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أسرار الصحف 3-10-2024

اسرار
2024-10-02 | 23:42
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أسرار الصحف 3-10-2024
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أسرار الصحف 3-10-2024

النهار

- سجل استغراب لاجتماع ثلاثي عقد أمس وخرجت منه مواقف بالغة الأهمية من دون أن تشارك فيه أي جهة سياسية من طائفة أخرى خصوصاً في ظل الشغور المستمر في رئاسة الجمهورية والذي يفقد الرئاسة الأولى كل هيبة ومكانة.

- بعد تداول رسائل "واتساب" عن "مفاجأة سارة في اليومين المقبلين"، سرت شائعات تشكك في وفاة السيد نصرالله تم تناقلها بشكل كبير.

- بعد شائعات عن وجوده في مكان الاغتيال وعدم صدور أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي الأمر، ظهر مسؤول الاعلام المركزي في "حزب الله" محمد عفيف خلال جولة اعلامية أعدتها العلاقات الاعلامية في أحياء الضاحية الجنوبية للوقوف على حجم الأضرار والدمار.

- محطات اذاعية وتلفزيونية ممولة أو قريبة من إيران، اقفلت مراكزها في لبنان بشكل موقت وانتقل بعضها الى طهران، أو الى بغداد كما فعلت محطة "الميادين" وأعطت الخيار لموظفيها بالالتحاق موقتاً في المركز الموقت الجديد.

- عمّم رئيس كتلة نيابية على نوابه ومسؤولي حزبه، بعدم الحديث عن أي أمر يتطرق إلى الحرب الدائرة حاليا، والاكتفاء بالعمل الاجتماعي والإنساني، لأن المرحلة صعبة وحساسة ومعقدة.

- بعد ازدياد اقتحام بيوت واملاك خاصة من قبل النازحين والتخوف من التسبب في مواجهات بين اللبنانيين، طلبت قوى الامن الداخلي من المتضررين الاتصال بها عبر خط ساخن لمتابعة الامر ومحاولة ازالة التعديات.


الجمهورية

- تبيّن أن قريبَين من حزب بارز اجتهدوا في توجيه الانتقادات إلى جهة إقليمية ممّا أثار استياء الحزب لأنّها لا تعكس حقيقة الأمور.

- لوحظت دينامية نشطة وكبيرة في اليومَين الماضيَين في جهاز إعلامي كبير على علاقة بالأحداث الجارية.

- تبيّن نتيجة ضربة قاسية تلقتها جهة عدوة أمس، ألا شي محسوماً بعد وأنّ الأمور قابلة للانقلاب كل يوم بل كل ساعة.


اللواء

- لم يتمكن مسؤول رسمي في دولة معادية من الاتصال بزعيم "شرقي" للطلب إليه الضغط لمنع تعرض بلاده لهجوم.

- حركّت موجات النزوح من مناطق الاعتداءات والاشتباكات الحركة التجارية في العاصمة، لكن السياحة شهدت انتكاسة لا لبس فيها.

- يخرج نواب من لقاء مرجع بتفهم مستجد لموقفه الراهن من ضرورة توفير الأرضية لجلسة توافقية على انتخاب الرئيس.


البناء

- دعا بعض الذين عاصروا حرب تموز 2006 إلى تذكّر وقائع المواجهات التي دارت في المواقع نفسها من العديسة إلى مارون الراس بين وحدات المقاومة وجيش الاحتلال، وقد كانت وحدة ايغوز هي نفسها التي حاولت التقدّم في حرب تموز وكما هزمت وخسرت خيرة ضباطها وجنودها يومها حدث بالأمس مع فارق أن المقاومة تواجه بأسلحة وتكتيكات جديدة بخسائر أقلّ بكثير ومعنويات أعلى انتقاماً لسيّدها، بينما تدخل وحدة ايغوز مرتجفة الأقدام على خلفية ذكريات ما مضى.

- قال مصدر دبلوماسي غربي إن التردّد الأميركي حول الردّ الإسرائيليّ على إيران لا يعود إلى عدم الرغبة بل إلى دراسة متأنّية للعواقب وحجم الرد الإيراني وطبيعته في حال الردّ الإسرائيلي وحدود القدرة على التصدّي له في ضوء ما كشفته نوعيّة الصواريخ التي استخدمت في ضربة أول أمس، والمصاعب التي واجهتها شبكات الدفاع الجوي الأميركية والإسرائيلية في التعامل معها وتبدو واشنطن مهتمة بمعرفة ما سوف يترتّب على قواعدها في المنطقة إذا أظهرت شراكة مباشرة في الردّ الإسرائيليّ.

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