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اسرار الصحف المحلية 16-11-2024

اسرار
2024-11-16 | 00:30
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اسرار الصحف المحلية 16-11-2024
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اسرار الصحف المحلية 16-11-2024

الجمهورية

ينكب مرجع سياسي على قراءة كتاب صدر حديثا عن السيرة الذاتية لشخصية دولية عادت بقوة إلى دائرة الأضواء.

لوحظ أن مسؤولين في دولة إقليمية يتوافدون الى لبنان كلما شهد حراكا ديبلوماسيا وتوجب إعطاء أجوبة تفاوضية.

يصل إلى لبنان ديبلوماسي من دولة عريقة قبل نهاية الشهر الجاري.


اللواء

يشكو المعنيون بالاستفادة من المساعدات من فوضى في مصادر  الاعانات وعدالة التوزيع والمساواة بين مناطق الايواء..

حسب التقارير الاسرائيلية انعدمت الحياة في مستوطنات الشمال، وكذلك الحال بـ 90٪ من الجنوب اللبناني.

أكدت حادثة إخضاع الفريق الأمني التابع للسفارة الايرانية للتفتيش في المطار — الرقابة الصارمة باتجاه وضعية جديدة، تسمح ببقاء الملاحة في المطار.
 
نداء الوطن

تؤكد مصادر أن نائباً حالياً شغل في السابق أكثر من منصب أمني، يقف وراء حملة تشنّها إحدى الصحف على مرجع عسكري، وتعزو المصادر السبب إلى أن المرجع العسكري لا يلبّي “طلبات” النائب المذكور.

سألت مصادر سياسية: هل انكفاء بعض السياسيين الذين يدورون في فلك “حزب الله”، عن الإطلالات الإعلامية، هو قرار عائد لهم؟ أم بطلب من “الحزب” بعدما تورطوا في مغالطات فاضحة؟

ما هو مصير “سرايا المقاومة” التي أوجدها “حزب الله” داخل البيئة السنيّة؟ هل تخلّى عنها في غياب أي دور لها؟

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