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هوكستين وصل إلى عين التينة للقاء بري
هوكستين وصل إلى عين التينة للقاء بري
أسرار الصحف المحلية 19-11-2024
اسرار
2024-11-18 | 23:47
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أسرار الصحف المحلية 19-11-2024
النهار
تردّد أن الرئيس نبيه بري يتشاور مع ضيوفه في أسماء مرشحين الى الرئاسة يحظون بقبول لدى معظم الأطراف ولا يعتبرون مرشحي تحدي.
فوجئت الأوساط السياسية اللبنانية بإرجاء زيارة الموفد الأميركي أموس هوكشتاين للبنان بعدما كانت انتشرت أجواء إيجابية من قبل الجانب اللبناني.
قالت مصادر وزارية قبل ظهر امس إن وقف إطلاق النار بات قريباً جداً وان الاستحقاق الرئاسي سيتبعه مباشرة وان اسماء كثيرة متداولة قد خرجت من السباق.
يتكرر ظهور السفير الإيراني لدى لبنان في بلده بعد إصابته إصابات بالغة من جراء تفجيرات البيجر وبعد لقائه وزير خارجية بلاده قبل ايام استقبله امس مرشد الجمهورية السيد علي خامنئي داحضا الشائعات عن دخوله في غيبوبة وعدم تمكنه من ممارسة مهماته.
نداء الوطن
نصح ديبلوماسي مخضرم السياسيين اللبنانيين بأن يراجعوا اتفاق 17 أيار لأن نتائج الحرب حتى اليوم تجعل الإسرائيلي لا يقبل بأقل من الاتفاق الآنف الذِكر.
يتحدث سياسيون قريبون من “حزب الله” بأسى ومرارة عما آلت إليه الأوضاع، ويعتبرون أن “حزب الله” تُرِك وحيداً من حلفائه.
اعتبر خبراء عسكريون أن نصب الجيش الإسرائيلي بطاريات مدفعية في الأراضي اللبنانية يدحض ما يُقال إنه لم يستطع التقدّم براً. ويضيف الخبراء أن بطاريات المدفعية تشكل تحولاً كبيراً في مسار المعركة.
اللواء
تُضَخ كمية غير قليلة من المعلومات، التي تفتقد الى «مصادر ثقة»، في تسويق ادراكات بأبعاد لا تخدم الحد الادنى من الثبات الوطني..
طلب من جمعيات المودعين التعامل بعدم السلبية مع تعاميم الصادرة لتوفير ما يلزم من سيولة في حدود ما هو متاح لتمرير المرحلة الصعبة..
سحبت دولة اقليمية ملف الردّ على عملية عسكرية معادية استهدفتها قبل اسابيع من التداول، في محاولة لطي الملف لاسباب تتعلق بالمرحلة الانتقالية في دولة كبرى..
الجمهورية
على رغم من الجهود الجبارة التي يبذلها الإعلام اللبناني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، فإنه يضطر إلى معرفة أسماء المستهدفين في الغارات والاغتيالات من إعلام العدو.
إعتبر مسؤول كبير أن الخلاف يتمحور الآن على استحالة موافقة لبنان على منح إسرائيل حق انتهاك السيادة اللبنانية.
تحرص دولة عربية على إطلاع لبنان بشكل دوري على آخر المستجدات الجيوسياسية ونتائج الاتصالات في ما يتعلق بلبنان والمنطقة.
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