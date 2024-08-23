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أسرار الصحف المحلية 23-8-2024

اسرار
2024-08-22 | 23:39
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أسرار الصحف المحلية 23-8-2024
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أسرار الصحف المحلية 23-8-2024

النهار

يجري الحديث عن تمكن اصحاب عقارين مصنفين تراثيين في بيروت من بيعهما لمطورين عقاريين بتواطؤ من المعنيين في وزارة الثقافة لقاء الحصول على مبالغ مالية في شكل مخالف للقانون.

وفق “الدولية للمعلومات” هناك حالياً في لبنان نحو 11 ألف مولّد كهرباء كبير منها 3600 مولّد توزّع اشتراكات على المنازل والمحال في القرى والأحياء.

عُلم أن التواصل عاد على خط حزبين بارزين، تحالفا في مرحلة سابقة، واختلفا لاحقاً، وذلك بعد أن قام مرجع سياسي بالاتصال بزوجة رئيس حزب مسيحي بارز.

يُلاحظ أن حزباً عتيقاً غائب عن مسار التطورات، على الرغم من دوره البارز في حقبات الماضي على صعيد السياسة أو المقاومة.

جمع زعيم مناطقي كل الضباط المتقاعدين المقربين منه وطلب اليهم التواصل مع القواعد في لبنان وخارجه لتأكيد الموقف الموحد من احداث المنطقة.

يعود الكلام جنوباً عن استغلال الوضع المأزوم بالحرب لوضع اليد على عقارات غير ممسوحة وتسجيلها من دون علم اصحابها الذين لا يقوون على الحضور الى اراضيهم او المثول امام المحاكم في مناطق خطرة نسبياً.

الجمهورية

نبه مرجع قانوني احد الوزراء إلى ان عقد اتفاقيات قروض مع دول أخرى بدون قانون يسمح بذلك يعرضه إلى المساءلة والملاحقة.

وصف مسؤول على اطلاع بتفاصيل الأمور ، المفاوضات حول غزة بأنها لم تفشل وإنما لم تنجح.

عرضت احدى الجهات المفاوضة شروطا جديدة على الوسطاء لعقد الصفقة، هي أصلا غير مقتنعة بها.

اللواء

فُهم من وسيط دولي أن مهمته غير مرغوب فيها، قبل التوصل إلى «هدنة في غزة».

تفاقم الخلاف بين نائب بقاعي وكتلة مسيحية، على خلفية ما يجري في غزة و لبنان من مواجهات.

من تدابير خطة الطورائ لمواجهة الحرب حصر مرجعية إحصاء الخسائر البشرية وسواها بمرجعية رسمية هي وزارة الصحة ومؤسساتها، تمهيداً وتسهيلاً للتعويضات لاحقاً!

البناء

قال خبير في شؤون كيان الاحتلال إن كل مخلص لقضية فلسطين يجب أن يقرأ بتمعن الدراسة التي نشرتها مجلة فورين أفيرز الأميركية عن مستقبل الكيان ورصدها لثلاثة سيناريوهات تنتهي كلها بالهلاك، كما وضعت في عنوانها منها سيناريو انفصال مستوطنات الضفة بإعلان حكومة مستقلة وسيناريو حرب بين المؤسسات الأمنيّة وميليشيات المستوطنين وسيناريو التفكك البارد الذي تكون الضربة القاضية فيه الانهيار الاقتصادي والهجرة المعاكسة. وقال إن المطلوب لبلوغ الكيان هذا المفترق هو فقط الصمود الفلسطيني، وهذا يستطيع العرب تأمينه لو أرادوا.

قال إعلامي روسي قريب من الكرملين إن موسكو لن تترك فرصة انسحاب للقوات الأوكرانية ومعها قوات خاصة من بولندا ودول أوروبيّة ومئات المرتزقة من محترفي القتال جنّدتهم واشنطن وتوقع تطويق الجيب في كورسك واعتماد الأرض المحروقة معه، بعدما جرى إخراج السكان منه تقريباً، مشيراً إلى ان الهجوم الروسي في شرق أوكرانيا يواصل اندفاعات سريعة ما يؤكد أن الجيش الأوكراني يتهالك، مشيراً الى ان تشرين الأول سوف يكون موعد التحوّل الكبير في الحرب.

الأنباء

"قطوع" مالي تجاوزه عملياً لبنان متجنّباً بذلك مخاطر كبرى كانت تهدده.

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