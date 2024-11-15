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أسرار الصحف 15-11-2024
اسرار
2024-11-14 | 23:30
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أسرار الصحف 15-11-2024
النهار
سجّل حضور لافت لممثل طلاب “القوات اللبنانية” في اللقاء الذي دعت اليه حركة “أمل” في منزل الرئيس نبيه بري في شارع بربور وجلوسه الى يمين ممثل الحركة مع مختلف الاحزاب التي تعارض “القوات”.
توقفت اعمال عدد كبير من المحاكم جنوباً وبقاعاً وفي بعض اماكن جبل لبنان ما ادى الى تعطل مصالح المواطنين وهو ما اضطر مجلس القضاء الاعلى الى تكليف من يلزم، من قضاة آخرين لتأمين تسيير العمل القضائي في حالة تعذّر حضور القاضي المعني كذلك استحداث مكتب في قصر عدل بيروت بالنسبة لمحافظة النبطية، وفي قصر عدل زحلة بالنسبة لمحافظة بعلبك، وذلك بهدف البت بالأمور الملحّة والضروريّة المستعجلة، وكذلك طلبات تخلية السبيل.
يُنقل عن مسؤولين في لجان الإغاثة وسواهم، بأن طلبات الأحزاب لتلقي الدعم والمساعدة للنازحين، هي على مدار الساعة، خصوصاً مع بداية فصل الشتاء حيث التركيز يجري على وسائل التدفئة.
في ظل اجواء الحرب وتأجيل كل الاستحقاقات يجري التواصل ما بين الجامعات الخاصة وعدد من الأحزاب لعدم المطالبة بإجراء انتخابات مجالس طالبية تجنباً لأي حساسيات بين الطلاب قد تؤدي الى مواجهات وارباكات للقوى الأمنية.
اللواء
تطمئن جهات مالية الى انتظام الوضع العام، لجهة سلاسة العلاقة بين أطراف القرار: المالية، المركزي، والمصارف العاملة.
حسب مصدر اقتصادي، فإن استمرار الحرب في الجنوب لوقت طويل من شأنه ان يؤدي الى حداث أنشطة اقتصادية بالنسبة للفاعليات التي هجرت من مدنها وقراها.
تبدّل دولة اقليمية من موفديها الى بيروت بما يتلاءم مع طبيعة المهمة، من زاوية التأكيد على إمساكها بزمام المبادرة.
الجمهورية
تبيّن أن تسجيل الطلاب السوريين في لبنان انخفض من 200 ألف طالب إلى ،110 بعد عودة 360 ألف نازح إلى بلادهم
علق مسؤول كبير صاحب خبرة طويلة في المفاوضات متفائلا بحذرعلى مقترح جديد: لا تستبقوا…
عقد اجتماع وصف بالمهم جداً ليل أمس بين جهتين بارزتين وجرت مناقشة دقيقة وعميقة لاقتراح يمكن البناء عليه.
نداء الوطن
أحصت جهة حزبية في الجبل بلوغ عدد النازحين فيه نحو مئة وسبعين ألف نازح، وهو عدد يفوق عدد أهالي الجبل.
اعتبرت مصادر سياسية أن استهداف منطقة الشياح بالغارات، رسالة مباشرة إلى الرئيس نبيه بري باعتبارها منطقة نفوذ تابعة لـ “حركة أمل”، كما استهدفت مدينة صور التابعة سياسياً لبري .
أبدى رجل دين سنّي امتعاضه من تشبيه الشيخ نعيم قاسم بنبيّ الله موسى، من خلال اقتباس آية قرآنية في رسالة البيعة لمقاتلي “الحزب” وإسقاطها عليه، مستغرباً برودة جمهور وسائل التواصل الاجتماعي حيال الإسقاط الجدلي مقابل سورة .
أخبار لبنان
اسرار
الصحف
15-11-2024
أسرار الصحف 14-11-2024
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