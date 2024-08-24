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أسرار الصحف المحلية 24-8-2024

اسرار
2024-08-23 | 23:45
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أسرار الصحف المحلية 24-8-2024
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أسرار الصحف المحلية 24-8-2024

البناء
خفايا
تؤكد أوساط دبلوماسية غربية أن الارتباك يسود الدوائر الدبلوماسية الأميركية تجاه كيفية إنقاذ المسار التفاوضي حول غزة في ضوء التمسك بالحفاظ على التموضع الى جانب كيان الاحتلال من جهة وعدم القدرة على ممارسة الضغط على حركة حماس من جهة مقابلة، والخشية من أن يؤدي إعلان الفشل إلى إمساك إيران وقوى المقاومة بزمام المبادرة في الميدان والتورط بمواجهة تخشى واشنطن أن تكون أكبر خدمة لروسيا والصين.

كواليس
قال خبراء عسكريون رافقوا حرب تموز 2006 إن اللحظة التي يعيشها جيش الاحتلال في غزة شبيهة بتلك التي سبقت نداء الاستغاثة الذي وجّهته تل أبيب الى واشنطن لوقف النار بأيّ ثمن وان القيادة السياسية والعسكرية في الكيان كانت يومها وهي اليوم تتحدّث بلغة لا تشبه حالة الجيش ولا ما تقوله في الكواليس عن دنو لحظة الانهيار الكبير.

اللواء 

توقف مسؤولون عند دخول وزيرة خارجية اليابان «متأخرة» على خط المطالبة بعدم التصعيد العسكري، بينما لم يلاحظوا أي حركة للسفير الياباني في لبنان طيلة الأشهر العشرة من المواجهات!.

لاحظ وزير سيادي أسبق بنوع من الاستغراب، أن الصين طلبت للمرة الأولى من رعاياها مغادرة لبنان مع أن عددهم ليس كبيراً، استشعاراً منها بالخطر الذي يلوح بالأفق مع الاحتمالات الكبيرة للتصعيد العسكري في المنطقة.

لم يخلُ لقاء موفد حزبي مع شخصية مسيحية بارزة من معاتبة على الرغم من الرسالة الايجابية التي حملها إلى هناك.

الأنباء

متابعة يومية

يلاحَظ أن مرجعية رسمية تواكب بشكل يومي التطورات الميدانية وعلى جهوزية مقبولة في حال وقع أي طارئ.

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