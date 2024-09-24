الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف المحليّ 24-9-2024
اسرار
2024-09-23 | 23:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
أسرار الصحف المحليّ 24-9-2024
الجمهورية
بعثت دولة معتدية برسالة إلى جهة لبنانية بارزة، نهاية الأسبوع الماضي، عرضت فيها وقف النار، فأتاها الردّ: لا تفاوض تحت الضغط العسكري.
قالت جهات معارضة أنّ طرفاً بارزاً فوّت على نفسه فرصاً عديدة لإنجاز تسوية "وكنا نخشى من أن تأتي على حسابنا".
وضعت إسرائيل معادلة لعدوانها الدموي: سكان الجنوب مقابل سكان المستوطنات.
اللواء
اعتبرت مصادر دبلوماسية أن الطلب من وزير دولة حليفة تأجيل مجيئه إلى بيروت، جاء ملائماً للمرحلة الراهنة..
استنفرت الأجهزة الإسرائيلية المعادية لإشغال شبكة الاتصال الأرضي، فضلاً عن اتصالات مع شخصيات معروفة دون جدوى!
يصرُّ مواطنون جنوبيون على عدم مغادرة منازلهم، على الرغم من مرارة الأوضاع الأمنية، ومغادرة القسم الأكبر من أهالي المنطقة..
البناء
يؤكد خبراء عسكريون أن الأفلام التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتظهر فيها انفجارات متتالية وتعليقات عن كونها مستودعات أسلحة للمقاومة تكشف لدى التدقيق فيها أن الطائرات تلقي ذخائر صغيرة متلاحقة في المكان نفسه بعد الصاروخ الأساسي يمكن ملاحظتها بالعين المجردة عند التدقيق وتوحي بأصواتها ودخانها الأقرب إلى القنابل الضوئية والصوتية أن ما يجري هو انفجار صواريخ وذخائر في مستودعات، لكن مع نهاية الأصوات لا يبدو أن المباني تضرّرت بحجم يتناسب مع فرضية مستودع ذخائر وانفجار صواريخ، ما يلقي الشبهة على مَن يصوّر ومَن يعلق ومَن ينشر كأجزاء من منظومة مبرمجة ولو بدا عملها في الظاهر نقلاً بريئاً.
قال مصدر دبلوماسي غربي إنه يتوقع أن يصل رقم التهجير المتبادل على طرفي الحدود بين حيفا والجنوب الى النصف مليون في جولة الحرب الجارية تحت هذا العنوان الذي يريد بنيامين نتنياهو بدعم أميركي أخذه الى تفاوض ينتهي بمعادلة عودة المهجّرين على طرفي الحدود ووقف إطلاق النار ويتحقق له بذلك فصل الجبهات وكسر إرادة حزب الله. وإذا لم يحدث ذلك يراهن نتنياهو على استفزاز حزب الله ليكون البادئ بحرب المدن ويلاقيه بمثلها وينتهي الأمر مجدداً بوقف إطلاق نار بمعزل عن غزة؛ بينما يراهن حزب الله على صمود بيئته وحشر نتنياهو في زاوية الفشل وإجباره على الدخول في المعركة البريّة تحت ضغط الداخل الخائف من التبادل الناريّ، حيث نقطة التفوّق الاستراتيجيّ لحزب الله في منازلة المقاتلين والجنود بعيداً عن المدنيين.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
اسرار
الصحف
المحليّ
24-9-2024
أسرار الصحف المحلية 23-9-2024
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2024-09-22
أسرار الصحف المحلية 23-9-2024
اسرار
2024-09-22
أسرار الصحف المحلية 23-9-2024
0
اسرار
2024-09-22
أسرار الصحف 22 -9- 2024
اسرار
2024-09-22
أسرار الصحف 22 -9- 2024
0
اسرار
2024-09-20
أسرار الصحف 21-09-2024
اسرار
2024-09-20
أسرار الصحف 21-09-2024
0
اسرار
2024-09-19
أسرار الصحف 20-9-2024
اسرار
2024-09-19
أسرار الصحف 20-9-2024
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2024-09-22
أسرار الصحف المحلية 23-9-2024
اسرار
2024-09-22
أسرار الصحف المحلية 23-9-2024
0
اسرار
2024-09-22
أسرار الصحف 22 -9- 2024
اسرار
2024-09-22
أسرار الصحف 22 -9- 2024
0
اسرار
2024-09-20
أسرار الصحف 21-09-2024
اسرار
2024-09-20
أسرار الصحف 21-09-2024
0
اسرار
2024-09-19
أسرار الصحف 20-9-2024
اسرار
2024-09-19
أسرار الصحف 20-9-2024
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:05
بايدن يعلن الإمارات شريكا دفاعيا رئيسيا للولايات المتحدة
أخبار دولية
17:05
بايدن يعلن الإمارات شريكا دفاعيا رئيسيا للولايات المتحدة
0
أمن وقضاء
16:42
وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى: توقف الأعمال في كل المحاكم والدوائر القضائية الثلاثاء باستثناء الأعمال الملحة
أمن وقضاء
16:42
وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى: توقف الأعمال في كل المحاكم والدوائر القضائية الثلاثاء باستثناء الأعمال الملحة
0
أخبار دولية
03:29
السويد تتهم إيران بهجوم الكترونيّ في 2023 يحضّ على "الانتقام" من إحراق المصحف
أخبار دولية
03:29
السويد تتهم إيران بهجوم الكترونيّ في 2023 يحضّ على "الانتقام" من إحراق المصحف
0
أخبار لبنان
2024-09-17
إصابة السفير الإيراني لدى لبنان في انفجار جهاز اتصال لاسلكي
أخبار لبنان
2024-09-17
إصابة السفير الإيراني لدى لبنان في انفجار جهاز اتصال لاسلكي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
04:04
معظم المحال في الضاحية الجنوبية مقفلة والحركة شبه معدومة
أمن وقضاء
04:04
معظم المحال في الضاحية الجنوبية مقفلة والحركة شبه معدومة
0
أخبار لبنان
03:27
الحلو للـLBCI: كل المستشفيات تمكنت حتى اللحظة من استيعاب كافة الجرحى جراء الغارات
أخبار لبنان
03:27
الحلو للـLBCI: كل المستشفيات تمكنت حتى اللحظة من استيعاب كافة الجرحى جراء الغارات
0
تقارير نشرة الاخبار
02:48
الاجواء داخل اسرائيل صباح اليوم... ونتنياهو اختار تنفيذ عمليات على لبنان بشكل تدريجي
تقارير نشرة الاخبار
02:48
الاجواء داخل اسرائيل صباح اليوم... ونتنياهو اختار تنفيذ عمليات على لبنان بشكل تدريجي
0
تقارير نشرة الاخبار
02:45
طرابلس... إحدى المناطق التي تستقبل نازحين جنوبيين
تقارير نشرة الاخبار
02:45
طرابلس... إحدى المناطق التي تستقبل نازحين جنوبيين
0
تقارير نشرة الاخبار
02:38
نقل عدد من الجرحى ليلا إلى مستشفيات بيروت... وأقسام جديدة بمستشفى رفيق الحريري
تقارير نشرة الاخبار
02:38
نقل عدد من الجرحى ليلا إلى مستشفيات بيروت... وأقسام جديدة بمستشفى رفيق الحريري
0
أمن وقضاء
00:04
سلسلة غارات اسرائيلية صباحية على جنوب لبنان والبقاع ...
أمن وقضاء
00:04
سلسلة غارات اسرائيلية صباحية على جنوب لبنان والبقاع ...
0
أخبار لبنان
17:35
مراكز الإيواء تستقبل النازحين... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
17:35
مراكز الإيواء تستقبل النازحين... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
17:26
النازحون يفترشون الطرقات... اليكم الصورة من صيدا وصور
أخبار لبنان
17:26
النازحون يفترشون الطرقات... اليكم الصورة من صيدا وصور
0
أمن وقضاء
17:19
بلدات البقاع شهدت هذا المساء موجة جديدة من الغارات
أمن وقضاء
17:19
بلدات البقاع شهدت هذا المساء موجة جديدة من الغارات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:48
وزير التربية: وقف الدروس في محافظات بيروت وجبل لبنان والشمال وعكار في المدارس والجامعات كافة يوم غد
أخبار لبنان
08:48
وزير التربية: وقف الدروس في محافظات بيروت وجبل لبنان والشمال وعكار في المدارس والجامعات كافة يوم غد
2
فنّ
10:25
في ظل الأوضاع الخطيرة الراهنة... السيدة فيروز توجّه رسالة للبنان: هذا ما جاء فيها (صورة)
فنّ
10:25
في ظل الأوضاع الخطيرة الراهنة... السيدة فيروز توجّه رسالة للبنان: هذا ما جاء فيها (صورة)
3
أخبار لبنان
17:26
النازحون يفترشون الطرقات... اليكم الصورة من صيدا وصور
أخبار لبنان
17:26
النازحون يفترشون الطرقات... اليكم الصورة من صيدا وصور
4
خبر عاجل
14:34
حزب الله: علي كركي بخير
خبر عاجل
14:34
حزب الله: علي كركي بخير
5
خبر عاجل
11:55
هآرتس: علي كركي قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله هو المستهدف في بيروت
خبر عاجل
11:55
هآرتس: علي كركي قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله هو المستهدف في بيروت
6
فنّ
14:00
"بدايات جديدة"... نادين نجيم في الطائرة: فهل هاجرت من لبنان؟ (صور)
فنّ
14:00
"بدايات جديدة"... نادين نجيم في الطائرة: فهل هاجرت من لبنان؟ (صور)
7
اقتصاد
02:12
جدول جديد لاسعار المحروقات
اقتصاد
02:12
جدول جديد لاسعار المحروقات
8
خبر عاجل
11:54
ضربة إسرائيلية تصيب الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديدا في بئر العبد
خبر عاجل
11:54
ضربة إسرائيلية تصيب الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديدا في بئر العبد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More