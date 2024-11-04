اسرار الصحف المحلية 04-11-2024

لم يحمل اقتراح كتلة "القوات اللبنانية" تواقيع نوابها للتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون. ولفتتهم الامانة العامة لمجلس النواب الى هذه المسألة.يقول نائب سابق في مجالسه بأن احداً في الداخل لا يريد تسهيل عملية انتخاب رئيس للجمهورية لأنهم بالمختصر لا يريدون رئيساً في انتظار متغيرات يرى انها لن تنجز قبل انتخابات النواب الجدد في سنة 2026.يتحدث مسؤولون في المجلس الشيعي وبكركي عن اجواء ايجابية بين المؤسستين بعد القمة الروحية التي عقدت اخيراً.يقوم نائب بجمع تواقيع نيابية على رسالة موجهة للهيئات الدولية لحماية اثار صور وبعلبك من الاعتداءات. وردت احدى الكتل بانها لن توقعها اذا لم تتم الاشارة الى اسرائيل بالاسم.يشيد مرجع سياسي بأداء أكثر من جهة حزبية ودينية وحزبية في احتضان النازحين في اكثر من منطقة.يطالب ضباط في رتبة عميد يحالون على التقاعد بعد اشهر قليلة بأن يشملهم التمديد ليستمروا في وظائفهم.ينشط ابناء مرجع سياسي في تأمين الخدمات والمساعدات الغذائية في مراكز ايواء النازحين في بيروت والمناطق.عمّم مرجع سياسي على نوابه وقياديي حزبه، بعدم الحديث عن الحرب وكل ما يتصل بها، لحساسية الوضع ولاعتبارات سياسية وطائفية ومناطقية وضرورات السلم الأهلي، وكان متشدداً في هذا الكلام أمام الحلقة الضيّقة المقربة منه.*****تكثر الشكاوى على لا مهنية ولا لياقة مستشار إعلامي في موقع بارز يمتنع عن الردّ على اتصالات الإعلاميّين.سُّجل تطوّر في موقف دولة أوروبية صديقة حيال المستجدات في لبنان وضرورة تسريع الحل الديبلوماسي.سأل مراقبون عن أسباب تغيّر موقف دولة إقليمية وإعلان عزمها على ردّ صارم بعدما كانت اعتبرت أنّ ضربة عدوّتها ضعيفاً وفاشلاً.*****حذرت أوساط إقتصادية من مضاعفات التعرض لفنادق ومباني يملكها مستثمرون عرب على تراجع الثقة بالإستثمارات الخارجية في القطاع العقاري في لبنان!تدرس هيئات ناشطة في العمل الوطني إمكانية ملاحقة نائب يتهمة تعريض الأمن الوطني للخطر بعد زعمه بوجود باب خاص في مطار رفيق الحريري يستخدمه قادة حزب الله والإيرانيين!تجري إتصالات بين أطراف سياسية لإعداد اقتراح نيابي مشترك يقضي بتمديد خدمة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لمدة عام، تجبناً لحدوث شواغر في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد!*****يؤكد مصدر دبلوماسي أن قرار إيران بردّ قويّ وموجع لكيان الاحتلال اتخذ على أعلى المستويات في إيران ولن يغير فيه كل التهديد الصادر عن الأميركيين وأن إيران التي تتخذ من الردّ تعبيراً عن مفهوم الدفاع عن السيادة والكرامة القومية لا تقف في عمق القرار عند هذا الحد. وهذا سبب إضافة الدفاع عن قوى جبهة المقاومة إلى جانب الدفاع عن إيران في كلمة مرشد الجمهورية الإمام الخامنئي حيث تنخرط إيران عبر حجم الرد ونوعه في صياغة ميزان قوى جديد لصالح قوى المقاومة.يقول خبير عسكري إن الضربات التي تلقتها الفرقة 98 في جيش الاحتلال التي كانت وراء المواجهات على محور الخيام جعلت قرار الانسحاب حتمياً بعد أن أصاب الفرقة ما أصاب الفرقة 36 التي تلقت ضربات قاسية على محور عيتا الشعب، إضافة لما لحق بلواء جولاني الذي يشكل نخبة الفرقة في أكثر من موقع. وتوقع الخبير أن يحاول الكيان التعويض عن الفشل البرّي بتصعيد الغارات الجوية وهو ما سوف يدفع المقاومة إلى رفع وتيرة ضرباتها النارية نحو عمق الكيان.*****الأنباءلوحظ حضور لبنان في معظم التصريحات الخارجية للمرشحَين بالسباق الرئاسي الأميركي، مع إطلاق وعود وتعهدات تنتظر التنفيذ بعد الخامس من تشرين الثاني الجاري.