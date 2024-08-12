أسرار الصحف 12-8-2024

النهار



لوحظ ان ال بلديات المقربة من “التيار الوطني الحر” لم تصدر بيانات بشأن استقبال النازحين المفترضين في حال توسعت الحرب كما حصل زمن التقارب في حرب 2006.



قال مسؤول فلسطيني سابق في مجلس خاص ان ما يجري على محور ايران – حزب الله، جعل قضية غزة في مرتبة متراجعة افادت منها اسرائيل اذ تنفذ مجازر كل يوم من دون ان تجد ردات فعل بحجم الكارثة.



علق وزير سابق ماروني على قرار وزارة الداخلية في الكويت بسحب الجنسية من 850 شخصاً كمرحلة اولى، قائلاً: في لبنان، ربحنا الدعوى لاسقاط مرسوم التجنيس الشهير ولم يلتزم احد به، هذا هو الفارق بين الدولة واللادولة.



يقول خبير اقتصادي ان قيمة الدولار ستتراجع قريبا بسبب مضاعفة كمية طباعة الدولار في الولايات المتحدة الاميركية لتغطية العجز.



نفت مصادر عسكرية ما تردد عن ايقاف الدوريات المشتركة بين الجيش اللبناني وقوات “اليونيفيل”، على خلفية حادثة في كفرحمام، موضحة ان تباينات تحصل من حين لآخر، وهو شأن طبيعي في مطلق عمل مشترك بين طرفين، الا ان الأمور تعالج سريعا وتعود الى طبيعتها.



تعود مشكلة الاقساط المدرسية الى الواجهة مع اقتراب موعد العودة في ايلول المقبل وذلك بعدما ابلغت المدارس ذوي التلامذة بارتفاعات كبيرة على الاقساط المدرسية وذلك في ظل عدم وجود اي رقابة على حسابات المدارس الخاصة باعتبارها غير ربحية.



اللواء



تُشيد سفيرة دولة كبرى بأداء مرجع بارز وإعتباره المحاور الأول بالمقارنة مع غيره من القيادات السياسية، التي لا يُحسن معظمها إدارة دفة الحوار مع الآخر!

توقع نائب في لجنة الأشغال بقاء لبنان بلا كهرباء فترة ليست قصيرة، بسبب التواطؤ الحاصل بين موظفين في وزارة الطاقة ومافيات المولدات الذين ضاعفوا طاقاتهم الإنتاجية بعد توقف وحدات في معملي الزهراني ودير عمار عن العمل!

لم تنفع المساعي التي بُذلت على أكثر من صعيد، في إنصاف الموظف عبد الحفيظ سوبره الذي نُقل من منصبه الحساس ظلماً، لأسباب ظاهرها سياسي وباطنها فسادي!



البناء



توقفت مصادر عسكرية متابعة لحرب غزة أمام ما تضمنته رسالة الضباط القادة في جيش الاحتلال لقيادتهم العليا عن تقدير الموقف في غزة عسكرياً في سياق التشكيك بالحديث عن النصر القريب. وقالت إن ما تضمنته الرسالة عن امتلاك المقاومة صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيّرة كافية للقيام بمهمات استطلاعية وعسكرية انقضاضيّة يؤكد ما تقوله قيادة المقاومة في غزة عن أن ما لديها كافٍ لخوض حرب طويلة ما لم تتحقق شروطها في أي اتفاق مقترح.

رصدت مصادر إعلامية متابعة لما يصدر حول مواعيد مرتقبة لردّ إيران وحزب الله على الاعتداءات التي طالت الضاحية الجنوبية لبيروت والعاصمة الإيرانية طهران وما ترتب عليها من اغتيال القائدين إسماعيل هنية وفؤاد شكر أن سبعة مواعيد مختلفة تم تحديدها إسرائيلياً للردّ وخمسة مواعيد أميركيّة، إضافة لما يتم نشره في وسائل الاعلام. وقالت إن هذا يدل على أن محور المقاومة نجح في خوض الحرب النفسية التي أسماها السيد حسن نصرالله بدفع الكيان للوقوف على قدم وربع خصوصاً في ضوء حال الهلع داخل المستوطنين مع كل موعد.



الأنباء

لوحظ استمرار التسخين لبنانياً رغم التبريد إقليمياً كنوع من الحفاظ على زمام المبادرة بانتظار لحظة الحسم.



الجمهورية



أوضح مصدر دبلوماسي ان وزير خارجية دولة عظمى سيأتي مجددا إلى المنطقة خلال الايام القليلة المقبلة إلا إذا نفذت دولة إقليمية ضربات ضد دولة عدوة.

دخلت مساعي سد الفجوات في تضارب المواقف بين القوى المتقاتلة مرحلة تنفيذية استباقا لاستئناف المفاوضات الخميس المقبل.

تدخلت دولة أوروبية ذات رصيد لدى دولة ساعدتها عسكريا، وطلبت منها التجاوب مع مساعي وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن.