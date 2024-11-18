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أسرار الصحف المحلية 18-11-2024
اسرار
2024-11-17 | 23:45
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أسرار الصحف المحلية 18-11-2024
النهار
على الرغم من تأكيد وزارة الصحة توافر الأدوية، الا ان صيدليات كثيرة تعاني من نقص في ادوية كثيرة ولا يعلم اذا كان اصحاب شركات الاستيراد يوزعون بكميات قليلة حفاظاً على المخزون.
يتوالى فتح مزيد من المحال التجارية والمطاعم في مناطق النزوح، بعد تزايد عدد النازحين، مما خلق حركة اقتصادية فاعلة شملت الى اهالي المناطق النازحين أيضاً الذين بدأ عدد منهم نقل مخزونه من محال في البقاع والجنوب الى متاجر مستحدثة.
فعّل “حزب الله” قبل أيام برنامج دعم النازحين داخل لبنان والمهجرين الى سوريا والعراق ويتضمن دفع مبلغ 300 دولار لكل عائلة اضافة الى 100 دولار للتدفئة في المناطق الجبلية بشكل شهري.
يتهافت مواطنون جنوبيون وبقاعيون على تسجيل أرقام هواتفهم لدى وزارة الاتصالات بعدما أبلغوا من احزابهم نية الوزارة الغاء الرسوم الشهرية على الخطوط الهاتفية في المناطق التي تتعرض للقصف.
يقول وزير في مجلسه ان اداء زملائه في جلسات مجلس الوزراء لا يرقى الى مستوى المرحلة بل يعمل كل منهم على إمرار الملفات الخاصة بوزارته.
يؤكد مصدر وزاري ان تعمد اطلاق النار على مواقع للجيش اللبناني هدفه دفع الجيش الى الانسحاب كلياً وكذلك قوات “اليونيفيل” لجعل المنطقة الحدودية ارضاً محروقة خالية من الحياة.
نداء الوطن
بيَّن أن الخزنات العملاقة التي ظهرت إثر الغارة على الحدث تعود إلى أحد كبار المهرِّبين المطلوب بمذكرات توقيف، ويبدو أنه كان على علاقة بـ”حزب الله” وهذا ما يفسّر أن مسلحين ملثّمين وصلوا إلى مكان الغارة وعملوا على نقل الخزنات.
بعد الغارة على مقر حزب “البعث” في رأس النبع، عملت مجموعات حزبية على نقل صناديق أموال كانت موجودة في المقر، وأطلقت النار في الهواء لتفريق المتجمّعين ولفتح الطريق أمام نقل الأموال.
شوهدت السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون أول من أمس السبت وهي تمارس الـ hiking على طريق سد شبروح في أعالي كسروان برفقة حراسة مشددة.
اللواء
بدأت سفارة دولة غير عربية توزيع مساعدة مالية شهرية قدرها ٣٠٠ دولار أميركي لكل عائلة نازحة، على إختلاف طوائفها ومناطقها، وسواء كانت العائلة مقيمة في مراكز إيواء أم خارجها في المنازل المستأجرة!
سجلت فجوة الخلافات داخل تيار سياسي اتساعاً واسعاً في الأسابيع الأخيرة، حول الموضوعات الساخنة وما يرافقها من ملفات حيوية، في مقدمتها ملف إنتخاب رئيس الجمهورية المقبل!
تعمّد مسؤول لبناني أن يكون إجتماعه مع زائر أجنبي جافاً، ويتجاوز اللياقات الديبلوماسية، تعبيراً عن ضيقه من تدخلات جماعته في قضايا لبنانية حساسة أثارت لغطاً واسعاً في بيروت!
الجمهورية
دولة إقليمية تم الوقوف على تقييمها لمقترح بالغ الحساسية، ّ فأتى جوابها، نعم ولكن…
اعتبر ديبلوماسي عربي أنه لا يجوز تشبيه مساعي وقف إطلاق النار الحالية بما جرى في غزة، لأن هناك متغيراً كبيراً هو وصول الرئيس ترامب إلى سدة الرئاسة.
نصح مسؤول عربي كبير المعنيين في لبنان بعدم تفويت فرصة جديدة, لأن الأثمان قد تكون مرتفعة جداً في حال عدم التقاطها.
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