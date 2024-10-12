أسرار الصحف 12-10-2024

اللواء



أخلت جماعات سياسية وأحزاب مراكز لها في العاصمة غداة بداية «طوفان الأقصى» وأبلغت الجهات المعنية بذلك.



حسب مصدر مطلع في لجان الإيواء، فإن النازحين، الذين لجأوا إلى المنازل والمناطق، استئجاراً أو ايواء لدى الأقارب، لم يستفيدوا من المساعدات..



كررت مصادر دبلوماسية أن رئيس الدبلوماسية الأميركية بلينكن يسير على خطى رايس، في اتصالاته مع المسؤولين اللبنانيين.







الجمهورية



نقل عن جهة حليفة لحزب بارز أنه لم يكن لائقا ً الاستعجال في طرح ملف داخلي مباشرة بعد غياب شخصية كبرى.



لوحظ استعادة جهة بارزة ديناميتها على المستويات السياسية والإعلامية والميدانية في الأيام الأخيرة.



حرص مسؤول كبير على التكتم عن مضمون ما دار بينه وبين ديبلوماسي كبير في شأن ما يحضر للبنان والمنطقة في المرحلة المقبلة.



لوحظ إعادة تعويم طروحات خلافية سابقة في الأيام الماضية بدلاً من تعزيز المساحات المشتركة.



