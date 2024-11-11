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أسرار الصحف المحلية 11-11-2024

اسرار
2024-11-10 | 23:43
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أسرار الصحف المحلية 11-11-2024
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أسرار الصحف المحلية 11-11-2024

النهار

عاد “حزب الله” الى تفعيل شبكاته الأمنية في المناطق التي يوجد فيها بشكل فاعل لضمان عدم دخول عناصر غريبة وعدم سرقة المنازل والمحال خصوصا اذا كانت اصيبت جزئياً وصارت مشرّعة.

زاد العراق من كمية الفيول المسلّمة الى لبنان لضمان توفير الطاقة الكهربائية خصوصا في اماكن النزوح وتخفيف بعض الأعباء عن الاهالي.

توقف مراقبون عند كلام وزير العمل مصطفى بيرم الذي قال ان “حزب الله” يعبر وحده عن موقفه من القرار 1701 كأنه يسقط تكليف الرئيس نبيه بري بملف التفاوض.

رفض مشايخ في الشوف الدعوات الى تسليم الذين تسببوا بإشكالات مع النازحين واعتبروا ان الاخيرين يستفزون المجتمع المحلي وهم الذين تسببوا بالمشكلة.

الجمهورية

طرح مشروع خطير قيد التداول، لم يُعرف إذا كان حقيقياً أو شائعة أو جسّ نبض، ولم يحذّر من خطورته سوى فريق سياسي واحد.

لم تنجح الوساطات بين مسؤول كبير ووزير لإيجاد صيغة لتجاوز الخلافات بينهما بشكل مستدام.

تُطرح تساؤلات عمّن سيحلّ محل موفد بارز إلى لبنان والمنطقة، كما يُطرح اسم شخصية أميركية- لبنانية لعبت دوراً مهمّاً في الانتخابات الرئاسية في أميركا.

اللواء

يؤكد بوانتاج أجرته كتلة نيابية ناشطة أن مشروع التمديد لقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية يحصل على تأييد أكثر من ثلثي أصوات النواب، من مختلف الكتل، ومن كل الطوائف!

تردد أوساط حزبية أن كلام رئيس القوات اللبنانية عن جلسة إنتخابية رئاسية بلا النواب الشيعة وضع خارج سياقه، وتم إستغلاله من أحزاب أخرى لغايات في نفس يعقوب!

جرت إتصالات بين أحد مسؤولي حملة ترامب وشخصيات لبنانية بقيت بعيدة عن الأضواء، بإنتظار خطوات عملية محددة تم التوافق عليها!

البناء

تؤكد القيادات الإيرانية أن الموقف من الالتزام مع المقاومة والتمسك بالقضية الفلسطينية والدفاع عن السيادة الإيرانية وخصوصاً الردّ على الاعتداء الإسرائيلي الأخير على إيران ليست من قضايا النقاش والخلاف داخل المجتمع السياسي الإيراني وأن السعي لإطلاق المفاوضات مع الغرب في الملف النووي الإيراني كما ورد في برنامج الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان معلق في ظل الأوضاع الراهنة، وشرط إحيائه تبدل المواقف تجاه المشهد الراهن. ويشرح بعض المسؤولين بالقول إن التاريخ سوف يسجل بأن أقوى ضربات إيران لكيان الاحتلال تمّت في ظل الرئيس الإصلاحي الذي خاض الانتخابات وفي برنامجه إعادة التفاوض مع الغرب وأنه من الصعب على الغرب فهم ذلك، لأنهم يرون دعوة التفاوض علامة الضعف والضربات شعور بفائض القوة، بينما الصورة في إيران في الحالتين تعبير سياديّ.

يعتقد بعض الخبراء في طهران أن القناعة لدى واشنطن وتل أبيب بأن طهران سوف تتولى مسؤوليّة تمويل إعادة إعمار لبنان بعد الحرب ربما يمنح أعمال التدمير التي يقوم بها جيش الاحتلال تفسيراً مختلفاً عن السائد فتصبح نوعاً من حرب استنزاف مالية استباقية لإيران برفع كلفة إعادة الإعمار. ويقولون إن الالتزام الإيراني بفاتورة إعادة الإعمار حسم في طهران بكلمة قالها المرشد الإمام علي الخامنئي في تأبين السيد حسن نصرالله، عندما قال إن التدمير يُعوَّض.

نداء الوطن

في محاولة منه للإيحاء بأنه "مرتاح مالياً"، عمد "حزب الله" إلى دفع bonus لعناصره المقاتلة، أواخر الشهر الفائت، ولم يُعرَف ما إذا كانت هذه الزيادات دائمة أو لشهرٍ واحد .

ورد في التحقيق عن حادثة البترون أن سبب عدم سماع أصوات "الزودياك" لدى وصولها إلى الشاطئ، ثم إقلاعها، أن محركها يعمل على الكهرباء ولا يحدث أي صوت.

تجزم مصادر فلسطينية أن القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، موجود في إحدى الدول الأفريقية.

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