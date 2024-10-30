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o
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أسرار الصحف 30-10-2024
اسرار
2024-10-30 | 00:30
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أسرار الصحف 30-10-2024
النهار
نفى أهالي بلدة بيت صليبي – غرب بعلبك، ما ورد في "اسرار الالهة" امس، واعتبروه "أخبار زائفة ومسيئة لبلدتنا، والتي زعمت أن الغارات الإسرائيلية استهدفت معامل مخدرات في البلدة. إن هذا الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة، وهو محاولة لتشويه سمعة بلدتنا والإساءة لأهلها الشرفاء".
تردد ان وزير التربية عباس الحلبي سلم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لائحة بالمطالب التربوية لم يطلع عليها مجلس الوزراء او احداً من زملائه.
شكا وزير في مجلسه الخاص من المعايير التي يتم اعتمادها في تشكيل الوفود الى جانب رئيس الحكومة والتي تفتقد الى ادنى المعايير التمثيلية التي غالبا ما كانت تعتمد.
يتداول ناشطون رسائل عبر "واتساب" تفيد بازدياد طلب على لباس المشايخ الدروز في الشوف وعاليه من قبل نازحين يريدون التنكر لنقل السلاح وعدم الاشتباه بهم وفق ما تنص تلك الرسائل.
يقول عارف بشؤون "حزب الله" ان تعيين نعيم قاسم في الامانة العامة للحزب انما يخدم المتشددين اليمينيين داخل الحزب ما يؤذن بمرحلة مقبلة من التشدد في التعامل مع مجمل الملفات خصوصاً في خضم الحرب القائمة والرهان على إضعاف الحزب.
لا تزال مواقع التواصل الاجتماعي مشتعلة تجاه موضوع النازحين، بين مؤيد ومعارض ومطالب بترحيل البعض، لجملة اعتبارات على رغم من التدخلات من أحزاب وبلديات وسواهم.
*****
الجمهورية
توقّع وزير حصول طفرة مالية في لبنان خلال مرحلة إعادة إعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي.
تبيّن أنّ خطة لوقف اطلاق النار نشرتها أكثر من وسيلة إعلامية معادية لا أساس لها من الصحة.
كشف أحد المسؤولين أنّ موفداً بارزاً أتى الى لبنان بمبادرة ذاتية لا أكثر ولا أقل، وأنّ لا خطة شفهية ولا مكتوبة.
*****
اللواء
أدى الاكتظاظ في السجون الى اجراءات قضائية عاجلة لمعالجة ما يمكن معالجته، ضمن الأصول المعمول بها..
تسعى جهة نيابية فاعلة الى ترطيب الأجواء مع كتلة عادت للنشاط السياسي بعد انكفاء، حرصاً على عدم احداث بلبلة في الوضع السياسي..
كشفت مصادر دبلوماسية ان حسابات دول كبرى، اضافة الى واشنطن وراء الاقتراحات المتعلقة بتهدئة أو وقف النار!
*****
الأنباء
خطوة نيابية مهمة شكلت خرقاً على مستوى لقاء كتل رغم التباينات، وقد تكون انطلاقة لخطوات أخرى مماثلة.
أخبار لبنان
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