقق المطالب.





أسرار اللواء

حال الوضع الدستوري، دون خروج وزير سيادي من حكومة تصريف الأعمال، من دون التوصل إلى تسوية حول الموضوع.



أُسند لوزير مخضرم دور في حركة اتصالات، لقدرته على التعامل مع الجانب الأميركي، ولملء بعض الشغور في الموقع الرئاسي الأول.



ما يزال رعايا دول غربية، لا يكترثون لبيانات السفارات بالمغادرة فوراً، ويمضون أوقاتاً بين العاصمة والمناطق السياحية في الجبل والشمال!





أسرار الجمهورية

تحرّك قبل الموعد

كشف مرجع دبلوماسي ان الاميركيين والقطريين والمصريين لن ينتظروا حتى الخميس المقبل موعد استئناف المفاوضات لوقف اطلاق النار، وإنما سيحاولون ايجاد حلول للنقاط المختلف عليها قبل الموعد.



الفجوة ضاقت

حددت نقاط الخلاف بين اسرائيل وحركة حماس بأربع نقاط، وقال دبلوماسي أميركي ان الفجوة ضاقت بين الطرفين ولكن هذا لا يعني ان اعلان التسوية سيتم في 15 آب الجاري.



الوضع ليس كما يُصوّر

سفارة غربية كانت اجرت اتصالات من اجل اعداد خطة لإجلاء رعاياها إذا ما دعت الحاجة، لم تتخذ اي اجراء عملي في هذا الشأن، ما يدل على ان الوضع ليس كما يصور تهويلا.





الأنباء

حراك لافت

حراك رسمي لافت بالتزامن مع المساعي الإقليمية، مع إظهار موقف واضح من التطورات.