الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
32
o
البقاع
33
o
الجنوب
33
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
32
o
البقاع
33
o
الجنوب
33
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاجل
انتهاء المباراة الافتتاحية في بطولة كأس القارات بفوز فريق الـNBA G league united بنتيجة 78-65 على فريق Quimsa الارجنتيني
انتهاء المباراة الافتتاحية في بطولة كأس القارات بفوز فريق الـNBA G league united بنتيجة 78-65 على فريق Quimsa الارجنتيني
أسرار الصحف 12-09-2024
اسرار
2024-09-12 | 00:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
أسرار الصحف 12-09-2024
النهار
يتداول المعنيون ان ثلاثة مستشارين لوزير المال يوسف الخليل يتحكمون بمفاصل الوزارة وقراراتها ومعاملاتها بعدما اصبحوا اصحاب الشأن والقرار والمستشارون يسيطرون على الوزارة ويتخطون الموظفين العاملين ويقفزون فوق مهمات صلاحياتهم وتربط احدهم علاقة مع موظف كبير في السرايا الحكومية وبعد ان طفح الكيل وصلت سلسلة من الشكاوى ضدهم الى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي طلب عدم التعاون معهم وكف “ايديهم الطويلة” عن اي معاملة لكن ناشطين من “مراكز القوى” في حلقة بري عملوا للابقاء عليهم في مواقعهم.
تلقت موظفة كبيرة ملاحظات شديدة اللهجة من مرجع تبين له في ما بعد انها قامت بما كان طلبه منها سابقاً.
يعمل ضباط متقاعدون على الظهور الاعلامي بكثرة وفي الشارع ظناً منهم انهم بهذه الطريقة “يحطون” على لوائح الانتخابات المقبلة.
لا يخفي كثيرون حالة الفلتان في مرفأي بيروت وطرابلس، حيث يجري الحديث عن تهريب بضائع والتلاعب بالصادرات والواردات، علما أن أجهزة الكشف لا تعمل ولا يشغلها القائمون عليها وفق المهمات المطلوبة منها. ولا تخضع أعداد كبيرة من المستوعبات للكشف وكانت دولة خليجية سبق أن أعلنت استعدادها لتأمين أجهزة كشف حديثة وتقديمها للبنان “لكن الخلافات بين من يشغلها وقعت بين مسؤولين عسكريين ومدنيين أدت إلى استبعاد هذه المعدات التي تعزز عنصر الرقابة والكشف في المرافئ”.
الجمهورية
نفى ديبلوماسي غربي علمه بأي موعد لزيارة يقوم بها موفد من بلاده إلى لبنان.
يشعر زعيم بارز بقلق استراتيجي بسبب اللامبالاة السياسية وتآكل المؤسسات وتداعي المواقع وعدم تحمّل المسؤولية لوقف الانهيار.
قال ديبلوماسي عريق انّه بمجرد وقف إطلاق النار في غزة والجنوب ستفتح ابواب واسعة لتسويات سياسية ومشاريع اقتصادية.
اللواء
قالت مصادر إدارية أن إمكانية السير بمشروع مجلس الخدمة لإعادة القيمة للرواتب، مستبعدة قبل سنتين من الآن على الأقل.
بدأت أنواع من السلع، بينها كماليات تتعرض لمراجعة في الأسعار، بانتظار مسار مناقشات الموازنة.
لم يحسم تماماً ما إذا كان الاجتماع الأول للجنة الخماسية سيعقد السبت كما كان مقرراً أم يتأخر إلى ما بعد الثلاثاء.
البناء
تجمع استطلاعات الرأي التي جرت في الولايات الأميركية الحاسمة في الانتخابات الرئاسية المسماة الولايات المتأرجحة ومثلها استطلاعات الرأي المسماة الوطنية التي تشمل عموم الأميركيين ومثلها تلك الموزعة على أساس الأعراق والطبقات والأعمار والجنس والدين أن نائبة الرئيس الأميركي كمالا هاريس كسبت جولة المناظرة الرئاسيّة كمرشحة رئاسية للحزب الديمقراطي على منافسها مرشح الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.
يقول مراقبون للمشهد الانتخابيّ في الأردن أن فوز جبهة العمل الإسلامي الشقيق التوأم عقائدياً وسياسياً لحركة حماس بالمركز الأول وحصادها قرابة ربع مقاعد البرلمان المنتخب كان خطوة متوقعة في المناخ السائد في الأردن، لكن يبقى أن إجراء الانتخابات هو قرار سياسيّ كبير اتخذه النظام وهو يعرف النتيجة لتوجيه رسائل كثيرة للداخل والخارج.
الأنباء
الضبابية لا تزال سمة استحقاق مالي مرتقب بعدما كان هناك شبه حسم بالمسار الذي سيسلكه.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
12-09-2024
أسرار الصحف 11-09-2024
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2024-09-10
أسرار الصحف 11-09-2024
اسرار
2024-09-10
أسرار الصحف 11-09-2024
0
اسرار
2024-09-09
أسرار الصحف المحلية 10-9-2024
اسرار
2024-09-09
أسرار الصحف المحلية 10-9-2024
0
اسرار
2024-09-06
أسرار الصحف 07-09-2024
اسرار
2024-09-06
أسرار الصحف 07-09-2024
0
اسرار
2024-09-05
أسرار الصحف 06/09/2024
اسرار
2024-09-05
أسرار الصحف 06/09/2024
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2024-09-10
أسرار الصحف 11-09-2024
اسرار
2024-09-10
أسرار الصحف 11-09-2024
0
اسرار
2024-09-09
أسرار الصحف المحلية 10-9-2024
اسرار
2024-09-09
أسرار الصحف المحلية 10-9-2024
0
اسرار
2024-09-08
اسرار الصحف المحلية 9-9-2024
اسرار
2024-09-08
اسرار الصحف المحلية 9-9-2024
0
اسرار
2024-09-06
أسرار الصحف 07-09-2024
اسرار
2024-09-06
أسرار الصحف 07-09-2024
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
06:52
انتهاء المباراة الافتتاحية في بطولة كأس القارات بفوز فريق الـNBA G league united بنتيجة 78-65 على فريق Quimsa الارجنتيني
خبر عاجل
06:52
انتهاء المباراة الافتتاحية في بطولة كأس القارات بفوز فريق الـNBA G league united بنتيجة 78-65 على فريق Quimsa الارجنتيني
0
آخر الأخبار
02:44
وسائل إعلام سورية: مقتل شخصين في قصف إسرائيلي بمسيرة على سيارة مدنية شرقي خان أرنبة في القنيطرة جنوبي سوريا
آخر الأخبار
02:44
وسائل إعلام سورية: مقتل شخصين في قصف إسرائيلي بمسيرة على سيارة مدنية شرقي خان أرنبة في القنيطرة جنوبي سوريا
0
أخبار دولية
17:04
الولايات المتحدة تواجه مجددا خطر "الإغلاق" قبيل الانتخابات
أخبار دولية
17:04
الولايات المتحدة تواجه مجددا خطر "الإغلاق" قبيل الانتخابات
0
منوعات
14:00
استغلّت والدتها المسنة والمريضة بطرق عدة... والسبب لم يكن متوقعًا!
منوعات
14:00
استغلّت والدتها المسنة والمريضة بطرق عدة... والسبب لم يكن متوقعًا!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
04:31
القاضي حلاوي يستمع إلى شهود في قضية سلامة... هذه المعطيات من قصر العدل
أمن وقضاء
04:31
القاضي حلاوي يستمع إلى شهود في قضية سلامة... هذه المعطيات من قصر العدل
0
أخبار لبنان
03:05
لقاء في السراي بين ميقاتي وبوريل... هذه التفاصيل
أخبار لبنان
03:05
لقاء في السراي بين ميقاتي وبوريل... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
عرض إسرائيلي للسنوار بمغادرة غزة بأمان
تقارير نشرة الاخبار
13:50
عرض إسرائيلي للسنوار بمغادرة غزة بأمان
0
أخبار لبنان
13:49
سيزار أبي خليل إستغرب الإهتمام المتجدد لبعض النواب بملف الكهرباء
أخبار لبنان
13:49
سيزار أبي خليل إستغرب الإهتمام المتجدد لبعض النواب بملف الكهرباء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الأرمن الكاثوليك في لبنان يعرفون الكاردينال أغاجانيان من خلال المدارس والكنائس وما فعله مع الشعب اللبناني والأرمني
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الأرمن الكاثوليك في لبنان يعرفون الكاردينال أغاجانيان من خلال المدارس والكنائس وما فعله مع الشعب اللبناني والأرمني
0
أخبار لبنان
13:46
بعد الجلسة الحكومية المفاجئة... تحركات احتجاجية للعسكريين المتقاعدين
أخبار لبنان
13:46
بعد الجلسة الحكومية المفاجئة... تحركات احتجاجية للعسكريين المتقاعدين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تايلور سويفت وتأثيرها على الانتخابات الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تايلور سويفت وتأثيرها على الانتخابات الأميركية
0
أخبار لبنان
13:37
الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا... إستشهاد شخص وجرح آخر في إستهداف دراجة في ميس الجبل
أخبار لبنان
13:37
الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا... إستشهاد شخص وجرح آخر في إستهداف دراجة في ميس الجبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هاريس الفائزة في المناظرة بوجه ترامب بحسب الاستطلاعات الأولية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هاريس الفائزة في المناظرة بوجه ترامب بحسب الاستطلاعات الأولية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:30
ترقبوا في تمام الثانية عشرة ظهراً إفتتاح بطولة كأس القارات بكرة السلة بين الفريق الاميركي "NBA G League United" وفريق Quimsa الأرجنتيني على شاشة الـLB2
خبر عاجل
04:30
ترقبوا في تمام الثانية عشرة ظهراً إفتتاح بطولة كأس القارات بكرة السلة بين الفريق الاميركي "NBA G League United" وفريق Quimsa الأرجنتيني على شاشة الـLB2
2
فنّ
15:16
صورة نادرة جداً لراغب علامة في شبابه... لن تصدّقوا الشبه بينه وبين ابنه خالد! (صورة)
فنّ
15:16
صورة نادرة جداً لراغب علامة في شبابه... لن تصدّقوا الشبه بينه وبين ابنه خالد! (صورة)
3
أمن وقضاء
13:27
التخطيط من سجن رومية والخطف من بيروت الى البقاع وسوريا
أمن وقضاء
13:27
التخطيط من سجن رومية والخطف من بيروت الى البقاع وسوريا
4
صحف اليوم
00:24
بدء التسويف في استجواب سلامة (الأخبار)
صحف اليوم
00:24
بدء التسويف في استجواب سلامة (الأخبار)
5
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لهذا السبب لا تزال اسرائيل حريصة على عدم توسيع الجبهة مع لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لهذا السبب لا تزال اسرائيل حريصة على عدم توسيع الجبهة مع لبنان
6
تقارير نشرة الاخبار
13:50
عرض إسرائيلي للسنوار بمغادرة غزة بأمان
تقارير نشرة الاخبار
13:50
عرض إسرائيلي للسنوار بمغادرة غزة بأمان
7
أخبار لبنان
16:42
بيان لتجمع العسكريين المتقاعدين... هذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
16:42
بيان لتجمع العسكريين المتقاعدين... هذا ما جاء فيه
8
خبر عاجل
04:40
جدول ومواعيد رحلات الـMEA للفترة الممتدة من 16 أيلول ولغاية 30 أيلول
خبر عاجل
04:40
جدول ومواعيد رحلات الـMEA للفترة الممتدة من 16 أيلول ولغاية 30 أيلول
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More