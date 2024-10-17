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أسرار الصحف 17-10-2024
اسرار
2024-10-17 | 00:01
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أسرار الصحف 17-10-2024
النهار
تمكن الشخص المستهدف من الغارة الاسرائيلية على بلدة اليمونة البقاعية امس من النجاة بعدما كان غادر منزله قبل حين فيما اصيب جيرانه.
يحكى عن وجود لائحتين بالأسماء المرشحة للرئاسة يسعى أصحابها إلى تثبيت كل واحدة منها لزيادة حظوظ أسماء فيها وخصوصا أسماء مشتركة ما بين اللائحتين.
نشطت حركة الاتصالات بين مافيات التهريب والكبتاغون في لبنان وسوريا للتعاون في اعادة فتح المعابر غير الشرعية التي اقفلت بفعل القصف في منطقة بعلبك الهرمل.
استاءت اوساط دينية مسيحية من كلام الوزير السابق سليمان فرنجية عن صاحب المنزل المستهدف في أيطو بقوله انه ينتمي إلى “حزب القوات المراهن اليوم إنو إسرائيل تربح” واعتبرت انه يؤجج الجمر المشتعل تحت الرماد.
قرر رئيس مجلس ادارة فندق الحبتور في سن الفيل اقفال ابواب الفندق امام ممثلي عدد من وسائل الاعلام، ومنها محطات اقفلت ابوابها اخيراً في بيروت وانتقلت الى بغداد وطهران، وابلغ الجميع انه قرر اقفال فندقه بشكل موقت بعد التهديد الذي طال اول من امس مركز “دار الأمل” المجاور.
الجمهورية
تميل خارجية دولة كبرى إلى رفض خطة مشتركة تقدّمت بها دولتان حليفتان لها بسبب إبعاد سلطة شرعية عنها.
كشف ديبلوماسي بارز، أنّ أحد أهم حلفاء بلاده يعارض اسم شخصية بارزة لاستحقاق كبير.
نفى قيادي حزبي كلام مسؤول كبير، مؤكّداً أن لا وجود لأي مبادرة أو محاولة لوقف إطلاق النار في الحرب على لبنان.
اللواء
تزايدت التحويلات المالية لمساعدة النازحين، عبر القنوات المصرفية وشركات تحويل الأموال المتاحة.. من عواصم عدة!
عادت بعض مدارس النخبة الى التعليم الحضوري في مناطق بيروت الادارية..
أبلغت الولايات المتحدة الجهات التي راجعتها بشأن ردم حفرة تقطع الطريق بين بيروت ودمشق، من أجل مرور الشاحنات أن الوقت لم يحن بعد للسماح لها!
البناء
يؤكد خبير عسكري أن المقارنة مع حرب تموز 2006 تفيد بأن المقاومة تقاتل بطريقة أشدّ فعالية هذه المرّة، حيث تمّ خلال أسبوعين منع جيش الاحتلال من التقدّم وفي الأسبوع الثالث نجح القتال التأخيريّ بجعله عاجزاً عن تحقيق تقدّم يتخطّى مئات الأمتار كل يوم بانتظار إنجاز المهمة الاستنزافية وصولاً لفتح الطريق أمامه نحو منطقة القتل الكبرى في الأسبوع الرابع على الأرجح، حيث تكون المعركة الفاصلة التي أعدّت لها المقاومة، بينما في حرب تموز اضطرت المقاومة للقتال بسرعة وصولاً لفتح الطريق نحو منطقة القتل في وادي الحجير في الأسبوع الثاني من الحرب البرّية.
يقول خبير في الشؤون الاستراتيجية إن قيادة الكيان تنتظر نهاية الأسبوع الرابع من الحرب البرية باعتباره المحطة الفاصلة التي سوف تقرّر وجهة الحرب، وبالتالي اتخاذ القرار بحجم ووظيفة الضربة المقرّرة لإيران، لأن الفشل البري يعني بدء العد التنازلي للحرب والحاجة إلى تحويل ضربة إيران إلى بوابة خروج من الحرب، أما النجاح البري فيجعل ضربة إيران حلقة تصاعدية في السعي لكسب الحرب.
الديار
ابلغت مرجعية رئاسية جهات دبلوماسية بان الحكومة ستتخذ في غضون الاسابيع القادمة قرارا بتشغيل مطار القليعات، ضمن الامكانات المتوافرة، علما ان مدارجه غير صالحة حاليا لاستقبال جميع انواع الطائرات.
اصدر رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين مدير جديد للمخابرات العامة خلفا للواء عباس كامل، الذي كان مكلف بالملف اللبناني، دون ان تعرف حتى الساعة هوية الشخصية التي ستتسلمه.
يشير المطلعون الى ان العدد الاكبر من نواب كتلة الوفاء للمقاومة لن يشاركوا في جلسة مجلس النواب لانتخاب اللجان، بسبب الاجراءات الامنية الاستثنائية التي يتخذونها، تحسباً لعمليات اغتيال اسرائيلية.
الأنباء
الموقف الفرنسي يتمايز لا بل يبدي شجاعة في وجه الإجرام الإسرائيلي في لبنان خلافاً للكثير من عواصم القرار.
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17-10-2024
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