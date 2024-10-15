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أسرار الصحف 15-10-2024

اسرار
2024-10-14 | 23:31
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أسرار الصحف 15-10-2024
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أسرار الصحف 15-10-2024

النهار

طلب "حزب الله" الى جميع الصحافيين في المناطق عدم الاشارة في تقاريرهم عن الغارات الاسرائيلية الى اماكنها الدقيقة والاكتفاء بمعلومات عامة تماماً كما يفعل الاسرائيلي الا ان التمني لم يحقق هدفه لأن الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي يسبقون الاعلاميين الى الإفصاح عن كل المعلومات.

يواصل جهاز امني رسمي تحقيقاته مع مجموعة من الموقوفين اللبنانيين والسوريين والبحث في هواتفهم للتأكد اذا كانوا يتعاونون مع الاستخبارات الاسرائيلية.

لوحظ ظهور اكثر من نائب من “حزب الله” على اكثر من محطة عربية في اليومين الاخيرين.

تلقى الرئيس بري دعوة مفتوحة من زعيم عربي ووعد بتلبيتها بعد وقف اطلاق النار وانتخاب رئيس الجمهورية.

أوقف جهاز امني عدداً من الشبان السوريين بعدما اشتبه بهم الاهالي وحاصروهم في منطقة الدكوانة وتبين انهم يقومون بتصوير المباني في المحلة وخصوصا تلك التي لجأ اليها نازحون من الضاحية الجنوبية والجنوب.

عُلم أن المساعدات التي تصل إلى لبنان، وتحديداً من دول الخليج، لن يكون للأحزاب وبعض القوى السياسية أي دور فيها، سوى من المعنيين بإرسالها والصليب الأحمر الدولي ومنظمات دولية وإنسانية وإشراف حكومي.

الجمهورية

إمتنع تكتّل سياسي وسطي عن المشاركة في نشاطَين لجهتَين متخاصمتَين حتى يحمي دوره الداخلي المعتدل.

لوحظ تكتّم شديد حول مصير شخصية استهدفتها غارة إسرائيلية بعد أيام معدودة من استئجارها الشقة المستهدفة.

يحرص مسؤول كبير على إبقاء خطوط التواصل مع عواصم كبرى مفتوحة بحثاً عن حل سياسي على الرغم من انقطاع كل المبادرات.

اللواء

اتخذت إجراءات للحؤول دون إعطاء ذرائع لاستهدافات في العاصمة وضواحيها، على غرار ما حصل في مرات سابقة..

أعطت شركات ومؤسسات ذات وزن في بيروت، الإذن لعاملين وفنيين وخبراء فيها للعمل من خارج مقر عملهم، عبر الـ Online.

توقع دبلوماسي لبناني تكثيف زيارات مسؤولين في دولة اقليمية لأغراض تتجاوز ما هو معلن عنه..

البناء

علّق أحد الجنرالات السابقين في جيش الاحتلال خلال مشاركته بمداخلة على قناة عبرية على إطلاق صفارات الإنذار في 194 مدينة ومستوطنة وإيقاف العمل في مطار بن غوريون ونزول مليوني مستوطن إلى الملاجئ وصدور بيان عن الجيش يقول إن السبب كان ثلاثة صواريخ أطلقت من لبنان، فقال: ماذا سيحدث إذن عندما يطلق حزب الله مئات الصواريخ المشابهة؟

قال خبير عسكري استراتيجي إن الحرب على جبهة لبنان دخلت منطقة توازن استراتيجية، واللافت فيها أن جيش الاحتلال وحزب الله يلتقيان الآن في منتصف سلم المواجهة الاستراتيجية، لكن جيش الاحتلال ينزل درجات السلم بعدما بدأت ضرباته تتراجع عن مستواها النوعيّ لا الكميّ خلال أسبوعين من الأعلى الى الأدنى، بينما حزب الله يصعد درجات السلم وقد أخذ كل يوم يقدّم جرعة أعلى نوعاً وكماً من مستوى ضرباته قياساً بما قبله ولن يمرّ وقت طويل حتى نلاحظ المسافة الفاصلة بينهما بعد مغادرة نقطة التوازن الحاليّة.

الأنباء

همس حول كواليس لقاء سياسي شهدته الساعات الماضية، وعمّا اذا كان هناك فعلاً أي جديد على خط استحقاق أساسي.

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