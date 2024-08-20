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o
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أسرار الصحف 20/08/2024
اسرار
2024-08-19 | 23:33
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أسرار الصحف 20/08/2024
النهار
عُلم أن العتاب الودّي بين نائب في حزب مسيحي بارز، وزميل له انتقد رئيس حزبه، أدّى إلى التواصل بين الطرفين، وينقل أن ثمة حراكاً يجري من قبل مقربين من الفريقين لوقف السجالات وعدم تفاقم الأوضاع بين الحليفين السابقين.
انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي امس صورة لوزير الطاقة وقد احضر الحلاق الى مكتبه لقص شعره فيما يتابع عمله.
تردد ان المئة دولار المخصصة للعسكريين نهاية كل شهر لم تعد متوافرة منذ نحو ستة اشهر وقد اعطيت فقط لمناسبة عيد الجيش مطلع شهر آب الجاري.
نصح خبير اقتصادي اللبنانيين بعدم الاستمرار في تخزين الدولارات التي وفّروها وانما الاتجاه الى تنويع استثماراتهم لان اسعار سعر صرف الدولار لن تكون مستقرة على المستوى العالمي.
بدأ الكلام عن نشوء تكتلات نيابية جديدة في ضوء المتغيرات في التحالفات السياسية تمهيداً للانتخابات النيابية المقبلة.
يلتزم النائب ابراهيم كنعان الصمت قبل انقضاء الاسبوع وهي المهلة التي اعطاها للاجابة على مبادرته لجمع ما تفرق والعودة عن قرارات الفصل والإبعاد التي اصددرها رئيس "التيار الوطني الحر".
ينقل زوار العاصمة السورية ان الحياة في مناطق السلطة صارت معقدة حيث لا كهرباء ولا ماء ولا مشتقات نفطية الا وفق برنامج تقنين قاس جداً.
الجمهورية
قال مدير عام سابق لوزارة دسمة ان فضيحة انقطاع الكهرباء ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.
اعد احد الأحزاب ملفات شاملة عن عدد من الذين انفصلوا او فصلوا او سيفصلون لوقت الحاجة.
شخصية سياسية سيكون لها كلام مهم في قضايا حساسة خلال الساعات المقبلة.
اللواء
تساءلت مصادر مصرفية عن الاعتبارات التي تدفع للحديث عن وضع لبنان على اللائحة الرمادية وعلاقة ذلك بالودائع.
التزمت وزيرة سابقة الصمت، بطلب من رئيسها، وعدم الإدلاء بأي موقف رداً على دورها في تعطيل اجتماعات مجلس إدارة الكهرباء.
اعتبر مصدر معني أن الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى لإعادة النازحين السوريين في ضوء خطورة الأوضاع في مناطق تواجدهم، وتقليص المساعدات الأممية لهم، لصالح معالجة النزوح الأوكراني..
البناء
قالت وسائل إعلام في الكيان إن ما جرى في جلسة وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن ورئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو أحبط آمال كل الذين كانوا يراهنون على المفاوضات لصناعة اتفاق يُنهي ملف الأسرى والحرب، لأنهم كانوا ينظرون لاجتماع بلينكن ونتنياهو كفرصة ضغط أميركيّ يدفع نتنياهو لتبني موقف واقعيّ يؤدّي لعقد صفقة، وإذ بالنتيجة تأتي بتبنّي بلينكن السرديّة التي يكرّرها نتنياهو لإفشال الصفقة وتحميل حماس مسؤولية الفشل.
قال مسؤول فلسطيني إن لا مصلحة لأهل غزة ولا للمقاومة فيها باتفاق يخرج بموجبه أغلب أسرى الكيان ويبقى الاحتلال في نقاط مفصليّة يتحكم بقطاع غزة مقابل هدنة لستة أسابيع يعود بعدها جيش الاحتلال الى حرب أشد ضراوة وشراسة يقتل فيها الفلسطينيين بلا هوادة أكثر من الآن، وما لم يكن الحديث عن إنهاء الحرب فلا مصلحة للفلسطينيين ولا للمقاومة بذلك، وعلى المعجبين بالاتفاق أن يطبّقوه دون الفلسطينيين.
الأنباء
التباس حول حقيقة ما حصل على خط اتفاق سابق يتعلق بقطاع حيوي أساسي.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
20/08/2024
أسرار الصحف 17-08-2024
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