أسرار الصحف 2-11-2024

اللواء



- بحسب دبلوماسي غربي، فإن الحرب الدائرة في الشرق الاوسط اليوم (غزة – لبنان) فتحت شهية دول عدة للحصول على سلاح نووي كقوة ردع كافية بحد ذاتها.



- بات بحكم المؤكد ألا إجراءات مالية، غير تلك المعمول بها لحين انتهاء العمليات الحربية، وثبات وقف اطلاق النار.



- أبدت جهات لبنانية غير مدنية انزعاجها من مسودة وقف اطلاق النار التي عرضت، نظراً لما تضمنه من طلبات ليس بمقدور الجيش اللبناني أو اليونيفيل السير بها.





الجمهورية



- يبدو أن اتصالات نجحت في تمهيد الطريق أمام إجراء يخص مؤسسة غير مدنية بشكل إيجابي.



- من المقرر وصول مسؤول أجنبي الى بيروت قريباً في إطار دعم لبنان في مواجهة ما يتعرض له حالياً من كوارث.



- نفت مصادر مقربة من حزب بارز أن يكون تم إجراء تغيير في مركز أمني حزبي خلافاً لما تم نشره.





الأنباء



- الواقع على الأرض في المناطق البقاعية التي تتعرّض للعدوان صعب للغاية، والصورة لا تُنقَل بشكل كافٍ من هناك.