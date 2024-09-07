أسرار الصحف 07-09-2024

اللواء



لاحظت عناصر أمنية أن الحاكم الموقوف ذرف دموعاً، وهو في طريقه إلى زنزانة التوقيف.



تردَّد أن النائب جبران باسيل لا يُبدي قلقاً حول حصته النيابية بعد انفصال نائبين من المتن الشمالي عن التيار الوطني الحر، لأنه يتّكل على تحالف انتخابي مع مرجعيتين أرثوذوكسية وأرمنية.



لم يردّ وزير معني بقضية حساسة مثارة حالياً على الاتصالات لمراجعته بشأن ما تردَّد عن خلاف بينه وبين مرجعيته السياسية، وتبيَّن أنه موجود خارج البلاد وهاتفه مقفل.