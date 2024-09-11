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أسرار الصحف 11-09-2024

اسرار
2024-09-10 | 23:44
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أسرار الصحف 11-09-2024
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أسرار الصحف 11-09-2024

النهار

يعمد محلّلون وناشطون إلى التشويش على محاولات حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لتجنيب لبنان اللائحة الرمادية، ويدعون إلى وضعه على اللائحة السوداء، وهو امر وفق رأي قانوني يستوجب مساءلتهم بسبب المس بالامن القومي للبلد.

يلاحظ غياب نواب حركة "أمل" عن الإعلام بشكل لافت، اذ يمتنعون بلباقة من اعطاء أي حديث صحافي، أو التعليق على أي تطورات سياسية أو ميداني

يردد أحد المسؤولين بأن الدور الأميركي بدأ يطغى على الحضور الفرنسي، الذي تراجع دوره في الآونة الأخيرة، بسبب الظروف السياسية الداخلية في فرنسا، وعلى الرغم من الاستحقاق الرئاسي الأميركي.

جاءنا من المكتب الاعلامي لوزارة العمل: اعتمدنا في الوزارة الحوكمة والشفافية لجهة أي تبرع من القطاع الخاص والذي يصل الى مكانه الصحيح بشكل كامل، والوزير اشار مرارا وتكرارا انه أمن الكثير من الخدمات واستمرار الوزارة من خلال ذلك في ظل شح الاعتمادات الرسمية دون اي تكلفة على خزينة الدولة ودون اي قيد او شرط.  ننفي بشدة وجود اي تواقيع دون أسقف لأي احد ويمكن لأي مواطن ضمن حق الوصول الى المعلومات التأكد شخصياً من ذلك، والتحول الرقمي حصل بجهود موظفي المعلوماتية في الوزارة حصراً رغم تلقي الوزارة العديد من التعهدات وعروض المساعدة من اكثر من جهة.

الجمهورية

رصد حزبان غريمان مجموع ما يزيد عن 200 ألف دولار لخوض الانتخابات الطالبية في الجامعة الخاصة خلال شهرَي تشرين الأول والثاني.

عقد أحد الأحزاب العزم على تغيير النائب "المسافر" في الانتخابات النيابية المقبلة في جبل لبنان، لكن لم يستطع حتى الان تحديد شخصية بديلة لتعريف الناس عليها.

زرعت خطوة قضائية القلق في أوساط مستثمري ومشغلي قطاع رديف هام نتيجة التلاعب بأسعار خدماتها بطريقة تزيد الأرباح بما بين 10 و15% من السعر الرسمي.

اللواء

تساءلت مصادر وزارية عن جدوى استمرار وزراء التيار الوطني الحر بمقاطعة الجلسات وإرهاق المجلس بالمطالب المستحقة أو القابلة للتأجيل.

نُصح رئيس تيار بعدم التطرُّق علناً إلى الخلافات مع زملاء سابقين، تاركاً المهمة الى الرئيس المؤسِّس..

تدور في فضاء لبنان ودول في الشرق الأوسط، حرب سيبرانية دولية، تنخرط فيها الدول الكبرى غرباً وشرقاً!

البناء
 
قال خبير عسكري غربي إن الروايات الإسرائيلية عن ربط المجازر التي يسقط فيها العشرات من نساء وأطفال بقذائف ضخمة القدرة التفجيرية غير مقبولة عسكرياً، لأنه في منطقة خاضعة لسيطرة أي من جيوش العالم كحال قطاع غزة كله بالنسبة لجيش الاحتلال عندما تأتي معلومات عن وجود مسلحين معادين أو قادة مطلوبين تتحرّك وحدات كوماندوس لدخول المكان وإلقاء القبض على هؤلاء أو الاشتباك معهم ولم يحدث ان تمّ قصف مناطق تحت السيطرة وبهذه القنابل التدميرية إلا عندما تخطط قيادة الجيش توجيه رسالة ذعر للمدنيين لهدف سياسي هو عادة طلب الاستسلام من القوات المعادية أو فرض شروط تفاوضيّة. وقيادة الاحتلال تقول علناً إنها تستخدم الضغط العسكري لهذه الغاية، وهذا هو شكل الضغط العسكريّ المقصود.

تعتزم جمعيات حقوقية أوروبية توثق وتتحرّك لملاحقة قادة كيان الاحتلال بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة بتوجيه رسائل مباشرة لقضاة المحكمة الجنائية الدولية تطالب بإصدار مذكرات التوقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت استجابة لطلب المدّعي العام فوراً، وإلا فإن موجب التكليف القانوني في مهمتهم يستدعي منهم الاستقالة إذا كانوا يضعون في حسابهم مخاطر التعرض للعقوبات الأميركية وهم يتردّدون في اتخاذ الموقف اللازم تحت تأثير الخوف من هذه العقوبات.

الديار

لفت تصريح البطريرك مار بشارة بطرس الراعي خلال عظته في قداس الأحد في بكركي الأنظار، حيث كان واضحاً أن البطريرك الراعي، من خلال دعوته لتعزيز الجهود الداخلية والحوار من أجل حل الأزمات السياسية القائمة في لبنان، وأولها انتخابات رئاسة الجمهورية، يشكل دعماً للرباعي النيابي، أي النواب إبراهيم كنعان، إلياس بو صعب، سيمون أبي رميا، وألان عون.

كشفت مصادر خاصة لـ"الديار" أن حراك العسكريين المتقاعدين كان قد اتخذ قراراً بأنه في حال الإصرار على إدخال الوزراء إلى السراي بالقوة وعقد جلسة للحكومة، سيتم توسيع المواجهة ومهاجمة مصالح الوزراء والسياسيين من يخوت ومحال تجارية. غير أن تسريباً للمعلومات أدى إلى إفشال الخطة، حيث بادر المعنيون إلى اتخاذ تدابير احترازية، بإبعاد يخوتهم وإقفال بعض مصالحهم.

الأنباء

لوحظ تسجيل عدد كبير جداً من حوادث السير المميتة في الأيام الماضية ما يعيد طرح تساؤلات جوهرية حول قانون السير والسلامة المرورية في البلد.

أخبار لبنان

اسرار

الصحف

11-09-2024

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