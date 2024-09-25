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أسرار الصحف 25-09-2024
اسرار
2024-09-24 | 23:34
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أسرار الصحف 25-09-2024
الجمهورية
أرجأت سفارات عدة المواعيد المجدولة لطالبي تأشيرات دخول إلى أراضيها بسبب التطورات الأمنية والعسكرية.
رُفِعَت أسعار بطاقات السفر بشكل جنوني، فيما أوقَفَت شركات متعدّدة رحلاتها من وإلى بيروت.
تبيّن أنّ نائباً استضاف عدداً من النازحين الجنوبيِّين في منزله حيث باتوا فيه لليلة قبل أن يتم لاحقاً تأمين مكان مناسب لهم.
اللواء
بدأ حليفان بحثاً جدياً في كيفية إحداث وضعية تسمح بوقف الارتباط مع غزة، وتجري اتصالات مع الجهات المؤثرة لهذا الغرض..
لم يحدث تبدُّل في مواقف الكتل، على الرغم من الوضع المستجد على الجبهة الحدودية..
تحدثت معلومات عن أن الوسيط الأميركي مكث أكثر من يومين في باريس بعد مغادرة تل أبيب..
البناء
لاحظ الخبراء العسكريون تبايناً لافتاً في خطاب المؤسسة العسكرية مع خطاب القيادة السياسية للكيان حيث عمم تقرير نقلته القنوات العبرية ونسبته لكبار الضباط في الجيش يقول إن الكلام المنسوب لمسؤولين كبار عن نجاح الجيش في تدمير نصف القوة الصاروخية لحزب الله غير صحيح وأن الصواريخ الاستراتيجية لم تمسّ بالضربات لأن حزب الله خزّنها في أماكن يصعب الوصول إليها. ثم تم تعميم تقرير ثان منسوب أيضاً لكبار ضباط الجيش يقول إن التوصل الى اتفاق في غزة يبدو ضرورياً لإنهاء الوضع القائم في الشمال. وهذا يعني أن قراءة كبار الضباط لما تورّطهم به القيادة السياسية في حرب الشمال هي الدافع لهذا التصويب العلنيّ.
كشف مصدر دبلوماسي أن زيارات وفود استخبارية فرنسية وتركية وقطرية تحمل تفاصيل لترتيبات أمنية مقترحة في الجنوب بما فيها انسحابات من بعض النقاط اللبنانية المحتلة ترافق المساعي الدبلوماسية التي تجري مع لبنان وتتضمّن نقل رسائل من واشنطن وتل أبيب حول عروض التوصل الى وقف إطلاق النار. وقال المصدر إن الجواب اللبناني كان موحداً وواضحاً بأن وقف إطلاق النار يجب أن يبدأ من غزة وأن مناقشة أي أفكار لترتيبات في الجنوب تحت عنوان تطبيق القرار 1701 يمكن سماعها ومناقشتها بعد وقف الحرب على غزة.
الأنباء
حجم الاستهداف والاعتداءات التي يتعرض لها لبنان يستدعي تحركاً سريعاً للجهات المانحة دولياً لتقديم الدعم المطلوب لقطاعات اغاثية أساسية في البلد.
صحف اليوم
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25-09-2024
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