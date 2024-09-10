أسرار الصحف المحلية 10-9-2024

النهار

نعى “حزب الله” حسين شكر، ابن شقيق القيادي فؤاد شكر. وترددت معلومات عن عملية اغتيال تعرض لها شكر في منطقة الأوزاعي، بعد شائعات عن دور له في اغتيال عمه. وقيل أنه صودف مروره في مكان إشكال قبل أن يصدر الحزب بيان النعي مؤكداً وفاته من دون ذكر تفاصيل ظروف الوفاة.

تبين أن (ع.ف) و (ح.ف) تعهدا بتقديم مولد كهربائي مع المازوت الذي تحتاجه مولدات وزارة العمل شهريا، وكل ما يلزم من استشارات وهندسة اتصالات للمشروع الرقمي الذي اطلقته الوزارة العمل مقابل الحصول على تواقيع الوزير لمعاملات لعمال ذكور اجانب من دون تحديد العدد لشركاتهم أو تلك التي تدور في فلكهم.

قطع وزير بارز الطريق على بعض التسريبات (القريبة منه) حول اعتكافه واستقالته، وكانت أولى لقاءاته بعد عودته مع مسؤولين في حزب يمثله في الحكومة، واتفق على الخطوات المقبلة في وزارته بعد اللغط الذي حصل والذي أدى إلى زعله من بعض المواقف السياسية.

تبين ان الحملة التي طالت نجل رئيس جهاز امني خدماتي بذريعة حيازته المخدرات انما جاءت رداً على والده الذي لم يتجاوب مع طلبات طابعها انساني وباطنها سياسي مذهبي.

ارتفعت قيمة السمسرات في النافعة لتبلغ نحو 200 الى 300 دولار للخدمة الواحدة رغم كل المحاولات لضبط التفلت القائم.



الجمهورية

يتحضّر القضاء في دولتين غربيّتَين كبريَين إلى متابعة ملفات الدعوى والتحقيقات الجارية بحق ثلاثة مصارف لبنانية، ويتوقع المتابعون للملف أن تصدر أحكام بحق مصرفَين.

تزامناً مع الحركة القضائية في ملف موقوف بارز، تحرّكت التحقيقات في فرنسا ودولة جارة لها، بفعل تعاون بعض المصرفيّين مع التحقيقات المتعلقة بالموقوف.

تعدّدت الروايات حول كيفية استثمار هبة عربية من نوعية ممتازة في مجال حيوي إلى أن استقرّ الوضع على بيعها لقاء أرباح تقدّر بـ25%.



اللواء

يتجه حزب بارز إلى عدم تعريض أيٍّ من علاقاته أو تحالفاته إلى أي اهتزاز، نظراً للحاجة الملحَّة «لوحدة داخلية» بالحد الأدنى!

تخشى مصادر مطلعة على سير التحقيقات بملف سلامة من حصول اشتباك قضائي على خلفية رغبة بعض القضاة المشاركة في الجلسات..

تتحدث معلومات دبلوماسية أن شخصيات عاملة في الخارج، بينهم وزير سابق ترشحه دولة كبرى للرئاسة في لبنان..



البناء

فضيحة الوثيقة المزوّرة التي عرضها بنيامين نتنياهو وقال إنّها تعليمات استراتيجية لقيادة حماس لطريقة خوض الحرب وفيها مزاعم عن حرب نفسيّة محورها الأسرى والضغط على نتنياهو تسبّبت بإعلان تبرؤ الجهات الاستخباريّة من نسبة الوثيقة إليها، ووفقاً لجهات حقوقيّة في الكيان سوف يكون على نتنياهو مواجهة جرم التزوير اذا ثبت أن لا وجود لأي مؤسسة حكوميّة مستعدة لتبني الوثيقة.

أعرب دبلوماسيون غربيون عن مفاجأتهم بحجم المشاركين في العرض العسكريّ للمقاومة في مخيم جنين بعد عشرة أيام على الحملة العسكرية، وقال بعضهم، كما نقلت وسائل إعلام الكيان، إن هذا العرض هو أكبر إعلان عن فشل الحملة العسكرية، بينما قال آخرون إن حروب جنين المتكرّرة تزيد قوة المقاومة والاتفاق الشعبي حولها، كما تبيّن التسجيلات المصوّرة وتؤكد أن الخيار العسكريّ للاحتلال له نتائج عكسيّة.



الأنباء

الأرقام الأولية التي تتضمنها بعض الإحصائيات، بانتظار المسوحات الرسمية، تشير إلى حجم الأضرار الهائل في قرى الجنوب بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر.