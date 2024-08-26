الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 26-8-2024

اسرار
2024-08-25 | 23:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 26-8-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أسرار الصحف 26-8-2024

النهار

بدأ مستشار التحق منذ بضع سنوات بـ"التيار الوطني الحرّ" ببث فبركات وإشاعات لمواقع إلكترونية تستهدف بعض النواب في التيار وخارجه ونسبها لزوار الرئيس ميشال عون ومصادر قيادية لتشويه صورتهم.

يعمل قاض سابق من غير اصحاب البصمات الوظيفية الكبيرة في المراكز التي تولاها، على تعيين نجله القاضي ايضا، في موقع حساس ورفيع المستوى يشغله ابن طائفته بعد ان يحال شاغله على التقاعد في شباط المقبل.

تبين ان التلاعب في وضع اليدعلى عقارات غير ممسوحة وعدم التوقف عند هوية اصحابها يتم في بلدات في محافظة النبطية.

يترك مسعى وزير سابق لخلق اجواء سياسية ايجابية ومريحة لدى ابناء طائفته ارتياحا مع سريان هذا الجو على مرجعيتين سياسيتين قررتا عدم التصادم.

يتجمع المئات من اصحاب الدراجات الصغيرة على طريق مطار رفيق الحريري منتصف كل ليلة في مشهد يسبب اخطارا على السيارات واصحابها في غياب اي رادع امني لهم.

جرى التوقف عند العدد الكبير من المشاركين في حفل زفاف ابنة وزير سابق.

من المكتب الاعلامي لوزارة التربية: ورد في "أسرار الآلهة" انه تم توقيف موظف في قضية تسريب الامتحانات الرسمية، والصحيح أنه تم توقيف أستاذ متعاقد مراقب في الامتحانات وليس موظفاً.

الجمهورية

موفد إلى لبنان في الأيام المقبلة في مهمة للتركيز على ضبط المواجهات الحدودية ومنع تفلتها.

قال دبلوماسي عريق ان بعض القوى السياسية يلتهي بالنقاش حول جنس الملائكة بينما يمر البلد بمرحلة قد تكون الأخطر في تاريخه الحديث.

يسعى مسؤول مالي كبير إلى تشجيع المصارف على اعادة اقراض القطاع الخاص لتنشيط الاستثمار، وذلك من خطة مدروسة جيدا.

اللواء

يشجِّع مرجع روحي مسيحي عدداً من النواب الموارنة على إستعادة تجربة كتلة النواب الموارنة المستقلين، التي لعبت دوراً ناشطاً في مرحلة الإنقسامات المسيحية في نهاية الثمانينات، وخرج منها نائب زحلة إلياس الهراوي رئيساً للجمهورية!

تعمَّد رئيس تيار سياسي، أثارت قراراته الحزبية جدلاً واسعاً، السفر على طائرة خاصة لقضاء عطلته في البحر على يخت أحد "الأصدقاء"، لتأكيد عدم إهتمامه بالإنتقادات المتزايدة لإجراءاته الأخيرة!

فوجئ مسؤول بالتطورات العسكرية صباح أمس الأحد الباكر، وطلب إتخاذ إجراءات عاجلة لإثبات وجود الحكومة رغم الإشكاليات المحيطة بقدرات هيئة الطوارئ!

البناء

ارتبك سفير دولة غربية كان يكرر في مجالسه أن قرار الحرب ضد لبنان اتخذ في تل أبيب وأن مجرد بدء رد المقاومة سوف يعني انطلاق صفارة الحرب عندما سئل عن سبب الكلام الإسرائيلي عن عدم نية الذهاب الى الحرب والالتزام بعدم التصعيد رغم الاعتراف بأن المقاومة استهدفت ما وصفته هيئة البث الاسرائيلية الرسمية بمؤسسة استراتيجية وسط "إسرائيل". وقال يبدو أنهم استخدمونا في حرب نفسية وضحكوا علينا وهم يتهربون من خوض الحرب فخرجنا بسواد الوجه.

قال خبير في الشؤون الإسرائيلية إنه فوجئ بالتعابير التي تستخدم للمرة الأولى في الحديث الإسرائيلي الرسمي السياسي والعسكري تجاه لبنان عن عدم الرغبة بالتصعيد وعدم وجود نية شن حرب بعدما قدم رد حزب الله لقيادة الكيان ما يفترض أنه كان تمنيات هذه القيادة للذهاب الى شن الحرب التي مضى على التهديد بها أحد عشر شهرا. وقال إن هذا التحول المفاجئ في ظل حجم الحشود الأميركية الموجودة لدعم "إسرائيل" يعني أن لحظة العجز الإسرائيلي عن مواصلة الحرب قد اقتربت كثيرا، داعيا لمراقبة التغييرات المقبلة في المسار التفاوضي.

الأنباء

تقصير واضح لدى البعض في مواكبة التطورات على خطورتها، رغم مواقعهم التي تفرض عليهم تحمّل المسؤوليات بشكل مختلف.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

صحف اليوم

اسرار

الصحف

26-8-2024

أسرار الصحف المحلية 24-8-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-08-23

أسرار الصحف المحلية 24-8-2024

LBCI
اسرار
2024-08-22

أسرار الصحف المحلية 23-8-2024

LBCI
اسرار
2024-08-21

أسرار الصحف 22-8-2024

LBCI
اسرار
2024-08-20

أسرار الصحف 21-8-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-08-23

أسرار الصحف المحلية 24-8-2024

LBCI
اسرار
2024-08-22

أسرار الصحف المحلية 23-8-2024

LBCI
اسرار
2024-08-21

أسرار الصحف 22-8-2024

LBCI
اسرار
2024-08-20

أسرار الصحف 21-8-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-23

جلجلة دفاتر السوق تسلك طريقها نحو الحل... إلا إذا

LBCI
فنّ
2024-08-20

دانييلا رحمة في مشهد عفوي مع هرّ زوجها: "زيتون" (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
2024-08-23

حادث مأساوي...وفاة عائلة بأكملها اثر تدهور سيارة على طريق الأرز - بشري القديمة

LBCI
فنّ
07:28

تصغره بـ23 عاما... نجم "تايتانيك" مع حبيبته الجديدة على اليخت بدون البيكيني! (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الاعتداءات على الجنوب بالصور: 3 شهداء في ضربات إسرائيلية على عدة بلدات جنوبية

LBCI
أخبار دولية
13:36

باريس توقف مؤسس تطبيق تلغرام بافيل دوروف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مواقف أميركية متناقضة بشأن المعرفة المسبقة بالضربة الإسرائيلية الاستباقية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

اسرائيل المتكتّمة عن المواقع التي إستهدفها حزب الله تتمسك بروايتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

القواعد الإسرائيلية التي استهدفها حزب الله وأهميتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

حزب الله ينفذ عمليته رغم مزاعم الضربة الاستباقية

LBCI
رياضة
13:19

بسكنتا تحلم.. وشبابها حققوا الحلم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

انتخاب المجلس المذهبي الدرزي : مشاركة جنبلاطية ومقاطعة أرسلانية

LBCI
أخبار دولية
13:15

مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة...خطوط حمراء لا يمكن لحماس تخطيها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
07:28

تصغره بـ23 عاما... نجم "تايتانيك" مع حبيبته الجديدة على اليخت بدون البيكيني! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
10:30

الرئيس سليم الحص في ذمة الله

LBCI
خبر عاجل
11:54

نصرالله: رد حزب الله على اغتيال شكر انتهى وفي المرحلة الحالية لبنان يمكنه أن يرتاح وسنتابع نتيجة تكتم العدو عما جرى اليوم وإذا كانت النتيجة مرضية سنعتبر أن عملية الرد قد تمت

LBCI
فنّ
11:55

دخول ممثل شهير القفص الذهبي مع حبيبته عارضة الأزياء: "لقد بدأت الرحلة للتو" (صور)

LBCI
خبر عاجل
05:50

المديرية العامة للطيران المدني: لا صحة لما يتم تداوله حول إلغاء كل الرحلات من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وإنما هناك تأجيل لبعض الرحلات والمطار يعمل بشكل طبيعي

LBCI
أخبار دولية
08:36

نتنياهو: ليعلم نصرالله وخامنئي أنّ الخطوة التي اتخذتها اسرائيل اليوم هي خطوة على طريق تغيير الوضع في الشمال

LBCI
منوعات
12:30

ضبطته زوجته مع عشيقته في السرير... صور تفضح خيانة لاعب كرة قدم شهير! (صورة)

LBCI
خبر عاجل
07:25

المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ: إنهاء حالة الطوارئ باسثناء المناطق الحدودية مع لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More