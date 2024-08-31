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o
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o
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o
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أسرار الصحف 31/08/2024
اسرار
2024-08-30 | 23:54
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أسرار الصحف 31/08/2024
صحيفة البناء
خفايا
يقول خبراء أوروبيون يتابعون أوضاع المنطقة وخصوصًا بعد طوفان الأقصى ويعملون لحساب وكالات دولية معنية إن معركة الضفّة الغربية هي آخر معارك الكيان لضمان الأمن الإستراتيجي بعد فشل الخيار العسكري بتأمينه رغم الدعم الأميركي المفتوح سواء في جبهة غزّة أو جبهة لبنان أو جبهة اليمن أو جبهة إيران، والانتقال من الجبهات الخارجية إلى ما يعتبره الكيان جبهة داخلية في الضفّة يعني بدء الاستعداد لما بعد نهاية الحرب.
كواليس
رأى دبلوماسي عربي سابق شارك في مفاوضات مع الكيان أن إعلان بنيامين نتنياهو عن التصويت على البقاء في محور فيلادلفيا بلا قيمة عملية، بل هو رسالة تكتيكية تجعل ورقة محور فيلادلفيا التفاوضية بيد بنيامين نتنياهو ويقول إنه يريد مقابلها ثمنًا مجزيًا. وسأل لماذا ينقل نتنياهو الأضواء إلى بنود التفاوض بدل جبهات الحرب إذا كان قادرًا على المضي بالحلول العسكرية وتحقيق إنجازات وإذا لم تكن الرسالة هي إعادة الاهتمام للمسار التفاوضي؟
صحيفة اللواء
همس
تكتَّمت مصادر دبلوماسية على معلومات حول التزامات معيَّنة، سهَّلت تمرير التمديد لليونيفيل على النحو الذي حصل، بدءًا من العام المقبل.
غمز
تساءل مصدر دبلوماسي: كيف ستعالج الدولة اللبنانية الملفات القائمة والاستحقاقات الإقليمية المهمَّة المقبلة، وهي دولة ضعيفة بلا رئيس جمهورية ولا حكومة عاملة، وبالأخص إذا انتهت ولاية قائد الجيش ولم يتم التمديد له أو لم يتم تعيين قائد جديد؟
لغز
تتقدّم الحسابات مع الولايات المتحدة، على ما عداها في اعتبارات الردّ الإيراني على اغتيال هنية قبل شهر.
صحيفة الجمهورية
- أحصت شركة إحصاءات ارتفاعًا تجاوز الضعف في الأقساط المدرسية في قطاع التعليم الخاص للسنة الجارية.
- سأل خبير اقتصادي لماذا تنأى الدولة عن استرجاع ما منح من مليارات الدولارات لبعض المستفيدين وتستسهل شطب أموال وجنى أعمار أصحاب الحقوق؟
- سألت شخصية سياسية لماذا لا تدخل لجنة المال والموازنة بندًا إلى الموازنة الجديدة يتبح للمواطنين دفع جزء من الرسوم والضرائب من الأموال المحجوزة في المصارف، لكي يخفّفوا من معاناة المودعين؟
صحف اليوم
اسرار
الصحف
31/08/2024
أسرار الصحف 30/08/2024
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