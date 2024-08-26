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o
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o
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أسرار الصحف 26-8-2024
اسرار
2024-08-25 | 23:28
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أسرار الصحف 26-8-2024
النهار
بدأ مستشار التحق منذ بضع سنوات بـ"التيار الوطني الحرّ" ببث فبركات وإشاعات لمواقع إلكترونية تستهدف بعض النواب في التيار وخارجه ونسبها لزوار الرئيس ميشال عون ومصادر قيادية لتشويه صورتهم.
يعمل قاض سابق من غير اصحاب البصمات الوظيفية الكبيرة في المراكز التي تولاها، على تعيين نجله القاضي ايضا، في موقع حساس ورفيع المستوى يشغله ابن طائفته بعد ان يحال شاغله على التقاعد في شباط المقبل.
تبين ان التلاعب في وضع اليدعلى عقارات غير ممسوحة وعدم التوقف عند هوية اصحابها يتم في بلدات في محافظة النبطية.
يترك مسعى وزير سابق لخلق اجواء سياسية ايجابية ومريحة لدى ابناء طائفته ارتياحا مع سريان هذا الجو على مرجعيتين سياسيتين قررتا عدم التصادم.
يتجمع المئات من اصحاب الدراجات الصغيرة على طريق مطار رفيق الحريري منتصف كل ليلة في مشهد يسبب اخطارا على السيارات واصحابها في غياب اي رادع امني لهم.
جرى التوقف عند العدد الكبير من المشاركين في حفل زفاف ابنة وزير سابق.
من المكتب الاعلامي لوزارة التربية: ورد في "أسرار الآلهة" انه تم توقيف موظف في قضية تسريب الامتحانات الرسمية، والصحيح أنه تم توقيف أستاذ متعاقد مراقب في الامتحانات وليس موظفاً.
الجمهورية
موفد إلى لبنان في الأيام المقبلة في مهمة للتركيز على ضبط المواجهات الحدودية ومنع تفلتها.
قال دبلوماسي عريق ان بعض القوى السياسية يلتهي بالنقاش حول جنس الملائكة بينما يمر البلد بمرحلة قد تكون الأخطر في تاريخه الحديث.
يسعى مسؤول مالي كبير إلى تشجيع المصارف على اعادة اقراض القطاع الخاص لتنشيط الاستثمار، وذلك من خطة مدروسة جيدا.
اللواء
يشجِّع مرجع روحي مسيحي عدداً من النواب الموارنة على إستعادة تجربة كتلة النواب الموارنة المستقلين، التي لعبت دوراً ناشطاً في مرحلة الإنقسامات المسيحية في نهاية الثمانينات، وخرج منها نائب زحلة إلياس الهراوي رئيساً للجمهورية!
تعمَّد رئيس تيار سياسي، أثارت قراراته الحزبية جدلاً واسعاً، السفر على طائرة خاصة لقضاء عطلته في البحر على يخت أحد "الأصدقاء"، لتأكيد عدم إهتمامه بالإنتقادات المتزايدة لإجراءاته الأخيرة!
فوجئ مسؤول بالتطورات العسكرية صباح أمس الأحد الباكر، وطلب إتخاذ إجراءات عاجلة لإثبات وجود الحكومة رغم الإشكاليات المحيطة بقدرات هيئة الطوارئ!
البناء
ارتبك سفير دولة غربية كان يكرر في مجالسه أن قرار الحرب ضد لبنان اتخذ في تل أبيب وأن مجرد بدء رد المقاومة سوف يعني انطلاق صفارة الحرب عندما سئل عن سبب الكلام الإسرائيلي عن عدم نية الذهاب الى الحرب والالتزام بعدم التصعيد رغم الاعتراف بأن المقاومة استهدفت ما وصفته هيئة البث الاسرائيلية الرسمية بمؤسسة استراتيجية وسط "إسرائيل". وقال يبدو أنهم استخدمونا في حرب نفسية وضحكوا علينا وهم يتهربون من خوض الحرب فخرجنا بسواد الوجه.
قال خبير في الشؤون الإسرائيلية إنه فوجئ بالتعابير التي تستخدم للمرة الأولى في الحديث الإسرائيلي الرسمي السياسي والعسكري تجاه لبنان عن عدم الرغبة بالتصعيد وعدم وجود نية شن حرب بعدما قدم رد حزب الله لقيادة الكيان ما يفترض أنه كان تمنيات هذه القيادة للذهاب الى شن الحرب التي مضى على التهديد بها أحد عشر شهرا. وقال إن هذا التحول المفاجئ في ظل حجم الحشود الأميركية الموجودة لدعم "إسرائيل" يعني أن لحظة العجز الإسرائيلي عن مواصلة الحرب قد اقتربت كثيرا، داعيا لمراقبة التغييرات المقبلة في المسار التفاوضي.
الأنباء
تقصير واضح لدى البعض في مواكبة التطورات على خطورتها، رغم مواقعهم التي تفرض عليهم تحمّل المسؤوليات بشكل مختلف.
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