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أسرار الصحف المحلية 4-9-2024
اسرار
2024-09-03 | 23:48
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أسرار الصحف المحلية 4-9-2024
النهار
تساءلت مصادر متابعة حول ما اذا تم إدراج موضوع التنصت الاسرائيلي على الكابل البحري بين لبنان وقبرص في إجتماعات المسؤولين اللبنانيين مع مدير المخابرات القبرصية الذي يزور بيروت حاليًا، علمًا ان اللجنة النيابية للإتصالات في آخر إجتماع لها في 25 تموز الماضي ناشدت الحكومة اللبنانية إعطاء هذا الموضوع الأولوية القصوى.
يتردد على ألسنة البعض ان مسؤولاً محاصراً بالشبهات وتحصيل المال لحسابه الخاص من خلال استغلال موقعه لا يحضر أكثر من ساعة واحدة الى مكتبه كل يوم.
مرشحون يتحضرون للانتخابات النيابية لم يتلقوا اي اشارة من مرجعيتهم بعد تشير الى خوضهم الاستحقاق المقبل.
قال نواب متابعون ان ثلاثة مستشارين يتحكمون بإحدى الوزارات الاساسية ويسيطرون على قرار الوزير المعني وجرت محاولة لابعادهم باءت بالفشل نتيجة ارتباط كل واحد منهم بحمايات .
قال سفير عربي رداً على سؤال عن تعاطي دولته في لبنان: “ما زلنا على موقفنا من انتخابات الرئاسة والاقطاب السياسية الموجودة في السلطة وخارجها”.
ترصد أوساط ديبلوماسية غربية بدقة ردود فعل القوى السياسية على اختلافها من توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة باعتبار ان هذه الردود المرتقبة ستعكس الاتجاهات التي ستسبق احتمال توسع التحقيقات مع سلامة حيال المرحلة التي كان فيها في منصبه.
الجمهورية
أبدى دبلوماسي اجنبي دهشته من كثرة المفاجآت على الساحة اللبنانية، بحيث كل يوم قصة وكل قصة تنسي اللبنانيين ما سبقها.
تنتظر شريحة واسعة من اللبنانيين ما سيطرحه مرجع مالي راكم رصيدا من الثقة على مدى اكثر من سنة، في سبيل تخفيف الأعباء عنهم وتوفير قسم من حقوقهم.
جزم مسؤول كبير ان لا أفق لمسعى يتوقع استئنافه قريبا، بناء على معطيات لا توحي بتوافر أي جديد.
اللواء
خلافاً لما تردد، ما زالت الحركة في الضاحية الجنوبية لبيروت كثيفة، ولم يتوقف أي قطاع من قطاعاتها الانتاجية عن العمل ولو تراجع بنسبة قليلة في بعض القطاعات مثل عيادات الأطباء ولكن لسبب مادي لا أمني؟
لوحظ أن بيان نائبة مدير مكتب «اليونيفيل» الإعلامي كانديس أرديل حول استهداف العدو لسيارة موظفين يقدمون خدمات للقوات الدولية واستشهادهما، قد جَهََّلَ الفاعل ولم يُشِر إلى مسوؤلية إسرائيل!
يتردد أن ضغطاً قضائياً أوروبياً، بغطاء أميركي، أدى إلى توقيف حاكم مصرف لبنان السابق..
البناء
قال أحد خبراء الملف القانوني الخاص بالتحقيقات الدولية مع الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة إن قرار توقيف سلامة هو خطوة هامة في سياق كشف خفايا اللعبة المالية التي أضاعت أموال المودعين، لكن الحذر واجب لأن الخطوة المتأخرة تحتمل فرضيّة أن تكون استباقاً لصدور مذكرة جلب عبر الإنتربول لحساب دولة أوروبيّة يصعب ردّ طلب صادر عن مؤسساتها القضائية قانونياً وسياسياً، فيصبح التوقيف نهاية مسار لا بدايته وحماية لا عقاباً.
طرح الخبر المنشور عبر وسائل الإعلام الرسمية والخاصة في الكيان عن استقالة قريبة لرئيس الوحدة 8200 على خلفيّة الفشل في 7 أكتوبر وما رافقها من حديث عن توقيت استقالات أخرى عسكرية وأمنية مرافقة، سؤالاً خطيراً حول إمكانيّة أن يكون كل ما يجري خطة أمنية مرسومة للتغطية على مقتل رئيس الوحدة 8200 خلال هجوم المقاومة على مقرّه، والاستقالة تغطية لإخفاء مصيره إلى مرحلة لاحقة تعلن فيها وفاته بداعي المرض أو حادث وفتح طريق تعيين بديل منه. وتأتي سائر الاستقالات المقرّرة سلفاً والمؤقتة حديثة لجعل الأمر يبدو طبيعياً؟
الديار
اكد مرجع روحي مطلع على الاتصالات الجارية لتحريك الملف الرئاسي، ان باريس والرياض ،اخرجتا من لائحة المرشحين كل من قائد الجيش العماد جوزاف عون ورئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية.
عمد بعض التجار اصحاب المحلات المعروفة، الذين يبيعون الخضار والفاكهة، الى رمي ما لا يباع منها بدلا من توزيعه على الجمعيات والمياتم.
اتهم مرجع وزاري الحركة الاحتجاجية التي قامت بها مجموعة من المودعين، ولجوئها الى استخدام العنف من حرق وتكسير لعدد من المصارف في منطقة الدورة، بأن ورائها شخصية من المجتمع المدني تربطها علاقة قوية بجهات خارجية شريكة في اطار تنظيمي تنتمي اليه.
كشف مصدر وزاري ان سفيراً أجنبيا سأله عن كيفية وآلية سد ثغرة عدم امكانية تأمين توازن طائفي، في ظل امتناع الشباب المسيحي عن الالتحاق بالجيش، في حال تقرر تطويع خمسة ألاف جندي لنشرهم جنوبا، كما وعدت الدولة اللبنانية.
الأنباء
يبدو أنه من الصعب البناء في هذه المرحلة بالذات على قواسم مشتركة داخلياً في حين تتسع مسافات الخلاف على ملفات أساسي.
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