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أسرار الصحف 06/09/2024

اسرار
2024-09-05 | 23:47
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أسرار الصحف 06/09/2024
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أسرار الصحف 06/09/2024

النهار

تجاوز عدد الاناث اللواتي تقدمن للتطوع في دورة قوى الامن الداخلي الاخيرة اكثر من اعداد الشبان في مشهد لم تعرفه المديرية في دورات سابقة.
باشر نائب في دائرة بيروت الثانية اعداد ماكينته الانتخابية بدءاً من اليوم واجراء جولات من المشاورات والاتصالات مع اسماء تحضيراً لضمها الى لائحته.
بدأ الحديث في دوائر الاغتراب عن وجوه للترشح في الانتخابات المقبلة وعددهم 6 ثلاثة مسيحيين وثلاثة مسلمين ليصبح عدد اعضاء دورة البرلمان المقبل 134 نائبا.
يُنقل بأن بعض المرجعيات السياسية، طلبت مواعيد من بعض الدول الخليجية، لكن حتى الساعة لم يتم تحديدها، وثمة توجه الى عدم استقبال أي مسؤول لبناني في هذه المرحلة، لجملة ظروف واعتبارات مغايرة عن الآليات التي كانت تعتمد في السابق.
تُسجل عملية قطع أشجار في بعض المناطق على نحو متفلت دون رادع ووازع، مع اقتراب موسم الشتاء وفي ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

الجمهورية

جرت اتصالات بين أطراف سياسية لتطويق تداعيات جريمة مروعة وترك العدالة تأخذ مجراها.
أعدت وزارة بارزة مشروعا متطورا لتسهيل شؤون المواطنين سيتم تدشينه الاسبوع المقبل في احتفال رسمي.
تابعت جهات دبلوماسية وخليجية مضمون فضيحة كشف عنها نائب سابق وتتعلق بملف إرهابي خطير.

اللواء

هناك قرار بعدم السماح لأحد القضاة، من الإقتراب مجدداً من ملف مالي- قضائي، بالغ الخطورة.
لم تُطرح في لقاء الديمان أية فكرة لمبادرة رأب الصدع بين النواب الأربعة ورئاسة التيار الذين خرجوا منه..
تؤكد مصادر مصرفية أوروبية - أن لا نية لتوقف المصارف المراسلة في التعامل مع المصارف المحلية..

البناء

تعتقد جهات دبلوماسية ان الاعلان عن نية رئيس الوحدة 8200 في كيان الاحتلال الاستقالة من منصبه على خلفية استعداده لتحمل مسؤولية التقصير في التنبيه من حدوث عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر غير منطقية بعد مرور 11 شهرا على الطوفان ولكن بعد يومين من استهداف مقر الوحدة من قبل حزب الله ما يرجح أن يكون قد قتل خلال الاستهداف و يأتي الحديث عن الاستقالة لتبرير تعيين خلف له وغيابه عن المشهد ليتم الإعلان عن وفاته لاحقا بحادث أو مرض.

تؤكد مصادر متابعة للمبادرة الروسية للمصالحة بين سورية وتركيا أن الموقف التركي لا يزال عند اللغة الانشائية ولم يصل بعد الى الاستعداد لترجمة الالتزام بالسيادة السورية بمواقف سياسية علنية جدية عن نية الانسحاب من الأراضي السورية ولا بخطوات عملية تضع جدولا زمنيا للانسحاب ولو ربطا بخطوات تتصل بالتزامن مع مطالب تركية لتكون أساسا صالحا للنقاش بين الدولتين السورية والتركية ما يفتح المجال للاستنتاج بتريث تركي يتصل بالإشارات الأميركية يحكمها ترابط الاحتلالين التركي والأميركي.

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الصحف

06/09/2024

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