اسرار الصحف 28-09-2024



الجمهورية



لوحظ وجود تناقض إعلامي بين مسؤولي دولتين حليفتين في تنفيذ عملية كبرى.



مسؤول غربي أرجأ زيارة مرتقبة له إلى لبنان نتيجة التحول الدراماتيكي في التصعيد العسكري الإسرائيلي الإرهابي ضد لبنان.



لوحظ أنه بينما كانت عاصمة كبرى تطرح أفكاراً لهدنة ومفاوضات، كانت دولة معنية تتخذ قراراً باغتيال شخصية كبرى وجرّ المنطقة إلى حرب إقليمية.







اللواء



سجلت طفرة جنونية في ايجارات الشقق السكنية وارتفعت بين ثلاثة اضعاف وما فوق في غير منطقة لجأ إليها النازحون..



أوكلت الى جهات المساندة العربية المضي بالوقوف الى جانب حزب لله وغزة، نظراً لتعقيدات تتعلق بوضعية دولة اقليمية كبرى.



نقلت ليل امس الاول عن لسان مصدر موثوق به في نيويورك معلومات قاتمة عن نتائج مساعي التوصل الى وقف اطلاق النار على الجبهة الحدودية الجنوبية..



