الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 19-9-2024

اسرار
2024-09-18 | 23:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 19-9-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
أسرار الصحف 19-9-2024

النهار

- عمدت جهات عدة الى ارجاء احياء حفلات ومناسبات اليوم عقب التطور الامني الذي حصل عصر امس.

- ردّد أكثر من مسؤول، أن الخلاف حول المسار التربوي والقرارات الأخيرة، يدخل في إطار حالة الانقسام السياسي حول أكثر من ملف، ويؤكد المؤكد حول استحالة التوافق الرئاسي وأمور أخرى استحقاقية بامتياز.

- يُلاحظ أن وزيراً يتولى حقيبة خدماتية، ينشط على الخط الخليجي عبر لقاءات واتصالات شبه مستمرة مع مسؤولين خليجيين، وآخرها ظهوره في مناسبة تدشين مرفق صحي.

- رحبت شخصيات درزية ومسيحية بتقديم جمعية اسلامية مجموعة من المنح الجامعية للدراسة في جامعات لبنان والخارج لخليط طائفي من المتقدمين بناء على علاماتهم في الشهادة الثانوية والمرحلة الجامعية.


الجمهورية

- كشف مسؤول رسمي أنّ الإحصاء التقريبي الذي أجرته إحدى الجهات المتخصصة أظهر أنّ حجم خسائر الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وصل حتى الآن إلى حدود ملياري دولار أميركي.

- حدث كبير استأثر باهتمام أجهزة الأمن والاستخبارات في جميع دول العالم وطلب قادتها التعمّق في استقصاء المعلومات الدقيقة حوله.

- أجمع خبراء أنّ ما حصل في اليومين الماضيين أظهر قدرة كبيرة في القطاع الاستشفائي ومسؤولية عالية من وزارة الصحة والجسم الطبي في لبنان.


اللواء

- توصلت التحقيقات في تفجيرات أجهزة الـpagers إلى نقاط متقدمة، بعضها تقني وبعضها تجاري، ويجري التركيز على الجهة العاقدة للصفقة.

- وقعت انفجارات الثلاثاء في أمكنة في بيروت، لا تُحسب في إطار أي صلة مع المجموعات التي استهدفت عن سابق تصميم.

- لا تخفي مصادر دبلوماسية إجراء اتصالات دولية – إقليمية لوضع ترتيبات لمرحلة ما بعد التصعيد بين إسرائيل وحزب لله.


البناء

- قال خبير في الشؤون الاستراتيجية إن ما فعلته مخابرات الاحتلال بقرار أميركي إسرائيلي أراد الاحتماء بالتزام متبادل بتفادي الحرب الكبرى يشبه محاولة تفكيك شبكة اتصالات حزب الله عام 2008 بقرار من الحكومة تحت سقف التزام متبادل بتفادي الحرب الأهلية. ومثلما كان الردّ يومها بشعار السلاح يحمي السلاح والأرجح هذه المرة وقد استهدفت صورة قوة الردع والمهابة لدى حزب الله أن ردّ حزب الله سوف يكون أن الردع يحمي الردع والمهابة تحمي المهابة ولو تمّ دفع معادلة تفادي الحرب الشاملة إلى حافة الهاوية.

- قال مسؤول أمني سابق إن ما يجري من عمليات استخبارية ضد حزب الله هو الردّ الذي تقوم به الوحدة 8200 على الضربة النوعيّة التي أصابتها وقد قرّرت استنفاد كل الأوراق التي قامت بتهيئتها للحظة الحرب الشاملة ووضعتها على طاولة قيادة سياسيّة تشعر بالضعف ووجدت فيها فرصة لردّ الاعتبار، لكن عدم استتباع الضربات بالحرب يمنح المقاومة فرصة التقاط الأنفاس واحتواء الخسائر لتصويب الأوضاع من دون التوقف عن الاستثمار في جبهة الإسناد والقيام بردٍّ كبير صار مشروعاً سوف يزيد من أزمات الكيان الناتجة عن جبهة الإسناد، بعدما كشف سياق العمليات من دون الذهاب إلى حرب أن الكيان يكشف عجزه عن شنّ الحرب.


الأنباء

- مشهدية سياسية لافتة في إحدى المناسبات التي جمعت الكثير من التناقضات اللبنانية.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

صحف اليوم

اسرار

أسرار

الصحف

أسرار الصحف 18-9-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-09-17

أسرار الصحف 18-9-2024

LBCI
اسرار
2024-09-16

أسرار الصحف المحلية 17-9-2024

LBCI
اسرار
2024-09-14

أسرار الصحف 15-09-2024

LBCI
اسرار
2024-09-14

أسرار الصحف 14-9-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-09-17

أسرار الصحف 18-9-2024

LBCI
اسرار
2024-09-16

أسرار الصحف المحلية 17-9-2024

LBCI
اسرار
2024-09-14

أسرار الصحف 15-09-2024

LBCI
اسرار
2024-09-14

أسرار الصحف 14-9-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:23

أبيض: حصيلة الاعتداء الاسرائيلي هي ١٢ شهيداً والعديد من الاصابات بحالة حرجة وبالعناية المركزة

LBCI
منوعات
2024-09-15

أثناء استخدامه... امرأة تعثر على مفاجأة كارثية في مرحاض منزلها: ما اكتشفته صدمها!

LBCI
صحة وتغذية
2024-09-17

بين الالتزام بالقانون والقيام بالصواب... تداعيات خطيرة لتقييد الاجهاض في فلوريدا؟

LBCI
خبر عاجل
06:13

وزير الصحة: حصيلة الشهداء جراء الاعتداء الاسرائيلي هي ١٢ شهيدا من بينهم طفلان وعاملون بالقطاع الصحي وعدد الجرحى حتى الآن هو ما بين 2570 و2800 حوالى 750 من الجنوب و 150 من البقاع و1850 من الضاحية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:17

يوم ما بعد صدمة تفجيرات البيجر ...وقعه أعلى على الجرحى وعائلات الشهداء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:15

رحلة البيجر المفخخ بين تايوان والمجر وعناصر حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:57

بعلبك نالت نصيبها من التفجيرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:54

المشهد أمام مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

استعدادات عالية لرد واسع من حزب الله... وحديث عن بدء نقل ثقل الحرب الى شمال اسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

تفجيرات البيجر... تل أبيب صامتة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

بعد الـpagers... حان دور الـ talkie walkie

LBCI
أخبار لبنان
13:38

في وداع الذو الفقار...مشهد جامع في مواجهة العدو الاسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
13:36

القطاع الصحي في لبنان .. قدها وقدود

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:06

معلومات أولية عن انفجار عدد من الأجهزة في الضاحية والجنوب والبقاع

LBCI
خبر عاجل
10:32

مصدر أمني لرويترز: أجهزة الاتصالات التي انفجرت اليوم هي أجهزة لاسلكي محمولة ومختلفة عن أجهزة البيجر التي انفجرت أمس وحزب الله اشترى أجهزة اللاسلكي المحمولة قبل 5 أشهر في وقت شرائه أجهزة البيجر تقريبا

LBCI
خبر عاجل
06:13

وزير الصحة: حصيلة الشهداء جراء الاعتداء الاسرائيلي هي ١٢ شهيدا من بينهم طفلان وعاملون بالقطاع الصحي وعدد الجرحى حتى الآن هو ما بين 2570 و2800 حوالى 750 من الجنوب و 150 من البقاع و1850 من الضاحية

LBCI
خبر عاجل
13:50

مركز عمليات طوارئ الصحة: تحديث ثان لحصيلة موجة التفجيرات العدوانية أربعة عشر شهيدا وأكثر من أربعمئة وخمسين جريحًا

LBCI
خبر عاجل
10:11

موجة تفجيرات طالت أجهزة لاسلكية في مناطق مختلفة في الجنوب والضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
11:50

مركز عمليات طوارئ الصحة: تحديث لحصيلة الموجة الثانية من التفجيرات العدوانية تسعة شهداء وأكثر من ثلاثمئة إصابة

LBCI
أخبار لبنان
10:19

فيديو للحظة انفجار أحد الاجهزة اللاسلكية خلال الموجة الجديدة الحاصلة اليوم

LBCI
خبر عاجل
11:02

مركز عمليات طوارئ الصحة: الحصيلة الأولية لسلسلة التفجيرات العدوانية الجديدة أكثر من مئة إصابة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More