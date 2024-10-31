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أسرار الصحف المحلية 31-10-2024

اسرار
2024-10-31 | 00:54
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أسرار الصحف المحلية 31-10-2024
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أسرار الصحف المحلية 31-10-2024

النهار

عدلت الجمعية التي تتولى توفير المياه للنازحين في مهنية الدكوانة عن استعمال اكياس الرمل لرفع الخزانات وقررت وضع قواعد حديد بعد ان اثارت اكياس الرمل الشكوك في المحيط.

تزداد صعوبة حصول اللبنانيين على تأشيرات دخول الى دول عربية واجنبية بعدما سافر عدد كبير من الديبلوماسيين بيروت اخيراً.

اصدر محافظ البقاع اعلاناً عن الاماكن المتوافرة في مدارس زحلة والبقاع الغربي لاستقبال النازحين الذين غادروا منطقة بعلبك، وتبين ان عددها قليل مقارنة بالارقام الكبيرة للنازحين.

علمت “النهار” ان مشيخة عقل الموحدين الدروز تتابع منذ يومين مضمون الرسائل النصية التي وردت في “اسرار الالهة” امس، وقد تواصلت مع الخياطين والمحال المتخصصة ببيع ثياب رجال الدين للتدقيق، وافادت ان ما يتم تداوله “مضخم بعض الشيء”.

شكا عدد من اهالي الضاحية الجنوبية لبيروت النازحين الى مناطق اخرى من اصحاب مولدات كهربائية ارسلوا رسائل نصية عبر “واتساب” تطالب بدفع رسوم ثابتة أقله لضمان استمرار الخدمة لاحقاً.

تقوم بعض البلديات والجمعيات والأندية والروابط في الجبل، بتأمين مبالغ مالية لشراء وسائل تدفئة للنازحين، وعُلم أن بعض الأحزاب الأساسية في الجبل لديها عتب على دول كانت تقوم بتمويلها سابقاً، من دون أن تعرف الأسباب والدوافع للانقطاع عن ذلك، بعدما سبق طرق أكثر من باب دون تلقي أيّ جواب شاف وكاف.

الجمهورية

طُرِحت علامات استفهام حول الغاية من انسحاب مفاجئ قامت به القوات الإسرائيلية من معظم القرى الحدودية من الناقورة حتى كفركلا قبل أيام.

استبعد مسؤولون على متابعة دقيقة لمسار الأحداث وجود فرصة لوقف إطلاق النار قبل موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

لم يَعد أمام حزب بارز سوى خيارَين: إما الاستسلام بشروط قاسية وإمّا الاستمرار في القتال، وهو اتخذ قراره بالقتال حتى النهاية.

اللواء

يستسهل المتحدث الاسرائيلي، توجيه الانذارات قبل ثوانٍ معدودات من بدء عمليات القصف، من دون اي رادع من الدول الكبرى او مجلس الأمن!

لاحظ ناشطون لبنانيون، عشية الانتخابات الرئاسية، محاولات من المرشحين الديمقراطي والجمهوري اكتساب أصوات الجالية اللبنانية في عدد من الولايات..

أحيط مسؤولون في الخارج، ان الملف الرئاسي سيكون بنداً أول، بعد ثبات وقف النار جنوباً..

البناء

قال مرجع سياسي معنيّ بالمسار التفاوضي حول وقف إطلاق النار إن كل ما يتم تداوله إعلامياً هو مجموعة من التكهنات والتسريبات والتمنيات التي تشكل عادة جزءاً من عملية التفاوض، وقد حدث ذلك مراراً في غزة حيث جرى تسريب وترويج مناخات من التفاؤل للإيحاء بأن المسار الأميركي الإسرائيلي إيجابي للقول لاحقاً إن المقاومة عطلت فرص التوصل إلى اتفاق داعياً إلى انتظار ما سوف يحمله المبعوث الأميركي من قيادة الكيان ومدى تطابقه مع موقف لبنان الرافض لأي تعديل مباشر أو غير مباشر للقرار 1701 بما يمنح جيش الاحتلال امتيازات على حساب السيادة اللبنانية. وعندما نسمع ما لدى المبعوث الأميركي يمكن الحكم على وجود فرصة جدية لوقف النار أم أن الأمر لا يزال ضمن مناورة سياسية لتبرير استمرار الحرب.

رأى زعيم حزب سياسي أن الخشية من استثمار مخابراتي تخريبي في افتعال أزمات بين النازحين وأماكن النزوح يستحقّ حضوراً أمنياً لبنانياً أكبر بكثير من القائم الآن، خصوصاً أن الفشل العسكري لجيش الاحتلال في جبهة الجنوب يجعل السعي إلى إشعال الفتن بديلاً وحيداً لتعويض الخسائر وإرباك المقاومة في بيئتها وجبهتها الخلفية، واستغرب عدم إيلاء هذا الهاجس اهتماماً كافياً من الأجهزة الأمنية والمسؤولين الحكوميين.

الأنباء

لا موعد بعد في بيروت من ضمن حراك على خط المنطقة، بانتظار مدى نجاح او فشل مباحثات الساعات المقبلة.

 

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