الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 3-9-2024

اسرار
2024-09-02 | 23:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 3-9-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
أسرار الصحف 3-9-2024

النهار

- قال نائب بارز، أن كلمة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع حول مصالحة الجبل والحرص عليها عكست استمرار الحرص الشديد المتبادل بين الحزب التقدمي الإشتراكي والقوات اللبنانية على حماية هذه المصالحة وابعادها عن التمايزات والتباينات السياسية بينهما.

- علم أن إنجازات رئيس بلدية مستحدثة في المتن الشمالي، دفعت ببعض الكتل في المنطقة الى التمني عليه، خوض الإنتخابات النيابية معها، إلا أنه رفض ذلك ليستكمل خطواته وانجازاته البلدية بعيداً عن النيابة.

- توقفت أوساط سياسية وحزبية كثيرة عند ظاهرة تكرار منع رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل من دخول بلدات في البقاع الأوسط واستنكرتها باعتبارها مسا بحرية العمل السياسي والحزبي والتعبيري ولكنها لفتت الى انه لا يمكن تجاهل دلالاتها ومسبباتها ولو من دون تبريرها.

- لوحظ ان وفدا من "التيار الوطني الحر" زار الديمان والتقى البطريرك الراعي مطولا مستبقا بذلك زيارة تردد ان النواب المفصولين والمستقيلين من التيار يعتزمون القيام بها معا للديمان بعد أيام.

- لفتت مصادر معنية الى مخالفتها الآراء التي تتحدث عن اثر استقالات أعضاء في المجلس العسكري على أداء قائد الجيش الذي يبقى بمنأى عن هذه الاستقالات وتاثيرها ولو تأثر المجلس العسكري كلا.


الجمهورية

- مسؤول أمني رفيع في دولة غربية زار عاصمة دولة محايدة في المنطقة لمفاوضات سرية مع مسؤول في دولة أخرى.

- أكد مسؤول حزبي كبير أن لا معطيات لديه تشير إلى امكان احداث خرق في ملف معطل، على رغم كل ما يثار.

- استغربت مصادر دبلوماسية إصدار بيان تحذيري من دولة عريقة لرعاياها خلافا لمسار تراجع فرص الحرب.


اللواء

- بقي خروج عدد من النواب من البوتقة العونية، خارج دائرة حسابات "البوانتاج الانتخابي" لأسباب تكتيكية وخارجية.

- نُقل عن نائب في كتلة مسيحية يمينية أن فريقه ليس في وارد المشاركة في أية تحركات مناوئة للحكومة على خلفية الحاجة القصوى إلى الاستقرار.

- تعطي إدارة جديدة في دولة إقليمية بارزة الأولوية للملفات العالقة مع الغرب، وليس لتسعير المواجهات والحرب، حسب دبلوماسي عربي.


البناء

- يقول خبراء في شؤون الكيان إن الانقسام الحالي حول أولوية التوصل لصفقة تنهي تبادل الأسرى أو أولوية التمسك بشرط النصر المطلق على المقاومة هو امتداد للانقسام ذاته حول التعديلات القانونية للنظام القضائي وتعريف الكيان كـ"دولة مؤسسات" أو "دولة عقيدة". والفريقان تحت عباءة المشروع الصهيوني العنصري لكنه انقسام بنيويّ يهدّد بحرب أهلية بين مَن يريد الكيان جزءاً من الغرب في الهوية والقرار، ومَن يعتبر أن الاستقلال عن الغرب في الهوية والقرار شرطٌ للبقاء.

- يلاحظ متابعون للموقف الأميركي من حربي أوكرانيا وغزة تراجع موجة التصعيد التي سادت في واشنطن بوهم الردع على الجبهتين وامتدّت لأكثر من شهر يبدو بعد فشلها في تحقيق أهدافها أنّها قد انتهت أو تراجعت مع بدء الحديث عن تحجيم نوعيّة الأسلحة المقرّر تسليمها لأوكرانيا وحديث الرئيس الأميركي عن اتهام رئيس حكومة الكيان بعدم فعل ما يكفي لإنجاز الاتفاق حول غزة.


الأنباء

- السقوف العالية المتواصلة مؤشر واضح إلى أن أي خرق منتظر ليس في المدى القريب.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

صحف اليوم

اسرار

أسرار

الصحف

أسرار الصحف 2-9-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-09-01

أسرار الصحف 2-9-2024

LBCI
اسرار
2024-08-30

أسرار الصحف 31/08/2024

LBCI
اسرار
2024-08-29

أسرار الصحف 30/08/2024

LBCI
اسرار
2024-08-28

أسرار الصحف 29-08-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-09-01

أسرار الصحف 2-9-2024

LBCI
اسرار
2024-08-30

أسرار الصحف 31/08/2024

LBCI
اسرار
2024-08-29

أسرار الصحف 30/08/2024

LBCI
اسرار
2024-08-28

أسرار الصحف 29-08-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-08-12

ما فعله خلال بث مباشر على تيك توك لزيادة عدد متابعيه كان صادما... وهذا مصيره!

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-30

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصدار تعليمات ببقاء سكان بلدات الجليل الغربي بالقرب من الملاجئ والأماكن المحصنة

LBCI
أخبار لبنان
15:39

مخزومي مثنيًا على خطوة القضاء في قضية رياض سلامة: نؤكد ضرورة عدم التدخل في القضاء وعدم التعدي على إستقلاليته

LBCI
فنّ
13:15

ممثل متهم بالاستخدام غير القانوني للمخدرات... وهذا مصيره!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:04

التغير المناخي يغير السياحة العالمية

LBCI
أخبار دولية
14:00

الذهب: أسعار قياسية وإقبال كبير

LBCI
أخبار دولية
13:57

تسابق بين الشرق والغرب على معادن إفريقيا النفيسة

LBCI
أخبار دولية
13:54

دخان أبيض قد يتصاعد قريبًا من قصر ماتينيون… إليكم الأسماء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

نتنياهو متمسك بمحور فيلادلفي

LBCI
أخبار دولية
13:49

ملف غزة حاضر في الإنتخابات الأميركية والعين على الولايات المتأرجحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

نجوم فريق الرياضي يزورون أولاد أكاديمية النادي في الدوحة باليوم الثالث من المعسكر القطري التحضيري لكأس القارات

LBCI
أمن وقضاء
13:44

الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة... هذه آخرها

LBCI
أخبار لبنان
13:42

رياض سلامة موقوف.. اليكم تفاصيل توقيفه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:14

مصدر قضائي كبير لرويترز: إلقاء القبض على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في لبنان

LBCI
فنّ
08:40

بعد مرور شهر على زواج وسام الأمير... رسالة من ابنه أثارت التفاعلات وهذا ما جاء فيها! (صور)

LBCI
فنّ
06:11

على متن يخت فاخر... سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ 58 بالبيكيني! (صور)

LBCI
خبر عاجل
09:16

الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوساطة المالية اللبنانية أوبتيموم إنفست لرويترز: لم يجر استدعاء الشركة لجلسة الاستماع اليوم ولسنا على دراية بإلقاء القبض على رياض سلامة

LBCI
أمن وقضاء
08:18

توقيف رياض سلامة بشُبهة "سرقة اموال مصرفية"

LBCI
اقتصاد
02:04

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
12:44

العثور على جثة شاب في الشوفيات... اليكم التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
09:17

مدعي عام التمييز جمال الحجار: الخطوة القضائية التي اتخذت بحق سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام على أن يحال فيما بعد إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More