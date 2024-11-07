الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 7-11-2024

اسرار
2024-11-06 | 23:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 7-11-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أسرار الصحف 7-11-2024

النهار

بعد ان اثارت صورة شاحنات كبيرة متوقفة على طريق مغارة جعيتا ضجة وتخوفاً اوضحت بلدية جعيتا انها تحتوي على مساعدات وانها توقفت بشكل موقت لعدم توافر اماكن لها قبل التوجه الى مكان اخر.

قال متابع سياسي ان إدارة الرئيس بايدن دخلت مرحلة “البطة العرجاء” وهي لا تستطيع التصرف قانونًا دون وضع إدارة الرئيس المنتخب بمهمة اموس هوكشتاين في حال تقررت عودته الى المنطقة، كما يمكن للرئيس المنتخب التدخل بقوة بمهمة هوكشتاين من خلال تعديلها او إجراء إضافات عليها، ويمكنه ايضاً إيفاد ممثل عنه لمرافقته.

تتحدث جهة احصائية عن ان اخر استطلاع للرأي في عاصمة الشمال أظهر ان اكثر من نائب سني تقدم على النائب اشرف ريفي بعد ان كان الاول نظراً لمواقف الاخرين من الحرب الدائرة في غزة ولأن قضية فلسطين لا تزال تحاكي ضمائر الطرابلسيين.

وجد كلام وزير الاقتصاد امين سلام حول انتخاب دونالد ترامب رئيسا نوعاً من الهمس وتبادل النكات لدى بعض الوزراء الذين اعتبروا انه يندفع لتقديم أوراق اعتماده لدى الادارة الأميركية الجديدة.

يتداول لبنانيون بكثرة كلام احد رجال الدين عبر التلفزيون عن مرحلة مقبلة من الحصار البري والبحري والجوي واقفال كل المرافق الحيوية في لبنان للتضييق اكثر على "حزب الله".

الجمهورية

تبيّن أنّ الاجتماعات التي عقدها نواب حزب بارز مع كتل المجلس استثنت عن سابق تصوّر وتصميم كتلتَين هما على خصومة حادّة مع هذا الحزب.

يكثر الحديث عن صفقة تبادل خدمات بين دولَتين عظميَين بما يؤمّن استقراراً في منطقتَين تشهدان نزاعَين دمويَّين.

تبدي أوساط في المعارضة قلقها من احتمال عودة واقع أمني يستهدف شخصيات معيّنة لخربطة مشاريع شخصيات سياسية إقليمية.

اللواء

لم تلتزم بعض المصارف العاملة بالتعميم الأخير لمصرف لبنان لجهة دفع ضعفي المبلغ المسموح سحبه من الودائع بموجب القرارات الناظمة!

جرت محاولات للحّد من تداعيات الإبتعاد بين حزب فاعل وتيار معروف، انعكست بتبريد الانتقادات.

بات بحكم المؤكد أن الجاليات العربية والإسلامية، بما فيها الجالية اللبنانية عاقبت الحزب الديمقراطي وأثرت سلباً على المرشحة كامالا هاريس.

البناء

قال أحد قادة الجالية العربية في أميركا إن أهم ما حدث خلال الانتخابات الرئاسية هو تماسك كتلة وازنة من أصوات العرب والمسلمين والنشطاء المؤيدين للقضية الفلسطينية عند قناعة أنهم لا يمثلون غالبية تأتي بالرئيس الأميركي كي يتحمّلوا مسؤولية من يفوز بالانتخابات، لكنهم يملكون ما يكفي لمعاقبة الرئيس الذي يعتدي ويسيء ويستخفّ بهم وبهويّتهم وقضيتهم، وقد وضعوا حداً للابتزاز التاريخيّ الذي يمارسه عليهم الحزب الديمقراطي باعتقاده أنهم سوف يدعمون مرشحه الرئاسيّ تفادياً للأسوأ لتكون أهم عبرة في سقوط مدوٍّ للمرشحة كمالا هاريس هي أن الاستخفاف بأصوات العرب أدّى إلى خسارة الانتخابات.

قال خبير عسكري إن مطار بن غوريون يقع قرب أحياء فيها مواقع عسكرية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بما يجعله شبيهاً بأحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت تقصفها طائرات الاحتلال. ولا يبدو أن المقاومة تريد استهداف المطار وإلا لفعلت بالصواريخ التي ثبت أنّها شديدة الدقة والأرجح أن المقاومة تضع المطار مقابل المطار والمرفأ مقابل المرفأ والكهرباء مقابل الكهرباء وأحياء العاصمة مقابل أحياء العاصمة، لكن الجديد أنّها تضع الضاحية الجنوبية للعاصمة مقابل الضاحية الجنوبية للعاصمة.

الأنباء

خطوة حكومية مهمة تشكّل إشارة قوية للعالم حول النوايا الجدية للبنان للوفاء بالتزاماته في المستقبل.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

صحف اليوم

اسرار

الصحف

7-11-2024

أسرار الصحف المحلية 6-11-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-11-05

أسرار الصحف المحلية 6-11-2024

LBCI
اسرار
2024-11-03

أسرار الصحف 03-11-2024

LBCI
اسرار
2024-11-01

أسرار الصحف 2-11-2024

LBCI
اسرار
2024-10-31

أسرار الصحف 1-11-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-11-05

أسرار الصحف المحلية 6-11-2024

LBCI
اسرار
2024-11-04

اسرار الصحف المحلية 05-11-2024

LBCI
اسرار
2024-11-03

اسرار الصحف المحلية 04-11-2024

LBCI
اسرار
2024-11-03

أسرار الصحف 03-11-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
13:15

شنكر للـ LBCI:أعتقد أنه سيكون هناك انقسام في إدارة ترامب المستقبلية بشأن لبنان وأن هناك فرصة لإدخال من تبقى في حزب الله في مسار معين ليكون جزءًا من لبنان وليس الحزب المسيطر عليه وهذا سيتطلب اتخاذ الحكومة اللبنانية قرارات شجاعة لفرض سيادتها على الجنوب

LBCI
حال الطقس
2024-10-27

منخفض جوي محتمل منتصف الأسبوع المقبل... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

LBCI
أخبار دولية
00:48

مكتب رئيس وزراء كندا: ترودو بحث قضايا التجارة مع ترامب عقب فوزه بالانتخابات

LBCI
أخبار دولية
14:54

بايدن يهنئ ترامب ويدعوه الى البيت الأبيض

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:48

كاميرا الـLBCI داخل النبطية بعد الغارات

LBCI
أمن وقضاء
03:30

بعد سقوط عدد كبير من الشهداء فيها... الـLBCI تجول في بلدة الناصرية

LBCI
أمن وقضاء
03:28

اليكم آخر مستجدات الاعتداءات الاسرائيلية على بعلبك

LBCI
أمن وقضاء
03:27

هكذا كان ليل صور...

LBCI
أمن وقضاء
03:25

غارات عنيفة على بلدة حاروف ليلا...

LBCI
أخبار لبنان
01:27

الأضرار التي لحقت بالمنازل في حاروف جراء الغارة التي تعرضت لها ليلًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

من ميس الى حولا والضهيرة...مسنّون مقطوع الاتصال بهم منذ اسابيع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

بعد اليوم الدامي في بعلبك... خضر يكشف آخر الأرقام وتفاصيل الغارة التي استهدفت محيط القلعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

الضاحية إلى دائرة الاستهداف مجدداً

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:28

انذار اسرائيلي إلى سكان الأوزاعي وحارة حريك وتحويطة الغدير والحدث

LBCI
أخبار لبنان
08:02

انذار اسرائيلي لسكان حارة حريك والليلكي وبرج البراجنة

LBCI
خبر عاجل
02:35

استهداف سيارة على طريق الجمهور (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
13:15

شنكر للـ LBCI:أعتقد أنه سيكون هناك انقسام في إدارة ترامب المستقبلية بشأن لبنان وأن هناك فرصة لإدخال من تبقى في حزب الله في مسار معين ليكون جزءًا من لبنان وليس الحزب المسيطر عليه وهذا سيتطلب اتخاذ الحكومة اللبنانية قرارات شجاعة لفرض سيادتها على الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
06:46

رحلات طيران الشرق الأوسط للفترة الممتدة من 11 تشرين الثاني ولغاية 1 كانون الاول 2024

LBCI
خبر عاجل
13:14

مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في عهد ترامب ديفيد شنكر للـ LBCI: الرئيس سيعود إلى نوع من حملة الضغط الأقصى ضد إيران كما لم يفعل من قبل وهدف الضغط هو العودة إلى نوع من الصفقة سواء كان ذلك اتفاقًا نوويًا أو اتفاقًا آخر

LBCI
أخبار لبنان
15:42

غرفة عمليات المُقاومة الإسلاميّة تنشر تفاصيل عملياتها العسكرية ومواجهاتها مع اسرائيل في الفترة الاخيرة

LBCI
خبر عاجل
09:26

غارة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More