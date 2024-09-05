أسرار الصحف 9-5-2024

النهار



التزمت جهات سياسية عدة التحفظ والصمت حيال توقيف حاكم مصرف لبنان سابقا رياض سلامة ترقبا لمرور أربعة أيام على توقيفه لمعرفة ما اذا كان مسار ملاحقته جديا ام لا .



تؤكد أوساط معنية بأنه إذا لم تؤمن مساعدات من دول شقيقة وصديقة أو منظمات إنسانية، لتغذية صناديق المدارس الرسمية، فإن المدارس الرسمية ستكون أمام كارثة، من القرطاسية إلى التدفئة وكل ما يرتبط بالمستلزمات الضرورية بصلة.



تقوم شخصيات سياسية مستقلة بمساع سريعة لاحتواء موجة سجالات حادة تتعلق بمسألة الأعداد والأرقام والإحصاءات المزعومة للطوائف التي تهدف إلى إظهار تناقص كبير مزعوم في أعداد المسيحيين والتي يشتبه في ان جهات معروفة تقف وراءها لاهداف لا تخفى على احد .



تشير وقائع مثبتة الى ان ممارسات “التنمر” التي يمارسها أصحاب المولدات الكهربائية في الكثير من المناطق اشتدّت بصورة لافتة في الفترة الأخيرة بعدما استثمروا مسألة انقطاع الفيول لتغذية “كهرباء الدولة” .



بدا أحد المراجع السياسيين شديد التشاؤم حيال أي احتمال أو فرصة لتحريك جدي للازمة الرئاسية خلافا لكل الانطباعات المخالفة لتشاؤمه وتحفظ عن الإفصاح عما يدفعه الى توقع ترحيل أي حل الى السنة المقبلة.



الجمهورية



استغرب دبلوماسي عربي الضجة الاعلامية حول لقاء يعقد في عاصمة خليجية مؤثرة وتحميله اكثر مما يحتمل.



سجل مراقب حزبي ان هناك تقاربا في المواقف بين فريقين سياسيين متنافسين، من فريق ثالث ، لكنهما متباعدان في كل المسائل الاخرى.



جددت هيئات مجتمعية مطالبتها بإدراج بند استيفاء نسبة مئوية من الضرائب والرسوم عبر شيكات مصرفية في موازنة ٢٠٢٥، ما يخفف من الأعباء على المودعين ويشجع دفع الضرائب ويرفع قيمة الشيكات.



اللواء



فُهم أن النواب الأربعة الخارجين من التيار الوطني الحر، ليسوا بوارد أية خطوات تفاقم الأزمة مع التيار، وانتظار انتخابات الرئاسة، وجلسات التشريع..



انهارت المفاوضات بين اللجنة الحكومية وممثلي الهيئات النقابية والقطاعية حول مصير زيادة الرواتب ومعاشات التقاعد، قبل البدء بمناقشات مواد موازنة الـ2025..



تتحدث معلومات دبلوماسية عن سلّة في حقيبة الوسيط هوكشتاين، إذا عاد بعد إبرام هدنة في غزة، تتضمن خارطة لـ1701، وأسماء للرئاسة الأولى..



البناء



قال مسؤول فلسطيني كبير إن بعض العرب يريد أن يرى المشهد في الكيان من خلال مواقف بنيامين نتنياهو المتشددة في مسار التفاوض والتصعيدية في عمليات القتل للمدنيين، ولذلك هي تدعو إلى تنازلات تفاوضية تحت شعار احتواء التصعيد، لكن المقاومة ترى المشهد من خلال النجاح الفلسطيني بتفجير أزمة غير مسبوقة تشقّ الكيان من الداخل حول خيار الحرب، ولذلك هي تدعو إلى مزيد من الصمود والمقاومة حتى يتغيّر ميزان القوى داخل الكيان لصالح التراجع أمام شروط تفاوضيّة مقبولة.



يعتقد دبلوماسي غربي أن المواقف المتشدّدة لبنيامين نتنياهو في مسارات التفاوض تمنح الشرعيّة للرد الإيراني بعدما كانت إحدى نتائج مسار التفاوض إعاقة هذا الردّ بداعي وجود فرصة للتوصل إلى اتفاق يجب عدم عرقلتها، بينما صار الرد الآن تعبيراً عن عقاب لنتنياهو على تعطيل فرصة التوصل إلى اتفاق، فيما هو يستفز ولو نظرياً شرائح عالمية وعربية كانت تضغط على إيران لعدم الردّ أو تأجيله.



الأنباء



خطوة مالية ضرورية تسلك طريقها القانوني ومحطة أساسية الأسبوع المقبل.