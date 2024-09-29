أسرار الصحف 29-09-2024

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مؤشر سلبي



انكفاء عاصمة معنية بالملف اللبناني مؤشر سلبي إضافي لما يمكن أن تؤول اليه الأوضاع في المرحلة المقبلة.