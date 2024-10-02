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وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة جنود إسرائيليين في قصف وتبادل لإطلاق النار مع حزب الله قرب الحدود مع لبنان
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة جنود إسرائيليين في قصف وتبادل لإطلاق النار مع حزب الله قرب الحدود مع لبنان
أسرار الصحف 2-10-2024
اسرار
2024-10-01 | 23:30
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أسرار الصحف 2-10-2024
النهار
امتنع نائب حالي ووزير سابق عن الاحتفال بذكرى نجاته من الاغتيال منذ 20 سنة في الأول من تشرين الأول عام 2004 واكتفى بتوجيه رسائل شكر إلى الأطباء الذين انقذوا حياته في مستشفى الجامعة الأميركية .
ترفض مصادر اعلامية قريبة من “حزب الله” اعتبار كلام الرئيس نبيه بري بعد كلمة الشيخ نعيم قاسم ردأً على الاخير الذي لم يتطرق الى القرار 1701 او الى تكليف بري التفاوض حوله كما كان يجري سابقا، وقد اعتبر الاخير ان اتفاقه مع السيد نصرالله لا يزال قائما وساري المفعول.
لوحظ أن مرجعية سياسيّة عادت وحرّكت ماكينتها باتجاه الحلفاء السابقين، على أكثر من خلفية واعتبار بعد الخلافات والتباينات وذهابها إلى محور آخر، لكن تبدّل المعطيات والهدف من ذلك الاستحقاق الرئاسي وتمتين الاستقرار في المناطق المشتركة بين الطرفين.
يحذر مسؤول امني في مجالسه من خطاب الكراهية الذي يمكن ان يضاعف الاحتكاكات المذهبية ما يجرّ الى توترات امنية يصعب على القوى الامنية التعامل معها حالياً في ظل الحالة النفسية والاجتماعية للبنانيين.
بدأ نازحون حزبيون في عدد من قرى الجنوب والبقاع الغربي الدخول عنوة الى منازل يعتبرون انها اكثر أماناً من منازلهم حيث يعتقدون انها مراقبة ومعرضة للقصف في غياب الجهات الرسمية ومؤسسات الدولة.
الجمهورية
أكّد مسؤول في حزب بارز أنّ الأيام المقبلة ستحمل أخباراً سارة لمناصريه.
يقوم رئيس جهاز أمني بارز بجهد كبير بعيداً من الأضواء لمواجهة أعباء وتداعيات التطوّرات المتلاحقة بسرعة.
يقول مسؤول في المعارضة أنّ استحقاقاً انتخابياً كان دخل في مرحلة جديدة قبل أن يطيح العدوان الإسرائيلي كل شيء.
اللواء
زايدت في الايام الماضية موجة من الاخطارات على مواقع التواصل بشأن غارات على احياء في بيروت، تبيّن انها «فبركات» ولم يعرف ما الاجراءات بحق مطلقيها؟!
تم إحتواء سلسلة من الاشكالات على خلفية إيواء النازحين في بعض القرى الجبلية وغيرها..
اخطرت دولة كبرى بردّ دولة اقليمية على الاغتيالات، ضمن تفاهمات معينة!
البناء
قال دبلوماسي غربي إن إيران وضعت الغرب وعلى رأسه أميركا أمام امتحان صعب ينتهي معه الاحتفال بالعروض النارية الإسرائيلية، حيث مثلت الضربة الإيرانية منعطفاً يفتح الباب إذا تمّ الرد عليها من الكيان إلى تسارع التصعيد نحو مواجهة لا يستطيع الغرب البقاء خارجها، وإلا واجه الكيان مخاطر وجودية؛ وإذا ضغط الغرب على الكيان لعدم الردّ فقد انتهت موجة الصعود الإسرائيلي المنتشي بما يُسمّيه إنجازات الردع.
دعا خبير في الشؤون الاستراتيجية إلى التوقف أمام التزامن بغضون ساعات بين صواريخ لبنان واليمن وإيران في استهداف تل أبيب مع عملية للمقاومة الفلسطينية في قلب تل أبيب وهجوم للمقاومة الفلسطينية بعشرات المقاتلين على موقع نتساريم وهجوم عراقيّ على قاعدة عين الأسد، معتبراً أن هذا يؤكد أن غرفة عمليات محور المقاومة التي كان يقودها السيد حسن نصرالله عادت تعمل بقوة.
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