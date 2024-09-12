أسرار الصحف 12-09-2024

النهار

يتداول المعنيون ان ثلاثة مستشارين لوزير المال يوسف الخليل يتحكمون بمفاصل الوزارة وقراراتها ومعاملاتها بعدما اصبحوا اصحاب الشأن والقرار والمستشارون يسيطرون على الوزارة ويتخطون الموظفين العاملين ويقفزون فوق مهمات صلاحياتهم وتربط احدهم علاقة مع موظف كبير في السرايا الحكومية وبعد ان طفح الكيل وصلت سلسلة من الشكاوى ضدهم الى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي طلب عدم التعاون معهم وكف “ايديهم الطويلة” عن اي معاملة لكن ناشطين من “مراكز القوى” في حلقة بري عملوا للابقاء عليهم في مواقعهم.

تلقت موظفة كبيرة ملاحظات شديدة اللهجة من مرجع تبين له في ما بعد انها قامت بما كان طلبه منها سابقاً.

يعمل ضباط متقاعدون على الظهور الاعلامي بكثرة وفي الشارع ظناً منهم انهم بهذه الطريقة “يحطون” على لوائح الانتخابات المقبلة.

لا يخفي كثيرون حالة الفلتان في مرفأي بيروت وطرابلس، حيث يجري الحديث عن تهريب بضائع والتلاعب بالصادرات والواردات، علما أن أجهزة الكشف لا تعمل ولا يشغلها القائمون عليها وفق المهمات المطلوبة منها. ولا تخضع أعداد كبيرة من المستوعبات للكشف وكانت دولة خليجية سبق أن أعلنت استعدادها لتأمين أجهزة كشف حديثة وتقديمها للبنان “لكن الخلافات بين من يشغلها وقعت بين مسؤولين عسكريين ومدنيين أدت إلى استبعاد هذه المعدات التي تعزز عنصر الرقابة والكشف في المرافئ”.



الجمهورية

نفى ديبلوماسي غربي علمه بأي موعد لزيارة يقوم بها موفد من بلاده إلى لبنان.

يشعر زعيم بارز بقلق استراتيجي بسبب اللامبالاة السياسية وتآكل المؤسسات وتداعي المواقع وعدم تحمّل المسؤولية لوقف الانهيار.

قال ديبلوماسي عريق انّه بمجرد وقف إطلاق النار في غزة والجنوب ستفتح ابواب واسعة لتسويات سياسية ومشاريع اقتصادية.



اللواء

قالت مصادر إدارية أن إمكانية السير بمشروع مجلس الخدمة لإعادة القيمة للرواتب، مستبعدة قبل سنتين من الآن على الأقل.

بدأت أنواع من السلع، بينها كماليات تتعرض لمراجعة في الأسعار، بانتظار مسار مناقشات الموازنة.

لم يحسم تماماً ما إذا كان الاجتماع الأول للجنة الخماسية سيعقد السبت كما كان مقرراً أم يتأخر إلى ما بعد الثلاثاء.



البناء

تجمع استطلاعات الرأي التي جرت في الولايات الأميركية الحاسمة في الانتخابات الرئاسية المسماة الولايات المتأرجحة ومثلها استطلاعات الرأي المسماة الوطنية التي تشمل عموم الأميركيين ومثلها تلك الموزعة على أساس الأعراق والطبقات والأعمار والجنس والدين أن نائبة الرئيس الأميركي كمالا هاريس كسبت جولة المناظرة الرئاسيّة كمرشحة رئاسية للحزب الديمقراطي على منافسها مرشح الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

يقول مراقبون للمشهد الانتخابيّ في الأردن أن فوز جبهة العمل الإسلامي الشقيق التوأم عقائدياً وسياسياً لحركة حماس بالمركز الأول وحصادها قرابة ربع مقاعد البرلمان المنتخب كان خطوة متوقعة في المناخ السائد في الأردن، لكن يبقى أن إجراء الانتخابات هو قرار سياسيّ كبير اتخذه النظام وهو يعرف النتيجة لتوجيه رسائل كثيرة للداخل والخارج.



الأنباء

الضبابية لا تزال سمة استحقاق مالي مرتقب بعدما كان هناك شبه حسم بالمسار الذي سيسلكه.