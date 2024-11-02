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أسرار الصحف 2-11-2024

اسرار
2024-11-02 | 04:30
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أسرار الصحف 2-11-2024
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أسرار الصحف 2-11-2024

اللواء

- بحسب دبلوماسي غربي، فإن الحرب الدائرة في الشرق الاوسط اليوم (غزة – لبنان) فتحت شهية دول عدة للحصول على سلاح نووي كقوة ردع كافية بحد ذاتها.

- بات بحكم المؤكد ألا إجراءات مالية، غير تلك المعمول بها لحين انتهاء العمليات الحربية، وثبات وقف اطلاق النار.

- أبدت جهات لبنانية غير مدنية انزعاجها من مسودة وقف اطلاق النار التي عرضت، نظراً لما تضمنه من طلبات ليس بمقدور الجيش اللبناني أو اليونيفيل السير بها.


الجمهورية

- يبدو أن اتصالات نجحت في تمهيد الطريق أمام إجراء يخص مؤسسة غير مدنية بشكل إيجابي.

- من المقرر وصول مسؤول أجنبي الى بيروت قريباً في إطار دعم لبنان في مواجهة ما يتعرض له حالياً من كوارث.

- نفت مصادر مقربة من حزب بارز أن يكون تم إجراء تغيير في مركز أمني حزبي خلافاً لما تم نشره.
 

الأنباء

- الواقع على الأرض في المناطق البقاعية التي تتعرّض للعدوان صعب للغاية، والصورة لا تُنقَل بشكل كافٍ من هناك.

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