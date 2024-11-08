الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 8-11-2024
اسرار
2024-11-07 | 23:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أسرار الصحف 8-11-2024
النهار
- سرت شائعات أمس عن اقفال المدارس اليوم من دون أن تعرف مصادرها أو اسبابها قبل أن تؤكد وزارة التربية عدم صحتها.
- بعد الشكوى من عدم وجود تمثيل كافي في هيئة الطوارىء الوزارية تمت اضافة وزراء لمراعاة التمثيل السياسي والمذهبي في اللجنة.
- يقول وزير ان زملاء له يغيبون او يتغيبون عن وزاراتهم وعن الظهور لأن ليس لديهم ما يفعلون او يقولون في ظل افلاس الوزارات وعجزها عن القيام بالحد الأدنى من الواجبات.
- استغرب موظفو الادارة العامة النازحون كيف تقرر الحكومة الغاء بدل المثابرة وبدلات النقل في هذه الظروف الحرجة وهددوا بالاضراب العام معتبرين ان الوزراء ربما يعيشون في عالم آخر.
- على رغم مرور اكثر من سنة على الحرب، لا يزال موضوع تأمين خدمة الانترنت الفضائية مثار جدل مع وزارة الاتصالات ولم تتخذ اي خطوة جدية في هذا المجال في حال تعرض الاتصالات لأي اعتداء.
- أبدى مرجع تخوفه الحقيقي من ان يكون هدف الضربات في عاريا والكحالة وعاليه اثارة اسرائيل المجتمع المحلي في مواجهة النازحين والعابرين ما يعرض الاستقرار للخطر.
- تردد ان رجل أعمال بارزا دخل في شراكة جديدة مع شخصية سياسية بارزة ايضاً في قطاع يخص الثاني بعد علاقة القربى التي نشأت بينهما قبل مدة.
الجمهورية
- يؤدي مجلس بارز دوراً كبيراً وحيوياً في توفير المساعدات مباشرة إلى العائلات التي ما زال أفرادها موجودين في منازلهم في مناطق الجنوب والبقاع الغربي.
- يراهن مسؤول كبير على وعود رئيس منتخب حديثاً بإنهاء حال الحرب في المنطقة ووقف العدوان على لبنان قبل تسلّمه مقاليد السلطة.
- نُقل عن دبلوماسي رفيع أنّ مساعدة لبنان في إعادة الإعمار ستكون مرتبطة بمدى استعداد المسؤولين اللبنانيّين لالتزام نهج جديد في المشهد السياسي.
اللواء
- دأب طيران الاحتلال الاسرائيلي على تدمير حارات كاملة في البلدات الجنوبية الكبيرة، في اطار رسائل "انتقام سياسي" لا شأن له بالعمليات الحربية.
- وضعية مطار رفيق الحريري الدولي تخضع لرقابة، تتخطى الجهات اللبنانية الرسمية من أمنية وإدارية.
- تضخ جهات دولية معلومات، مصدرها العاصمة الأميركية، حول مسار الحرب الحالية، وما بعدها في اليوم التالي، لجهة إبعاد حزب لله عن المشاركة بالقرار اللبناني.
البناء
- قال مرجع سياسي إن سوء الحظ يلاحق الفريق اللبناني الذي يحتفل بفوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب فقد فرحوا للحظات أن له صهراً لبنانياً اسمه مايكل بولس، لكنهم فوجئوا أن والده رجل الأعمال مسعد بولس صديق ترامب كان مرشحاً على لوائح التيار الوطني الحر في الكورة، وقد انسحب لصالح النائب والوزير الراحل فايز غصن. ثم جاءت ضربة الحظ السيئ الثانية عندما علموا أن ما يهمّ ترامب لبنانياً هو كسب ودّ الجالية اللبنانية في ديترويت وغالبيتهم من الشيعة المؤيدين لرئيس مجلس النواب نبيه بري.
- اعتبر خبير في شؤون كيان الاحتلال أن إعلان رئيس الأركان في جيش الاحتلال هرتسي هليفي نية العودة إلى العملية البرية يعني خضوع هليفي لضغوط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خشية أن يلقى مصير وزير الحرب يوآف غالانت ذاته، بينما يبدو أن مدير الشاباك رونين بار يبدو مصرّاً على مواقفه وهو يمضي بمسار التحقيق في التسريبات الأمنية التي يدور التحقيق حولها في مكتب نتنياهو ويتجه إلى توجيه الاتهام لنتنياهو، كما تقول المصادر القضائيّة، رغم تغيير وزير الحرب وحجب وثائق الوزارة عن التحقيق بعد الإقالة وتعيين يسرائيل كاتس وزيراً مخلصاً لنتنياهو وهو مستعدّ للتستر عليه.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
صحف اليوم
اسرار
أسرار
الصحف
أسرار الصحف 7-11-2024
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2024-11-06
أسرار الصحف 7-11-2024
اسرار
2024-11-06
أسرار الصحف 7-11-2024
0
اسرار
2024-11-05
أسرار الصحف المحلية 6-11-2024
اسرار
2024-11-05
أسرار الصحف المحلية 6-11-2024
0
اسرار
2024-11-03
أسرار الصحف 03-11-2024
اسرار
2024-11-03
أسرار الصحف 03-11-2024
0
اسرار
2024-11-01
أسرار الصحف 2-11-2024
اسرار
2024-11-01
أسرار الصحف 2-11-2024
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2024-11-06
أسرار الصحف 7-11-2024
اسرار
2024-11-06
أسرار الصحف 7-11-2024
0
اسرار
2024-11-05
أسرار الصحف المحلية 6-11-2024
اسرار
2024-11-05
أسرار الصحف المحلية 6-11-2024
0
اسرار
2024-11-04
اسرار الصحف المحلية 05-11-2024
اسرار
2024-11-04
اسرار الصحف المحلية 05-11-2024
0
اسرار
2024-11-03
اسرار الصحف المحلية 04-11-2024
اسرار
2024-11-03
اسرار الصحف المحلية 04-11-2024
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:34
سلطات الملاحة الإسرائيلية تعلن إقلاع أول طائرة لإعادة المشجعين من أمستردام
أخبار دولية
04:34
سلطات الملاحة الإسرائيلية تعلن إقلاع أول طائرة لإعادة المشجعين من أمستردام
0
أخبار لبنان
2024-11-02
قصفٌ إسرائيليّ طالَ قرى القطاعَين الأوسط والغربيّ وحالة هدوء حذرة في صور
أخبار لبنان
2024-11-02
قصفٌ إسرائيليّ طالَ قرى القطاعَين الأوسط والغربيّ وحالة هدوء حذرة في صور
0
آخر الأخبار
03:50
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي متأثرا بإصابته في معارك جنوب لبنان قبل نحو أسبوعين
آخر الأخبار
03:50
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي متأثرا بإصابته في معارك جنوب لبنان قبل نحو أسبوعين
0
أخبار دولية
14:20
إسرائيل إثر الإشكال الدبلوماسي مع فرنسا: المسائل الامنية "تم توضيحها" مسبقا
أخبار دولية
14:20
إسرائيل إثر الإشكال الدبلوماسي مع فرنسا: المسائل الامنية "تم توضيحها" مسبقا
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:43
بعد إطلاق رشقات صاروخية من لبنان... هكذا يبدو الوضع في الداخل الإسرائيلي
آخر الأخبار
03:43
بعد إطلاق رشقات صاروخية من لبنان... هكذا يبدو الوضع في الداخل الإسرائيلي
0
أخبار لبنان
03:33
العدوان الإسرائيلي مستمر... إليكم آخر المستجدات من البقاع
أخبار لبنان
03:33
العدوان الإسرائيلي مستمر... إليكم آخر المستجدات من البقاع
0
أخبار لبنان
03:25
في صور... عملية رفع الأنقاض مستمرة جراء الغارة التي استهدفت أحد المباني
أخبار لبنان
03:25
في صور... عملية رفع الأنقاض مستمرة جراء الغارة التي استهدفت أحد المباني
0
أخبار لبنان
03:23
الغارات الاسرائيلية لم تتوقف في النبطية...
أخبار لبنان
03:23
الغارات الاسرائيلية لم تتوقف في النبطية...
0
أخبار لبنان
14:35
جعجع لـ"جدل": أتوقّع استمرار المعارك لـ3 إلى 4 أشهر... وقبل ترشيحنا لعون رسمياً سنتحدث معه لنطّلع على مقاربته
أخبار لبنان
14:35
جعجع لـ"جدل": أتوقّع استمرار المعارك لـ3 إلى 4 أشهر... وقبل ترشيحنا لعون رسمياً سنتحدث معه لنطّلع على مقاربته
0
رياضة
14:11
نجوم منتخب لبنان لكرة السلة يقيّمون وضع الفريق قبل التوجه إلى دبي
رياضة
14:11
نجوم منتخب لبنان لكرة السلة يقيّمون وضع الفريق قبل التوجه إلى دبي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بعد أن أشار بري إلى رسالة موقعة من ترامب في مطعم في ديربون بوقف النار في لبنان... هذا ما قاله صاحب المطعم
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بعد أن أشار بري إلى رسالة موقعة من ترامب في مطعم في ديربون بوقف النار في لبنان... هذا ما قاله صاحب المطعم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
قراءة في نتائج التصويت العربي وتصويت الأقليات لترامب
تقارير نشرة الاخبار
14:06
قراءة في نتائج التصويت العربي وتصويت الأقليات لترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
هذا مسار المساعدات التي لبّت ١٥٪ من الحاجات!
تقارير نشرة الاخبار
13:59
هذا مسار المساعدات التي لبّت ١٥٪ من الحاجات!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
08:21
الجيش: الغارة عند حاجز الاولي بصيدا أدت إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة ٣ عسكريين و٤ من الوحدة الماليزية باليونيفيل
أمن وقضاء
08:21
الجيش: الغارة عند حاجز الاولي بصيدا أدت إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة ٣ عسكريين و٤ من الوحدة الماليزية باليونيفيل
2
خبر عاجل
14:31
منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس لـ "جدل": ان شاء الله اول زيارة لي ستكون الى بيروت وبأسرع وقت ممكن والموضوع قد يكون خلال الايام المقبلة أم الاسبوعين المقبلين
خبر عاجل
14:31
منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس لـ "جدل": ان شاء الله اول زيارة لي ستكون الى بيروت وبأسرع وقت ممكن والموضوع قد يكون خلال الايام المقبلة أم الاسبوعين المقبلين
3
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بعد أن أشار بري إلى رسالة موقعة من ترامب في مطعم في ديربون بوقف النار في لبنان... هذا ما قاله صاحب المطعم
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بعد أن أشار بري إلى رسالة موقعة من ترامب في مطعم في ديربون بوقف النار في لبنان... هذا ما قاله صاحب المطعم
4
خبر عاجل
14:54
منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس لـ جدل: نحضّر لاتفاق نووي جديد مع ايران وسيكون اتفاقا مقبولا من قبل الايرانيين والدول المجاورة والولايات المتحدة
خبر عاجل
14:54
منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس لـ جدل: نحضّر لاتفاق نووي جديد مع ايران وسيكون اتفاقا مقبولا من قبل الايرانيين والدول المجاورة والولايات المتحدة
5
خبر عاجل
14:42
منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس لـ "جدل": سياسة ترامب في الشرق الاوسط الوصول الى سلام دائم وكي يتحقق عليه أن يكون عادلاً وشاملاً مع ضرورة وجود خطة اقتصادية مواكبة لأي حلول بحيث ان النهوض الاقتصادي للفلسطينيين مؤثر لديمومة السلام
خبر عاجل
14:42
منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس لـ "جدل": سياسة ترامب في الشرق الاوسط الوصول الى سلام دائم وكي يتحقق عليه أن يكون عادلاً وشاملاً مع ضرورة وجود خطة اقتصادية مواكبة لأي حلول بحيث ان النهوض الاقتصادي للفلسطينيين مؤثر لديمومة السلام
6
خبر عاجل
07:54
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الحصيلة الأولية للغارة الإسرائيلية على سيارة في صيدا أدت إلى سقوط 3 شهداء وإصابة 3 أشخاص بجروح
خبر عاجل
07:54
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الحصيلة الأولية للغارة الإسرائيلية على سيارة في صيدا أدت إلى سقوط 3 شهداء وإصابة 3 أشخاص بجروح
7
خبر عاجل
07:04
استهداف سيارة عند محيط حاجز الأولي - المدخل الشمالي لمدينة صيدا
خبر عاجل
07:04
استهداف سيارة عند محيط حاجز الأولي - المدخل الشمالي لمدينة صيدا
8
أخبار لبنان
15:40
إبراهيم الموسوي لرويترز: حزب الله يرحب بأي جهد لوقف الحرب في لبنان...والقدرات العسكرية لحزب الله لا تزال قوية
أخبار لبنان
15:40
إبراهيم الموسوي لرويترز: حزب الله يرحب بأي جهد لوقف الحرب في لبنان...والقدرات العسكرية لحزب الله لا تزال قوية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More