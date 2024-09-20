أسرار الصحف 20-9-2024

النهار



ستفتح السلطات في بلغاريا تحقيقا في شركة مرتبطة ببيع آلاف أجهزة النداء لـ”حزب الله” والتي تم تفجيرها بعدما أشارت تقارير إعلامية إلى مسؤولية شركة محلية تعمل مع اخرى تتخذ من هنغاريا مقرا لها تعمل كوسيط.



عُلم أن عدداً من الشخصيات السياسية تبرع بالدم في مراكز تابعة لـ”حزب الله” قبيل توجهه للتعزية بنجل النائب علي عمار، ومنهم وزراء حاليون ونواب سابقون ورؤساء أحزاب.



ارجئت مناسبات واحتفالات كثيرة في الايام القليلة الماضية مما سبب خسائر كبيرة للجهات المنظمة.



قال نواب التقوا أخيراً ان السهام بدأت تطلق عليهم من اهل بيتهم القديم ومن محازبين اخرين وجدوا فرصة للإنقضاض عليهم لحسابات انتخابية مناطقية ليس اكثر.



انطلقت الحملات الانتخابية المبكرة في اكثر من منطقة مسيحية على خلاف المناطق الاخرى المنشغلة بقضايا وتطورات اكثر أهمية.



الجمهورية



لفت مسؤول في حزب كبير إلى أنّه كان يجب التعاطي بدقّة أكبر مع أرقام الإصابات جراء العدوان السيبراني الإسرائيلي مراعاةً للجانب المعنوي والسياسي، خصوصاً بعدما تبيّن أنّه تمّ تعداد بعض المصابين أكثر من مرّة لأنهم تنقّلوا بين مستشفيات عدة.



اعتبر خبير أمني غربي أنّ ضربة كبيرة ومفاجئة حصلت أخيراً لم تُغيّر توازن الرعب الذي يبقى إطاراً لتبادل الضربات تحت سقفه.



على الرغم من الانهيار المالي بسبب تفشي الهدر والفساد، ما زالت تُسجّل مخالفات تجاوز القانون عبر استبدال مناقصات بصفقات بالتراضي.



اللواء



رفضت جهات لبنانية فاعلة الخوض في عروض الوساطات الدولية، قبل موقف قيادة حزب معني..



قررت مجموعات لبنانية، ميسورة مغادرة مؤقتة للبنان، ريثما تنجلي تطورات الوضع على جبهة المواجهة مع العدو الإسرائيلي.



توقع مصدر مطلع قراراً مفاجئاً في الأيام المقبلة، حول وضعية قانونية لموقوف مالي.



الأنباء



حركة ديبلوماسية يقودها لبنان للخروج بقرار أممي يدين إسرائيل صراحة ولو كان غير ملزم.