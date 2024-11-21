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أسرار الصحف 21-11-2024

اسرار
2024-11-20 | 23:35
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أسرار الصحف 21-11-2024
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أسرار الصحف 21-11-2024

النهار

- سجل احتفال عدد من الاحزاب بالنتائج التي تحققها في الانتخابات الطلابية في عدد من الجامعات على رغم الفتور وعدم الاكتراث لما يجري وسط الحرب الدائرة في لبنان.

- يبرز خوف متزايد لدى المواطنين تجاه اي مالك او مستأجر جديد في الاحياء ويعملون للتحقق من هويته لخوفهم من ان يكون مطلوباً.

- بعد تغريدة له عن عدم جواز التفاوض من قبل رئيس مجلس النواب في غياب رئيس الحكومة ووزير الخارجية، عاد النائب جميل السيد الى تغريدة ثانية تحت عنوان "توضيح" ليكتب ان "التغريدة  السابقة ليست موجّهة للموتورين ولا للغنم السياسي والطائفي، بل موجّهة إلى الحريصين على حقوق الدولة وعلى حدود الجنوب ودماء الشهداء".

- وزع مسؤول حزبي من "قوى 8 آذار" عبر تطبيق "واتساب" تغريدة للوزير السابق وئام وهاب يقول فيها "أتمنى على أصحاب الحملات اليومية أن يرسلوا أبناءهم الى الجبهة بدل التلهي بالحملات. نعم أنا لن أرسل أبنائي للجبهة أو الإستشهاد مع إحترامي لروح كل من يستشهد دفاعاً عن بيته وأرضه".

- أبدت قيادات طرابلسية استياءها من الحملة التي استمرت لاكثر من يومين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي ركزت على وجود عدد كبير من القيادات الوسطى لـ"حزب الله" في المدينة وتوزع خلايا مسلحة في الاحياء واعتبرت انها دعوة صريحة الى اسرائيل لاستهداف طرابلس.

اللواء

- لم تبد عواصم عربية حماسة للمشاركة في لجنة مراقبة تطبيق القرار 1701، كما كان مقترحاً.

- كشف نائب متابع أنه خصص جانب من المباحثات الجارية، لمرحلة ما بعد انتهاء الحرب.

- أبلغت دولتان غربيتان معنيتان بالوضع اللبناني، بليونة ثابتة، لجهة انجاز الاستحقاق الرئاسي إذا ثبت وقف النار من قبل فريق لبناني وازن.


الجمهورية

- أبلغت دولة أوروبية احتجاجها رسميا على استمرار إسرائيل الإعتداء على قوتها العاملة في إطار اليونيفيل، وطلبت عدم تكرار أفعالها.

- وضع ملف حساس على سكة الحلول بدعم دولي مباشرة بعد إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

- ترك استشهاد شخصية إعلامية بارزة فراغا سيكون من الصعب تعويضه في وقت قريب، نظراً إلى ديناميكيته وخبرته ومروحة علاقاته.

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