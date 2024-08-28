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أسرار الصحف 28-8-2024
اسرار
2024-08-27 | 23:30
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أسرار الصحف 28-8-2024
النهار
أشاد مسؤول أمني سابق برئيس وزراء راحل، علماً أن الأول عمل على إسقاطه في الانتخابات النيابية العام 2000 وحرّك أدواته لجعل سقوط الثاني مذلاً.
رفض المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري إقامة احتفال ولو رمزي في مناسبة العيد الـ79 للمؤسسة بسبب الظروف التي يعيشها البلد، واكتفى ووزير الداخلية بوضع إكليل من الزهر على نصب شهداء المؤسسة.
اهتمت أوساط سياسية وأمنية بما ورد في كتاب مذكرات الوزير السابق باسم السبع الذي رافق الرئيس رفيق الحريري زمناً، وقد طُلبت منه نسخ على عجل وحتى قبل صدوره، علماً أنه أُنزل الى الأسواق قبل الموعد المحدد بسبب كثافة السؤال عنه.
سأل مسؤول بارز: لماذا تحاول إدارة مرفأ بيروت التفلت من قانون الشراء العام؟ وذلك بعد قرار اتخذ عقب اجتماع لإدارة المرفأ. علما ان الادارة دأبت على تطبيق القانون منذ 29/7/2022.
يقول مسؤول رفيع إن ردّ "حزب الله" المدوزن أفسح المجال أمام الحوار الأميركي – الإيراني الذي قد يحل الأمور العالقة في لبنان.
رأى وزير يلتزم بالمشاركة، إن حكومة معاً للإنقاذ تعاني من تباينات مختلفة بين أعضائها وتنقسم إلى فئات؛ فئة تلتزم بالمشاركة دستورياً، وأخرى تقاطع ديموقراطياً، ووزير ينتقد من الداخل ويؤيد من الخارج ويسعى إلى احداث ضجة خدمة لطموحاته.
الجمهورية
فيما يحاول مرجع مالي حل قضية اموال المودعين لإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي، يعمل وزير معني على شطب اموال المودعين وتدمير القطاع المصرفي نهائيا.
تحرك جهاز امني فعال لضبط واقع غير قانوني في احدى المناطق قبل تفلت الأمور وخروجها عن السيطرة.
ما زال أهالي مناطق واسعة في الجنوب صامدين في أراضيهم، ويمارسون النشاطات اليومية وحتى الرياضية كالمعتاد.
اللواء
يتساءل مراقبون عمّا إذا كان ردّ دولة إقليمية على اغتيال خطير جرى على أراضيها، ما يزال وارداً، أم صُرف النظر عنه لوقت غير قصير؟
ما يزال قطب وسطي، يتعرض في المجالس الضيقة وعبر الاعلام للوسيط الأميركي متهماً إياه بالانحياز لمصلحة إسرائيل..
لاحظت مصادر "خفراً لبنانياً" في استقبال باخرة النفط الجزائرية والحديث عن تنوّع في المصادر، من دون تأكيد أهمية الخطوة، في إخراج البلد من "حصار العتمة" المقصود!
البناء
قال خبراء اقتصاديون إن وكالات التصنيف الائتماني العالمية تأخّرت في تخفيض تصنيف اقتصاد الكيان والإعلان عن تراجع عناصر الأمان الاستثماريّ فيه لاعتبارات سياسيّة ونتيجة ضغوط أميركيّة شديدة، لكن ضغوط المستثمرين الذين تستمدّ الوكالات ثقتها في السوق من مصداقيتها أمامهم أجبرت هذه الوكالات على الاعتراف المتأخر بالتراجع الخطير في البيئة المالية والاستثمارية لاقتصاد الكيان، رغم أن تخفيض التصنيف تمّ درجة أشد تلطفاً ورفقاً بكثير مما يقول الواقع، لكنّها ليست إلا البداية لأن السياق الاستثماريّ في الكيان إلى الجفاف الكامل.
قال دبلوماسي غربي إن السر الأمني الذي يفسر مسارعة قيادة الكيان السياسية والعسكرية بعد تنفيذ المقاومة لاستهداف الوحدة 8200 في تل أبيب إلى الإعلان عن عدم نيّة التصعيد أو نية الذهاب للحرب والقيام بإرسال هذه الرسالة عبر وسطاء كثر لتصل إلى المقاومة لا يزال قيد البحث والتحقيق، فقد حدث شيء غيّر وجهة المقاربة الإسرائيلية من التهديد بالحرب إلى الهروب منها بعدما جاءت فرصتها الذهبية في استدارة 180 درجة، حتى أن قيادة الكيان لم تحتفظ لنفسها بحق الردّ ولو نظرياً.
الأنباء
طروحات غير واقعية بالتزامن مع الأحداث القائمة ولا نتائج لها سوى تعميق الانقسامات.
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