أسرار الصحف 21-09-2024

الجمهورية



يختلف حزبان حليفان في ملفات هامة، على حصص في إحدى النقابات مما يؤخر مصير المئات من المتقدمين إلى النقابة.



كشف مصدر طبي أن أكثر من شخصية في المعارضة كانوا من بين المتبرعين بالدم في الأيام الأخيرة معتبرين أن الوضع الإنساني أولوية.



إعتبر ديبلوماسي عربي رفيع أن دولة عظمى فقدت أوراق الضغط على حليف لها مع اقتراب موعد الانتخابات لديها، ما يترجم بانزلاق إلى مواجهة أوسع







اللواء



ما تزال الحرب الإلكترونية التي شنتها اسرائيل على لبنان في دائرة الضوء، لجهة التساؤل عن القدرة على الوصول إلى أهداف بالتكنولوجيا الحديثة، بدل الوسائل العسكرية المباشرة.



تحاول جهات معنية، مع الحرص، على عدم إيجاد ضغوط، التوجه للتموين في بعض المناطق، تحسباً للأسوأ..



كلَّف الاجتماع الأميركي- الأوروبي الذي عقد في باريس الدبلوماسية بالتحرك باسم المجموعة، لإحياء الجهد الدبلوماسي، ولمنع التصعيد في الشرق الأوسط.







الأنباء



عاصمة معنية بالملف اللبناني لا تزال تسجّل مواقف متقدمة على خط دعم لبنان ومساعدته على اجتياز المرحلة.

