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أسرار الصحف 22-11-2024

اسرار
2024-11-21 | 23:30
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أسرار الصحف 22-11-2024
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أسرار الصحف 22-11-2024


النهار

تبين وجود نحو 12 الف امرأة حامل في اوساط النازحين اللبنانيين في مختلف المناطق.

سربت أخبار أمس عن صدور مذكرة ملاحقة وتوقيف بحق رئيس تكتل نيابي منطلقها الولايات المتحدة الاميركية على خلفية مساعدة اخرين لسرقة حقوق مواطنة اميركية من اصل لبناني.

اهتم دبلوماسيون باستطلاع اراء حول فهم كلمة الامين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم وما اذا كانت تضمنت تراجعاً او تهدئة او مصالحة مع الداخل وخصوصاً حول عدم ذكره موضوع السلاح.

عُلم من بعض العاملين في أحد المقاهي بفردان، الذي زاره الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، أن الأخير أبدى إعجابه بالمنطقة، والترتيب الذي يحظى به هذا المقهى، حيث أظهر إعجابه بكلّ ما شاهده.
 

الجمهورية

إشتكى وزير من تعمّد أحد المسؤولين تهميش دوره في ملف اجتماعي طارئ.

حصل نزاع بين محافظ ورئيس بلدية في محافظة أخرى على عقار تملكه المحافظة ويقع ضمن النطاق البلدي قبل أن تتدخل مراجع لضبط الوضع.

تبيّن أن غالبية الوزراء لم يعرفوا شيئاً عن مسودة وثيقة حساسة يجري التفاوض حولها.


اللواء

بدأت تظهر في «البيئة المستهدفة» في غير منطقة «مجموعة تطرّف» تتجاوز ما هو قائم حالياً..

تجددت الاتصالات، عبر اوجه جديدة، بين حزب بارز وتيار حليف (سابقاً) في محاولة لايجاد تفاهمات، تلي اليوم التالي لنهاية الحرب..

بات بحكم المؤكَّد أن الوصاية المقبلة على البلد، ستستقر على ترتيبات دولة كبرى، ليس على المعابر وحسب، بل على مفاصل أمنية ومالية ذات تأثير في البلد..

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