الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 14-9-2024

اسرار
2024-09-14 | 00:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 14-9-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
أسرار الصحف 14-9-2024

البناء

- تقول مصادر عسكرية تتابع انتشار قوات الاحتلال وتوزّع الفرق الاحترافية القادرة على خوض معارك نوعية إنها لم تلاحظ أي تغيير في خارطة توزع هذه القوى يوحي بقرب حدوث تحول في المشهد العسكري على جبهة لبنان وإن الألوية التي تسند إليها عادة مهام حربية نوعية ويتم ضمها الى الفرق التي تكلف بقيادة هذه المهام وفي مقدمتها ألوية المظليين وألوية النخبة موزعة بين جبهتي غزة والضفة والشمال بصورة متوازية تقريباً منذ شهور ولم يطرأ عليها أي تعديل يذكر.

- تدعو مصادر متابعة للمشهد الأميركي الانتخابي الى عدم الأخذ بما ينشر عن استطلاعات الرأي كأساس في توقعات نتائج الانتخابات، لأن المعركة لن تحسم لمن يجمع أكبر عدد من الأصوات وقد رسب مرشحون جمعوا عدداً أكبر من الأصوات من الرئيس المنتخب لأنهم فشلوا في الحصول على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي الذي يمثل الولايات وهناك عدد من الولايات التي ستحسم المشهد الانتخابي ولا يملك أحد قدرة على رسم تصوّر لكيفية تصويتها النهائي لأن الفوارق ضئيلة جداً فيها بين المرشحين وقد تتغير اتجاهاتها بسهولة في الأيام المقبلة. وتلفت المصادر إلى خطورة تصريح الطرفين المتنافسين بأن الفشل في الانتخابات يعني أن تلاعباً قد تم في احتساب الأصوات وهذا يمهد لنقل المواجهة الى الشارع، وهنا مكمن الخطر.

 
اللواء   

- أبلغت المؤسسات النقابية في التعليم العالي الرسمي أن المساعدة الاجتماعية لأساتذة الجامعة اللبنانية والمتقاعدين مستمرة لعام جديد، من دون معرفة تأثير إعطاء راتبين بدءاً من الشهر المقبل.

- تغمز جهات مسؤولة من قناة أجهزة وارتباطات بالحراك الأخير على الأرض، على خلفية مطلبية.

- حرص سفير دولة أوروبية صديقة على الاستفسار حول ما دار في الاجتماع الوزاري العربي، لا سيما لجهة الفقرة الخاصة بلبنان.

 
الجمهورية  

- علمت "الجمهورية" أن 90 في المئة من الدعاوى المحالة الى دائرة التحقيق في الشمال هي من نوع محاولات القتل.

- أعطى حزب بارز إشارات إلى أنه منفتح على فتح ملف استحقاق حساس بمعزل عما يجري من أحداث ميدانية.

- أعرب أكثر من دبلوماسي عن ثقته بأن إنجاز استحقاق دستوري كبير في لبنان من شأنه أن يعيد الانتظام إلى الدولة ويفتح باب المساعدات والاستثمار.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

صحف اليوم

اسرار

أسرار

الصحف

أسرار الصحف المحلية 13-9-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-09-12

أسرار الصحف المحلية 13-9-2024

LBCI
اسرار
2024-09-12

أسرار الصحف 12-09-2024

LBCI
اسرار
2024-09-10

أسرار الصحف 11-09-2024

LBCI
اسرار
2024-09-09

أسرار الصحف المحلية 10-9-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-09-12

أسرار الصحف المحلية 13-9-2024

LBCI
اسرار
2024-09-12

أسرار الصحف 12-09-2024

LBCI
اسرار
2024-09-10

أسرار الصحف 11-09-2024

LBCI
اسرار
2024-09-09

أسرار الصحف المحلية 10-9-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-09-12

بايدن يعتمر قبعة إنتخابية لترامب تعبيرًا عن الوحدة في ذكرى إعتداءات 11 أيلول

LBCI
أخبار دولية
15:13

تظاهرة معارضة لسعيّد طالب "بالحقوق والحريات" قبيل الانتخابات الرئاسية في تونس

LBCI
آخر الأخبار
16:45

المقاومة الإسلامية تنعي الشهيد عباس خضر حمادة "جواد مراد" مواليد عام 1990 من بلدة القماطية في جبل لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2024-09-12

بوريل بعد لقائه بو حبيب: التنفيذ الكامل للقرار 1701 ينبغي أن يمهد لتسوية شاملة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:40

اسبانيا تعمل على تفعيل حلّ الدولتين..واسرائيل عند اعتراضها

LBCI
أخبار دولية
13:37

القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تجمع قادة التكنولوجيا في الرياض

LBCI
أخبار دولية
13:37

اسرائيل نفّذت عملية أمنية هي الاولى من نوعها في سوريا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مئات الأشخاص اجتازوا طريق محمية اهدن الوعرة off-road و سيراً على الأقدام للاحتفال بعيد الصليب!

LBCI
رياضة
13:33

اللجنة الاولمبية في اولى خطواتها لتصلح ما افسدته الخلافات على مدى سنوات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

عملية نصب واسعة ضحاياها أشخاص من برجا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

الاعتداءات الاسرائيلية بالصورة من بنت جبيل والأحمدية ومجدل زون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

احذروا هذه الاعلانات ... فهي تقودكم الى الخطف والتعذيب

LBCI
رياضة
13:29

بطل لبنان وآسيا نادي الرياضي بيروت استهل مشواره في بطولة القارات في سنغافورة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
14:26

بعد رحيل والدها... رنيم بو خزام في أول صورة مع طفلتها الجديدة: وكلمات مؤثرة لعائلتها (صورة)

LBCI
خبر عاجل
09:36

انتهاء مباراة الرياضي ومالاغا بفوز الفريق الاسباني بنتيجة 96-59 ليلتقي الرياضي غدا فريق بترو دي لواندا بمباراة تحديد صاحب المركز الثاني بالمجموعة الاولى من بطولة كأس القارات

LBCI
فنّ
08:30

بعد هجومه على فناني ومطربي لبنان... نقابة محترفي الموسيقى والغناء تطالب حسام جنيد باعتذار علني "وإلّا"! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
04:48

ترقبوا بعد قليل انطلاق اليوم الثاني من بطولة كأس القارات لكرة السلة بين تسمانيا الاوستراليّ وفريق كويمزا الأرجنتينيّ على الـ LB2

LBCI
منوعات
14:58

واقعة غريبة... غضبت من حبيبها لرفضه القيام بعلاقة جنسية معها: ما فعلته به كان مروعاً!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

عملية نصب واسعة ضحاياها أشخاص من برجا

LBCI
خبر عاجل
08:57

انتهاء الشوط الأول بتقدم بطل اوروبا ملغا الإسباني على الرياضي بطل آسيا 42-31

LBCI
آخر الأخبار
14:55

هيئة البث الإسرائيلية: المجلس الوزاري يصدق الأحد المقبل على اعتبار إعادة سكان الشمال أحد أهداف الحرب الحالية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More