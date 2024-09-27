أسرار الصحف 27-09-2024

النهار



يبدو ان المدارس الخاصة ستعتمد خيار التعليم من بعد بعدما قرر وزير التربية تعليق الدروس حضورياً الى 7 تشرين الاول المقبل، اذ عقدت تلك المدارس حلقات تشاور امس تحضيراً لكل الخيارات المتاحة.



يتردد في غير منطقة ان "حزب الله" استدعى عدداً كبيراً من اعضاء "قوة الرضوان" الذين كانوا يحاربون في سوريا لتحصين جبهته الداخلية بعد الاصابات الكبيرة في صفوف هذه القوة.



تعمل الاجهزة الامنية الرسمية وتلك التابعة لـ"حزب الله" على توقيف عدد كبير من اللبنانيين والنازحين السوريين للتحقيق معهم حول امكان تجسسهم لمصلحة اسرائيل ومراقبة حركة مسؤولي الحزب.



رفض أصحاب شقق مؤجرة من عائلات نازحة ان يقيم في الواحدة اكثر من عائلتين بعدما بلغ عدد المقيمين في عدد من المنازل ما يزيد على 25 شخصاً.



يشكو العابرون في عوكر من تعطل اجهزة "جي بي اس" للدلالة الى مواقع يقصدونها بسبب اجهزة تشويش في المحلة.



قال مطور عقاري ان الطلب على شراء الشقق تراجع الى الحد الادنى في الاسبوعين الاخيرين في حين ازداد الطلب على الإيجارات.



نشطت جمعيات اهلية كثيرة لمساعدة النازحين بعدما سُجل غيابها في اليومين الاولين من الاسبوع كما نشطت المؤسسات الرسمية بفاعلية كبيرة في توزيع المساعدات الضرورية وطالت المساعدات حتى صباح امس نحو 40 الف نازح.



الجمهورية



لا يزال ابن أحد النواب يُعالَج في المستشفى جراء إصابة تعرّض لها في تفجيرات أجهزة الاتصال.



تتذمّر جمعيات خيرية عديدة ناشطة في العمل الاجتماعي من أنّ المنظمات الدولية لا تزال ترفض تغيير سياساتها بزيادة المخصّصات المالية للمساعدة في احتواء أزمة النزوح من جنوب لبنان، مركّزين اهتمامهم على غزة والسودان.



سجّل معارضون عدم التحضير لتوفير ظروف الصمود الاجتماعي واللوجستي لأهالي مناطق تعرّضت إلى العدوان والتهجير، على الرغم من مرور نحو 11 شهراً من الاشتباكات.



اللواء



اختفت الجهات الداعية لعودة النازحين السوريين، الذين يواجهون طمعاً من سائقي السيارات بلغت أرقاماً خيالية لجهة الراكب الواحد الراغب بالعودة!



يلتزم نواب كتلة وازنة في المعارضة الصمت، بانتظار ما سيطرأ على جدول الحرب الدائرة في الشمال والجنو



انتقد مسؤولون البرودة الدولية من المنظمات الانسانية في تقديم مساعدات عاجلة للنازحين اللبنانيين من الجنوب والبقاع والضاحية.