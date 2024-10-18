أسرار الصحف المحلية ١٨-١٠-٢٠٢٤

الجمهورية

وجّه رئيس حزب في مجلس خاص انتقادات إلى بعض الحلفاء بسبب ما يعتبر أنّها مواقف رمادية اتخذوها من حدث راهن.

تتزايد الأعباء على قطاعات اقتصادية ومالية بشكل كبير في مختلف المناطق اللبنانية، ما اضطرّ عدد من الشركات إلى الإقفال.

يسجّل نزيف متواصل للشباب اللبناني إلى الخارج بحثاً عن فرص عمل حيث تُفتح أمامهم فرص كبيرة نظراً لقدراتهم ومهاراتهم.

اللواء

تكاد الأجهزة المعنية تسجّل ما يشبه الغياب الكامل، عن دورها في ما يتصل «بالأمن السيبراني» والمخابرات المشبوهة.

أثارت القرارات المتصادمة لوزير خدماتي ارباكاً لدى أهالي التلامذة والاساتذة، وحتى العاملين في الادارات المعنية..

حسب مقيمين في عاصمة شرقية كبرى، فإن المؤشرات تشي بـ «حرب طويلة» على جبهة لبنان والمنطقة.

البناء

قال مصدر دبلوماسي إن استشهاد قائد حماس والقسام يحيى السنوار سوف يعقّد الوصول للأسرى المحتجزين لدى القسام وسوف يكون على رئيس حماس المقبل أن يكون مقبولاً من القسام أولاً كي تتمكن من التفاوض لاحقاً على الأسرى ووقف إطلاق النار، بينما حُرِم بنيامين نتنياهو وجيشه من ادعاء التفوّق الاستخباريّ والوصول إلى السنوار لقتله وقد استُشهد وهو يقاتل وهم لا يعرفون هويّة مَن يقاتلهم وأنه القائد الذي مضى لهم سنة يبحثون عنه.

قال مرجع سياسيّ إن الأميركيين بدأوا يعترفون بلا واقعيّة طروحاتهم أولويّة انتخاب رئيس للجمهورية على التوصل إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على لبنان لبدء التفاوض على تطبيق القرار 1701، ولكنهم لا يزالون يضعون دعمهم للحرب التي يخوضها الاحتلال واختبار فرص تحقيق تقدّم في العملية البرية قبل أن ينتقلوا للبحث في وقف إطلاق النار الذي يبقى أميركياً مقبولاً عندما يكون مخرجاً للاحتلال من مأزق العملية البرية فقط.