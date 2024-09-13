الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
31
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
31
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف المحلية 13-9-2024
اسرار
2024-09-12 | 23:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف المحلية 13-9-2024
النهار
طلب “حزب الله” الى اهالي بلدات جنوبية اخلاءها منذ امس تحسباً لعمليات امنية اسرائيلية واسعة باتت متوقعة مع ازدياد منسوب التهديد والاستعداد لشنّ حرب على لبنان.
نقلت نقابة مطوري العقارات عن الحاكم من وسيم منصوري “أن موضوع “اللائحة الرمادية” وإدراج الدول ضمن هذه اللائحة نتيجة معايير معينة هو اجراء روتيني دوري من قبلFATF وقد مرت بهذه التجربة دول عدة. وفسر البعض الكلام بأن لبنان صار حكماً على اللائحة وينتظر فقط الاعلان عن الامر.
تتم عملية تصفية حسابات بين محيطين بمرجع سياسي سببه التنافس على مركز القرار وتتوالى فصول الخلاف حتى باتت تظهر الى العلن.
قال الوزير السابق وئام وهاب ان لديه معلومات تفيد بأن اسم الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية سيكون مدرجاً على لائحة العقوبات الاميركية قريبا جداً.
لفت بيان صادر عن إحدى شركتي الخليوي فاخرت فيه بزيادة عدد المشتركين الى ما يفوق 2.5 مليوني مشترك، وصورت ذلك على انه إنجاز كبير علماً انه منذ نشأة الخليوي في لبنان عام 1995 ثمة زيادة سنوية متراكمة في عدد المشتركين، وذلك قبل وجود نحو مليوني سوري في لبنان.
قال وزير سابق ان الاستحقاق الرئاسي لا يزال متأخراً ما دامت واشنطن لم تقل كلمتها بعد.
الجمهورية
قال دبلوماسي عربي بعد لقاء حاشد جمع كل القوى السياسية في مناسبة دينية، يبدو أنكم تلتقون على كل شي ما عدا انتخاب رئيس للجمهورية.
تضاربت المعلومات والتقديرات حول دوافع وظروف استئناف تحرك دبلوماسي بارز في ملف حساس معطل، في هذا التوقيت.
تحمل مسؤولة إعلامية شابة جديدة وناطقة رسمية باسم سفارة دولة بارزة برنامجا طموحا، علما انها من أصول عربية.
اللواء
تربط مصادر المقاومة بين استقالة قائد وحدة 8200 في جيش الاحتلال وضربة المقاومة للوحدة في 25 آب وما نجم عنها من خسائر بشرية محققة.
يُنقل عن مرجعية غير أمنية استياءها البالغ، من خطوة قضائية، ما تزال مدار اهتمام محلي ودولي واسع.
تؤكد مصادر المعلومات أن زيارة هوكشتاين إلى بيروت وتل أبيب تهدف إلى عدم تعرُّض ملفات تم إنجازها للخطر إذا توسعت الحرب الدائرة.
البناء
قال خبير في الشؤون الأمنية إن الشكوك ازدادت بمقتل قائد الوحدة 8200 التي استهدفها حزب الله رداً على اغتيال القيادي في المقاومة فؤاد شكر مع الإعلان رسمياً عن تقديمه استقالته على خلفية مسؤوليته عن عدم التحذير من وقوع طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر العام الماضي، لأن الاستقالة تأتي بعد أحد عشر شهراً على حدث الطوفان وبعد أيام من إعلان حزب الله مهاجمة مقر الوحدة 8200. وقال إنه طالما لم يعُد قائد الوحدة شخصية أمنية بعد الاستقالة وصار مثل كل الضباط المتقاعدين يستطيع الظهور الإعلامي، وإذا حدث ذلك يجب أن يسأله أحد هل استقال لأنه فشل في حماية مقرّ الوحدة من الهجوم؟
يقول خبراء عسكريّون إن الاستنزاف النفسيّ والماديّ الذي تسبّب به تأخُّر الردّين اليمنيّ والإيراني هو الذي يفسّر قرار سحب حاملات الطائرات من مياه المنطقة، خصوصاً أن الحاملات وفقاً لآخر التقييمات العسكرية تحوّلت الى أعباء عسكرية ومصدر مخاطر أكثر مما هي وسيلة ردع وتدخُّل في ظل حرب الصواريخ والطائرات المسيّرة، لكن لهذا الانسحاب تأثير معنوي على داخل الكيان الذي يستشعر بالأمان عندما يرى الحشود الأميركيّة تُحيط به ويشعر بالقلق بغيابها وعلى الإسرائيليين الآن أن ينتظروا وحدَهم الهجمات المقبلة.
الديار
علمت "الديار" من مصادر خاصة، ان حراك العسكريين المتقاعدين قام بين ليل الامس وصباح اليوم، "باستطلاع" مجموعة من "الاهداف"، من بينها "منازل ومصالح" لاحد ابرز مستشاري رئيس حكومة تصريف الاعمال، والمقرب منه، في اطار التحركات التي اطلقها الحراك.
الأنباء
كواليس سياسية تتداول بمؤشرات إيجابية بدأت بالظهور وإن كانت الترجمة العملية لها لم تبرز بعد.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
اسرار
الصحف
المحلية
13-9-2024
أسرار الصحف 12-09-2024
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2024-09-09
أسرار الصحف المحلية 10-9-2024
اسرار
2024-09-09
أسرار الصحف المحلية 10-9-2024
0
اسرار
2024-09-03
أسرار الصحف المحلية 4-9-2024
اسرار
2024-09-03
أسرار الصحف المحلية 4-9-2024
0
اسرار
2024-08-23
أسرار الصحف المحلية 24-8-2024
اسرار
2024-08-23
أسرار الصحف المحلية 24-8-2024
0
اسرار
2024-08-22
أسرار الصحف المحلية 23-8-2024
اسرار
2024-08-22
أسرار الصحف المحلية 23-8-2024
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2024-09-12
أسرار الصحف 12-09-2024
اسرار
2024-09-12
أسرار الصحف 12-09-2024
0
اسرار
2024-09-10
أسرار الصحف 11-09-2024
اسرار
2024-09-10
أسرار الصحف 11-09-2024
0
اسرار
2024-09-09
أسرار الصحف المحلية 10-9-2024
اسرار
2024-09-09
أسرار الصحف المحلية 10-9-2024
0
اسرار
2024-09-08
اسرار الصحف المحلية 9-9-2024
اسرار
2024-09-08
اسرار الصحف المحلية 9-9-2024
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:30
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد صادق مصطفى مبارك "حيدر الكرار" مواليد عام ١٩٩٣ من بلدة مركبا وسكان بلدة زبدين في جنوب لبنان
آخر الأخبار
16:30
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد صادق مصطفى مبارك "حيدر الكرار" مواليد عام ١٩٩٣ من بلدة مركبا وسكان بلدة زبدين في جنوب لبنان
0
آخر الأخبار
16:34
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد ساجد محمد مصطفى "علي رضا" مواليد عام ١٩٩٨ من بلدة مليخ وسكان بلدة تول في جنوب لبنان
آخر الأخبار
16:34
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد ساجد محمد مصطفى "علي رضا" مواليد عام ١٩٩٨ من بلدة مليخ وسكان بلدة تول في جنوب لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-04
تركي نصب على مكاتب السفر في لبنان والغلة بعشرات آلاف الدولارات
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-04
تركي نصب على مكاتب السفر في لبنان والغلة بعشرات آلاف الدولارات
0
فنّ
2024-09-12
بوسي تحتفل بعيد ميلادها بحضور النجوم... رقصة عفوية برفقة ابنها تشعل الأجواء! (فيديو)
فنّ
2024-09-12
بوسي تحتفل بعيد ميلادها بحضور النجوم... رقصة عفوية برفقة ابنها تشعل الأجواء! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:58
حريق برج حمود... سيطرة جزئية واعمال ردم وتبريد
أخبار لبنان
02:58
حريق برج حمود... سيطرة جزئية واعمال ردم وتبريد
0
أخبار لبنان
17:16
ميقاتي خلال استقبال جثمان البطريرك أغاجانيان: نأمل بأن يتصاعدَ دخانٌ أبيض ليعلن انتخاب رئيس
أخبار لبنان
17:16
ميقاتي خلال استقبال جثمان البطريرك أغاجانيان: نأمل بأن يتصاعدَ دخانٌ أبيض ليعلن انتخاب رئيس
0
أخبار لبنان
17:13
الراعي: الكاردينال اغاجانيان سيكون طوباويًّا وقديساً عظيماً لهذا الجيل
أخبار لبنان
17:13
الراعي: الكاردينال اغاجانيان سيكون طوباويًّا وقديساً عظيماً لهذا الجيل
0
أخبار لبنان
17:09
خطار للـ LBCI: عملية اخماد حريق مكب برج حمود صعبة لكن تم حصر النيران
أخبار لبنان
17:09
خطار للـ LBCI: عملية اخماد حريق مكب برج حمود صعبة لكن تم حصر النيران
0
أخبار لبنان
16:48
اليكم الصورة من حريق مكب برج حمود...ياسين: سنبدأ اجراءات التحقيق
أخبار لبنان
16:48
اليكم الصورة من حريق مكب برج حمود...ياسين: سنبدأ اجراءات التحقيق
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
في عاليه… تكريم لأبو ملحم و أم ملحم يعيد قيمهما إلى الحياة
تقارير نشرة الاخبار
14:16
في عاليه… تكريم لأبو ملحم و أم ملحم يعيد قيمهما إلى الحياة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
خطوة جبّارة للصناعة الفضائية التجارية
تقارير نشرة الاخبار
14:12
خطوة جبّارة للصناعة الفضائية التجارية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
بين السعودية والصين... عصر جديد من التعاون الاستراتيجي الشامل
تقارير نشرة الاخبار
14:08
بين السعودية والصين... عصر جديد من التعاون الاستراتيجي الشامل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
بعد أن عُبّد بالألغام خلال الحرب الإيرانية العراقية... خط يربط شلامجة بالبصرة بسكة حديدية
تقارير نشرة الاخبار
14:01
بعد أن عُبّد بالألغام خلال الحرب الإيرانية العراقية... خط يربط شلامجة بالبصرة بسكة حديدية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:39
نصبة جديدة في سن الفيل... أكثر من أربعين عائلة أكلت الضرب والغلة عشرات الآلاف من الدولارات
تقارير نشرة الاخبار
13:39
نصبة جديدة في سن الفيل... أكثر من أربعين عائلة أكلت الضرب والغلة عشرات الآلاف من الدولارات
2
أخبار دولية
06:57
انزال بري واسر ايرانيين.. تفاصيل جديدة حول الضربة الاسرائيلية على مركز البحوث العلمية
أخبار دولية
06:57
انزال بري واسر ايرانيين.. تفاصيل جديدة حول الضربة الاسرائيلية على مركز البحوث العلمية
3
اقتصاد
02:05
انخفاض سعر صفيحتي البنزين...
اقتصاد
02:05
انخفاض سعر صفيحتي البنزين...
4
خبر عاجل
06:52
انتهاء المباراة الافتتاحية في بطولة كأس القارات بفوز فريق الـNBA G league united بنتيجة 78-65 على فريق Quimsa الارجنتيني
خبر عاجل
06:52
انتهاء المباراة الافتتاحية في بطولة كأس القارات بفوز فريق الـNBA G league united بنتيجة 78-65 على فريق Quimsa الارجنتيني
5
منوعات
15:10
خنقها وطحن بقاياها في الخلاط... مشتركة في مسابقة ملكة جمال سويسرا تواجه نهاية مأساوية وهوية الفاعل صادمة!
منوعات
15:10
خنقها وطحن بقاياها في الخلاط... مشتركة في مسابقة ملكة جمال سويسرا تواجه نهاية مأساوية وهوية الفاعل صادمة!
6
خبر عاجل
10:06
انتهاء اليوم الاول من كأس القارات بكرة السلة بفوز ملاقا الاسباني على بترو دي لواندا بنتيجة 94-78
خبر عاجل
10:06
انتهاء اليوم الاول من كأس القارات بكرة السلة بفوز ملاقا الاسباني على بترو دي لواندا بنتيجة 94-78
7
خبر عاجل
07:49
ترقبوا انطلاق مباراة malaga الاسباني بطل اوروبا مع petro de luanda بطل افريقيا في تمام الساعة الثالثة عبر الـLB2
خبر عاجل
07:49
ترقبوا انطلاق مباراة malaga الاسباني بطل اوروبا مع petro de luanda بطل افريقيا في تمام الساعة الثالثة عبر الـLB2
8
فنّ
06:24
بحضور خطيبها... كاتي بيري تفاجئ الجمهور بأداء جريء وفاضح على المسرح (فيديو وصور)
فنّ
06:24
بحضور خطيبها... كاتي بيري تفاجئ الجمهور بأداء جريء وفاضح على المسرح (فيديو وصور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More