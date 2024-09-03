الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 3-9-2024
اسرار
2024-09-02 | 23:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
أسرار الصحف 3-9-2024
النهار
- قال نائب بارز، أن كلمة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع حول مصالحة الجبل والحرص عليها عكست استمرار الحرص الشديد المتبادل بين الحزب التقدمي الإشتراكي والقوات اللبنانية على حماية هذه المصالحة وابعادها عن التمايزات والتباينات السياسية بينهما.
- علم أن إنجازات رئيس بلدية مستحدثة في المتن الشمالي، دفعت ببعض الكتل في المنطقة الى التمني عليه، خوض الإنتخابات النيابية معها، إلا أنه رفض ذلك ليستكمل خطواته وانجازاته البلدية بعيداً عن النيابة.
- توقفت أوساط سياسية وحزبية كثيرة عند ظاهرة تكرار منع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل من دخول بلدات في البقاع الأوسط واستنكرتها باعتبارها مسا بحرية العمل السياسي والحزبي والتعبيري ولكنها لفتت الى انه لا يمكن تجاهل دلالاتها ومسبباتها ولو من دون تبريرها.
- لوحظ ان وفدا من "التيار الوطني الحر" زار الديمان والتقى البطريرك الراعي مطولا مستبقا بذلك زيارة تردد ان النواب المفصولين والمستقيلين من التيار يعتزمون القيام بها معا للديمان بعد أيام.
- لفتت مصادر معنية الى مخالفتها الآراء التي تتحدث عن اثر استقالات أعضاء في المجلس العسكري على أداء قائد الجيش الذي يبقى بمنأى عن هذه الاستقالات وتاثيرها ولو تأثر المجلس العسكري كلا.
الجمهورية
- مسؤول أمني رفيع في دولة غربية زار عاصمة دولة محايدة في المنطقة لمفاوضات سرية مع مسؤول في دولة أخرى.
- أكد مسؤول حزبي كبير أن لا معطيات لديه تشير إلى امكان احداث خرق في ملف معطل، على رغم كل ما يثار.
- استغربت مصادر دبلوماسية إصدار بيان تحذيري من دولة عريقة لرعاياها خلافا لمسار تراجع فرص الحرب.
اللواء
- بقي خروج عدد من النواب من البوتقة العونية، خارج دائرة حسابات "البوانتاج الانتخابي" لأسباب تكتيكية وخارجية.
- نُقل عن نائب في كتلة مسيحية يمينية أن فريقه ليس في وارد المشاركة في أية تحركات مناوئة للحكومة على خلفية الحاجة القصوى إلى الاستقرار.
- تعطي إدارة جديدة في دولة إقليمية بارزة الأولوية للملفات العالقة مع الغرب، وليس لتسعير المواجهات والحرب، حسب دبلوماسي عربي.
البناء
- يقول خبراء في شؤون الكيان إن الانقسام الحالي حول أولوية التوصل لصفقة تنهي تبادل الأسرى أو أولوية التمسك بشرط النصر المطلق على المقاومة هو امتداد للانقسام ذاته حول التعديلات القانونية للنظام القضائي وتعريف الكيان كـ"دولة مؤسسات" أو "دولة عقيدة". والفريقان تحت عباءة المشروع الصهيوني العنصري لكنه انقسام بنيويّ يهدّد بحرب أهلية بين مَن يريد الكيان جزءاً من الغرب في الهوية والقرار، ومَن يعتبر أن الاستقلال عن الغرب في الهوية والقرار شرطٌ للبقاء.
- يلاحظ متابعون للموقف الأميركي من حربي أوكرانيا وغزة تراجع موجة التصعيد التي سادت في واشنطن بوهم الردع على الجبهتين وامتدّت لأكثر من شهر يبدو بعد فشلها في تحقيق أهدافها أنّها قد انتهت أو تراجعت مع بدء الحديث عن تحجيم نوعيّة الأسلحة المقرّر تسليمها لأوكرانيا وحديث الرئيس الأميركي عن اتهام رئيس حكومة الكيان بعدم فعل ما يكفي لإنجاز الاتفاق حول غزة.
الأنباء
- السقوف العالية المتواصلة مؤشر واضح إلى أن أي خرق منتظر ليس في المدى القريب.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
صحف اليوم
اسرار
أسرار
الصحف
أسرار الصحف 2-9-2024
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2024-09-01
أسرار الصحف 2-9-2024
اسرار
2024-09-01
أسرار الصحف 2-9-2024
0
اسرار
2024-08-30
أسرار الصحف 31/08/2024
اسرار
2024-08-30
أسرار الصحف 31/08/2024
0
اسرار
2024-08-29
أسرار الصحف 30/08/2024
اسرار
2024-08-29
أسرار الصحف 30/08/2024
0
اسرار
2024-08-28
أسرار الصحف 29-08-2024
اسرار
2024-08-28
أسرار الصحف 29-08-2024
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2024-09-01
أسرار الصحف 2-9-2024
اسرار
2024-09-01
أسرار الصحف 2-9-2024
0
اسرار
2024-08-30
أسرار الصحف 31/08/2024
اسرار
2024-08-30
أسرار الصحف 31/08/2024
0
اسرار
2024-08-29
أسرار الصحف 30/08/2024
اسرار
2024-08-29
أسرار الصحف 30/08/2024
0
اسرار
2024-08-28
أسرار الصحف 29-08-2024
اسرار
2024-08-28
أسرار الصحف 29-08-2024
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-08-12
ما فعله خلال بث مباشر على تيك توك لزيادة عدد متابعيه كان صادما... وهذا مصيره!
منوعات
2024-08-12
ما فعله خلال بث مباشر على تيك توك لزيادة عدد متابعيه كان صادما... وهذا مصيره!
0
آخر الأخبار
2024-08-30
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصدار تعليمات ببقاء سكان بلدات الجليل الغربي بالقرب من الملاجئ والأماكن المحصنة
آخر الأخبار
2024-08-30
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصدار تعليمات ببقاء سكان بلدات الجليل الغربي بالقرب من الملاجئ والأماكن المحصنة
0
أخبار لبنان
15:39
مخزومي مثنيًا على خطوة القضاء في قضية رياض سلامة: نؤكد ضرورة عدم التدخل في القضاء وعدم التعدي على إستقلاليته
أخبار لبنان
15:39
مخزومي مثنيًا على خطوة القضاء في قضية رياض سلامة: نؤكد ضرورة عدم التدخل في القضاء وعدم التعدي على إستقلاليته
0
فنّ
13:15
ممثل متهم بالاستخدام غير القانوني للمخدرات... وهذا مصيره!
فنّ
13:15
ممثل متهم بالاستخدام غير القانوني للمخدرات... وهذا مصيره!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:04
التغير المناخي يغير السياحة العالمية
أخبار دولية
14:04
التغير المناخي يغير السياحة العالمية
0
أخبار دولية
14:00
الذهب: أسعار قياسية وإقبال كبير
أخبار دولية
14:00
الذهب: أسعار قياسية وإقبال كبير
0
أخبار دولية
13:57
تسابق بين الشرق والغرب على معادن إفريقيا النفيسة
أخبار دولية
13:57
تسابق بين الشرق والغرب على معادن إفريقيا النفيسة
0
أخبار دولية
13:54
دخان أبيض قد يتصاعد قريبًا من قصر ماتينيون… إليكم الأسماء
أخبار دولية
13:54
دخان أبيض قد يتصاعد قريبًا من قصر ماتينيون… إليكم الأسماء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
نتنياهو متمسك بمحور فيلادلفي
تقارير نشرة الاخبار
13:51
نتنياهو متمسك بمحور فيلادلفي
0
أخبار دولية
13:49
ملف غزة حاضر في الإنتخابات الأميركية والعين على الولايات المتأرجحة
أخبار دولية
13:49
ملف غزة حاضر في الإنتخابات الأميركية والعين على الولايات المتأرجحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
نجوم فريق الرياضي يزورون أولاد أكاديمية النادي في الدوحة باليوم الثالث من المعسكر القطري التحضيري لكأس القارات
تقارير نشرة الاخبار
13:48
نجوم فريق الرياضي يزورون أولاد أكاديمية النادي في الدوحة باليوم الثالث من المعسكر القطري التحضيري لكأس القارات
0
أمن وقضاء
13:44
الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة... هذه آخرها
أمن وقضاء
13:44
الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة... هذه آخرها
0
أخبار لبنان
13:42
رياض سلامة موقوف.. اليكم تفاصيل توقيفه
أخبار لبنان
13:42
رياض سلامة موقوف.. اليكم تفاصيل توقيفه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:14
مصدر قضائي كبير لرويترز: إلقاء القبض على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في لبنان
خبر عاجل
08:14
مصدر قضائي كبير لرويترز: إلقاء القبض على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في لبنان
2
فنّ
08:40
بعد مرور شهر على زواج وسام الأمير... رسالة من ابنه أثارت التفاعلات وهذا ما جاء فيها! (صور)
فنّ
08:40
بعد مرور شهر على زواج وسام الأمير... رسالة من ابنه أثارت التفاعلات وهذا ما جاء فيها! (صور)
3
فنّ
06:11
على متن يخت فاخر... سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ 58 بالبيكيني! (صور)
فنّ
06:11
على متن يخت فاخر... سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ 58 بالبيكيني! (صور)
4
خبر عاجل
09:16
الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوساطة المالية اللبنانية أوبتيموم إنفست لرويترز: لم يجر استدعاء الشركة لجلسة الاستماع اليوم ولسنا على دراية بإلقاء القبض على رياض سلامة
خبر عاجل
09:16
الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوساطة المالية اللبنانية أوبتيموم إنفست لرويترز: لم يجر استدعاء الشركة لجلسة الاستماع اليوم ولسنا على دراية بإلقاء القبض على رياض سلامة
5
أمن وقضاء
08:18
توقيف رياض سلامة بشُبهة "سرقة اموال مصرفية"
أمن وقضاء
08:18
توقيف رياض سلامة بشُبهة "سرقة اموال مصرفية"
6
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
7
أمن وقضاء
12:44
العثور على جثة شاب في الشوفيات... اليكم التفاصيل
أمن وقضاء
12:44
العثور على جثة شاب في الشوفيات... اليكم التفاصيل
8
آخر الأخبار
09:17
مدعي عام التمييز جمال الحجار: الخطوة القضائية التي اتخذت بحق سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام على أن يحال فيما بعد إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهية
آخر الأخبار
09:17
مدعي عام التمييز جمال الحجار: الخطوة القضائية التي اتخذت بحق سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام على أن يحال فيما بعد إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More