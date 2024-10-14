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أسرار الصحف 14-10-2024

اسرار
2024-10-13 | 23:30
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أسرار الصحف 14-10-2024
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أسرار الصحف 14-10-2024

النهار

لجأ عدد كبير من النازحين السوريين الى مغادرة منازلهم وتأجيرها للنازحين اللبنانيين بمبالغ تراوح بين 200 و400 دولار وتوجهوا إلى مراكز الإيواء حيث يستفيدون من الإقامة المجانية والمساعدات التي تصل إلى النازحين اللبنانيين.

اعتبر مراقب سياسي ان كلمة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في ذكرى 13 تشرين جاءت رداً على رسائل وجهت اليه في الايام الماضية عن امتعاض من موقفه تجاه "حزب الله". 

دار نقاش في آخر جلسة لمجلس الوزراء حول الشفافية الواجب اعتمادها لمراقبة ادارة المساعدات في حين ان الامر محصور بوزيري الصحة و البيئة وحدهما، وكاد وزير المهجرين ان ينسحب من الجلسة اعتراضا.

لوحظت عودة جزئية لبعض المؤسسات الاجتماعية التابعة لـ"حزب الله" عبر الاهتمام بالنازحين وخصوصاً في منطقة الجبل، عبر تقديمات وجبات ساخنة للنازحين في مراكز ايواء معينة، بينما لا تزال غائبة في بيروت  ومناطق أخرى، اضافة الى تلقي بعض العائلات مبلغ مئة دولار مساعدة لكل منها.

يدور كلام في أروقة سياسية فرنسية عن توقّع تقديم مشروع ليرفع إلى الامم المتحدة لوضع لبنان تحت الوصاية الدولية.

بعد ان وعد وزراء "التيار الوطني الحر" بالمشاركة في الجلسة الحكومية الجمعة وتم وضع المقاعد وفق البروتوكول الرسمي، ابلغ الرئيس ميقاتي ان وزراء التيار اعتذروا عن عدم المشاركة في لحظة أخيرة، واعيد توزيع المقاعد وفق ما كان سابقاً.

الجمهورية

خُمّنت الاضرار الأولية المباشرة للعدوان الإسرائيلي على لبنان بمليارات الدولارات.

توقّع خبراء عسكريون أن يشهد القتال مع إسرائيل مفاجآت على اكثر من مستوى.

لاحظ متابعون انّ التوازن السلبي داخل مجلس النواب ما زال على حاله ولم يتغيّر بما يؤدي إلى إحداث أي خرق في الاستحقاق الرئاسي.

اللواء

قام الرؤساء بري وميقاتي والسنيورة بالإتصالات اللازمة مع المرجعيات المعنية لمعالجة بعض الإشكاليات الشكلية التي ظهرت خلال الإعداد لإنعقاد القمة الروحية الأربعاء المقبل!

توقفت أوساط سياسية عند غياب الصف الأول من السياسيين عن مؤتمر معراب، وبينهم قطبين مارونيين ونواب مسيحيين ومعظم النواب السنّة!

تلقت مؤسسة إعلامية مرئية عدة تهديدات وطلبت حماية من جهاز رسمي لم يتمكن من تلبية طلبها، فعمدت إلى إتخاذ إجراءات أمنية ذاتية!

البناء

تسعى جهات دبلوماسية للتعرف على طبيعة المعلومات التي استندت اليها العملية الاستثنائية التي نفذتها المقاومة في استهداف قاعة الطعام في قاعدة بيتامينا في حيفا، وما إذا كان ضمنها وجود شخصية عسكرية كبيرة تزور القاعدة وكيف تمّ تحديد التوقيت وهل وصلت المقاومة لمعرفة موعد الاجتماع الموسّع على طاولة العشاء بعد لقاءات كبار الضباط في لواء جولاني مع الشخصية المهمة؟

يؤكد ضابط سابق كبير في الجيش اللبناني كانت خدمته في جنوب لبنان خلال حرب تموز 2006 أن ما تقوم به المقاومة اليوم في المواجهات البرية أقوى عدة مرات مما فعلته في حرب تموز، فهي قادرة على تغطية كل محاور التقدم المفترضة بقوات مدافعة مزوّدة بوسائل نوعية من القدرة خصوصاً صواريخ الكورنت التي اضطرت المقاومة لضمان استخدامها الفعال في حرب تموز إلى تجميعها وعددها محدود واستدراج دبابات الاحتلال إلى وادي الحجير، بينما اليوم تنتشر مئات من مقابض الكورنيت على طول الجبهة المدافعة مع خبرات ومهارات اكتسبها المقاومون خلال سنة من القتال.

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