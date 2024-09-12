الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 12-09-2024

اسرار
2024-09-12 | 00:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 12-09-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
أسرار الصحف 12-09-2024

النهار
يتداول المعنيون ان ثلاثة مستشارين لوزير المال يوسف الخليل يتحكمون بمفاصل الوزارة وقراراتها ومعاملاتها بعدما اصبحوا اصحاب الشأن والقرار والمستشارون يسيطرون على الوزارة ويتخطون الموظفين العاملين ويقفزون فوق مهمات صلاحياتهم وتربط احدهم علاقة مع موظف كبير في السرايا الحكومية وبعد ان طفح الكيل وصلت سلسلة من الشكاوى ضدهم الى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي طلب عدم التعاون معهم وكف “ايديهم الطويلة” عن اي معاملة لكن ناشطين من “مراكز القوى” في حلقة بري عملوا للابقاء عليهم في مواقعهم.
تلقت موظفة كبيرة ملاحظات شديدة اللهجة من مرجع تبين له في ما بعد انها قامت بما كان طلبه منها سابقاً.
يعمل ضباط متقاعدون على الظهور الاعلامي بكثرة وفي الشارع ظناً منهم انهم بهذه الطريقة “يحطون” على لوائح الانتخابات المقبلة.
لا يخفي كثيرون حالة الفلتان في مرفأي بيروت وطرابلس، حيث يجري الحديث عن تهريب بضائع والتلاعب بالصادرات والواردات، علما أن أجهزة الكشف لا تعمل ولا يشغلها القائمون عليها وفق المهمات المطلوبة منها. ولا تخضع أعداد كبيرة من المستوعبات للكشف وكانت دولة خليجية سبق أن أعلنت استعدادها لتأمين أجهزة كشف حديثة وتقديمها للبنان “لكن الخلافات بين من يشغلها وقعت بين مسؤولين عسكريين ومدنيين أدت إلى استبعاد هذه المعدات التي تعزز عنصر الرقابة والكشف في المرافئ”.

الجمهورية
نفى ديبلوماسي غربي علمه بأي موعد لزيارة يقوم بها موفد من بلاده إلى لبنان.
يشعر زعيم بارز بقلق استراتيجي بسبب اللامبالاة السياسية وتآكل المؤسسات وتداعي المواقع وعدم تحمّل المسؤولية لوقف الانهيار.
قال ديبلوماسي عريق انّه بمجرد وقف إطلاق النار في غزة والجنوب ستفتح ابواب واسعة لتسويات سياسية ومشاريع اقتصادية.

اللواء
قالت مصادر إدارية أن إمكانية السير بمشروع مجلس الخدمة لإعادة القيمة للرواتب، مستبعدة قبل سنتين من الآن على الأقل.
بدأت أنواع من السلع، بينها كماليات تتعرض لمراجعة في الأسعار، بانتظار مسار مناقشات الموازنة.
لم يحسم تماماً ما إذا كان الاجتماع الأول للجنة الخماسية سيعقد السبت كما كان مقرراً أم يتأخر إلى ما بعد الثلاثاء.

البناء
تجمع استطلاعات الرأي التي جرت في الولايات الأميركية الحاسمة في الانتخابات الرئاسية المسماة الولايات المتأرجحة ومثلها استطلاعات الرأي المسماة الوطنية التي تشمل عموم الأميركيين ومثلها تلك الموزعة على أساس الأعراق والطبقات والأعمار والجنس والدين أن نائبة الرئيس الأميركي كمالا هاريس كسبت جولة المناظرة الرئاسيّة كمرشحة رئاسية للحزب الديمقراطي على منافسها مرشح الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.
يقول مراقبون للمشهد الانتخابيّ في الأردن أن فوز جبهة العمل الإسلامي الشقيق التوأم عقائدياً وسياسياً لحركة حماس بالمركز الأول وحصادها قرابة ربع مقاعد البرلمان المنتخب كان خطوة متوقعة في المناخ السائد في الأردن، لكن يبقى أن إجراء الانتخابات هو قرار سياسيّ كبير اتخذه النظام وهو يعرف النتيجة لتوجيه رسائل كثيرة للداخل والخارج.

الأنباء
الضبابية لا تزال سمة استحقاق مالي مرتقب بعدما كان هناك شبه حسم بالمسار الذي سيسلكه.

صحف اليوم

اسرار

الصحف

12-09-2024

أسرار الصحف 11-09-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-09-10

أسرار الصحف 11-09-2024

LBCI
اسرار
2024-09-09

أسرار الصحف المحلية 10-9-2024

LBCI
اسرار
2024-09-06

أسرار الصحف 07-09-2024

LBCI
اسرار
2024-09-05

أسرار الصحف 06/09/2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-09-10

أسرار الصحف 11-09-2024

LBCI
اسرار
2024-09-09

أسرار الصحف المحلية 10-9-2024

LBCI
اسرار
2024-09-08

اسرار الصحف المحلية 9-9-2024

LBCI
اسرار
2024-09-06

أسرار الصحف 07-09-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
06:52

انتهاء المباراة الافتتاحية في بطولة كأس القارات بفوز فريق الـNBA G league united بنتيجة 78-65 على فريق Quimsa الارجنتيني

LBCI
آخر الأخبار
02:44

وسائل إعلام سورية: مقتل شخصين في قصف إسرائيلي بمسيرة على سيارة مدنية شرقي خان أرنبة في القنيطرة جنوبي سوريا

LBCI
أخبار دولية
17:04

الولايات المتحدة تواجه مجددا خطر "الإغلاق" قبيل الانتخابات

LBCI
منوعات
14:00

استغلّت والدتها المسنة والمريضة بطرق عدة... والسبب لم يكن متوقعًا!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:31

القاضي حلاوي يستمع إلى شهود في قضية سلامة... هذه المعطيات من قصر العدل

LBCI
أخبار لبنان
03:05

لقاء في السراي بين ميقاتي وبوريل... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

عرض إسرائيلي للسنوار بمغادرة غزة بأمان

LBCI
أخبار لبنان
13:49

سيزار أبي خليل إستغرب الإهتمام المتجدد لبعض النواب بملف الكهرباء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الأرمن الكاثوليك في لبنان يعرفون الكاردينال أغاجانيان من خلال المدارس والكنائس وما فعله مع الشعب اللبناني والأرمني

LBCI
أخبار لبنان
13:46

بعد الجلسة الحكومية المفاجئة... تحركات احتجاجية للعسكريين المتقاعدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تايلور سويفت وتأثيرها على الانتخابات الأميركية

LBCI
أخبار لبنان
13:37

الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا... إستشهاد شخص وجرح آخر في إستهداف دراجة في ميس الجبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

هاريس الفائزة في المناظرة بوجه ترامب بحسب الاستطلاعات الأولية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:30

ترقبوا في تمام الثانية عشرة ظهراً إفتتاح بطولة كأس القارات بكرة السلة بين الفريق الاميركي "NBA G League United" وفريق Quimsa الأرجنتيني على شاشة الـLB2

LBCI
فنّ
15:16

صورة نادرة جداً لراغب علامة في شبابه... لن تصدّقوا الشبه بينه وبين ابنه خالد! (صورة)

LBCI
أمن وقضاء
13:27

التخطيط من سجن رومية والخطف من بيروت الى البقاع وسوريا

LBCI
صحف اليوم
00:24

بدء التسويف في استجواب سلامة (الأخبار)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

لهذا السبب لا تزال اسرائيل حريصة على عدم توسيع الجبهة مع لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

عرض إسرائيلي للسنوار بمغادرة غزة بأمان

LBCI
أخبار لبنان
16:42

بيان لتجمع العسكريين المتقاعدين... هذا ما جاء فيه

LBCI
خبر عاجل
04:40

جدول ومواعيد رحلات الـMEA للفترة الممتدة من 16 أيلول ولغاية 30 أيلول

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More