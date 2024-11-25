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اسرار الصحف 25-11-2024
اسرار
2024-11-24 | 23:30
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اسرار الصحف 25-11-2024
النهار
توقف مراقب سياسي عند مواقف كثيرين من "مؤيدي" مواقف "حزب الله" سابقاً وتدرج هؤلاء في التراجع او التزام الصمت والتجاهل حماية لأنفسهم ولمؤسساتهم.
دمرت اسرائيل عدداً كبيراً من المنازل لجأ اليها مقاتلو "حزب الله" واقاموا فيها ما تسبب بجعلها ضمن الاهداف الاسرائيلية.
بالعودة إلى هوكشتاين، فإن أحد الذين يعملون في مقهى ستاربكس في فردان، الذي ترتاده شريحة واسعة من أهل السياسة وسواهم، سأله عمّا إذا كان متفائلاً، فنظر هوكشتاين إلى النائب السابق علي بزي الذي يحمل الجنسية الأميركية وكان يرافق الموفد الأميركي في هذا المقهى، وابتسم ولم يجب. في المقابل، لم يتلق جنوبيون نازحون بارتياح ومن بينهم قواعد في حركة "أمل" طريقة "انبهار" بزي بهوكشتاين ولو عن طريق الصدفة في المقهى.
عادت لغة التخوين الى ابناء قرى مسيحية جنوبية رفض ابناؤها مغادرتها وصمدوا في منازلهم وصدرت تغريدات تتهمهم بالتعاون الضمني مع اسرائيل.
تشتد حماوة المواجهات بين اللبنانيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما يوحي ان الطلاق لا بد ان يقع بين شرائح هذا المجتمع الذي بلغ به الانقسام حداً كبيراً.
الجمهورية
يعمل وزير بارز على إعداد دراستَين قانونيتَين تمهيداً لإقرارهما حكومياً ورفعهما إلى مراجع دولية لمقاضاة دولة عدوة.
أوصت أجهزة أمنية في دولة عدوة رئيس حكومتها الموافقة على مشروع مطروح أمامه وعدم تفويت الفرصة.
تتّجه مجموعة قانونية إلى رفع دعاوى خارج لبنان على رئيس جمعية ومَن يثبت تورّطه في عمليات غير مشروعة.
اللواء
تداخلت عوامل مناخية وسياسية وإدارية لإفشال خطوات عشوائية لإيواء نازحين، لأن تنفيذها كان سيثير الكثير من الحساسيات، ويشوّش على الجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة الطوارئ العليا وهيئة الإغاثة لتلبية الحاجات الملحة ضمن الإمكانيات المتوافرة، والإبتعاد عن إستفزاز المشاعر!
جرت محاولات لتبريد التوتر بين مرجع رسمي ورئيس حزب بارز، ولكن لم يُكتب لها النجاح بعد رد الأول بأن الوقت لم يحن بعد لمثل هذه المبادرات!
توقفت أوساط سياسية معارضة عند المضمون السياسي الإيجابي الذي تضمنه خطاب الأمين لحزب لله الشيخ نعيم قاسم، والإشارة الملفتة للبقاء تحت سقف إتفاق الطائف!
البناء
قال رئيس أركان سابق في أحد الجيوش العربية إنّ قتال المقاومة في لبنان يعادل حرباً تخوضها عدة جيوش مع جيش الاحتلال، وإنّ يوم أمس كان يوماً مشهوداً لسيطرة المقاومة في الجبهة البرية مع حصاد 10 دبابات وفي تبادل النيران مع 400 صاروخ ومشهد تل أبيب وسط الدمار والحرائق، واعتبر أنّ حلم كلّ ضابط عربي منذ 70 سنة كان أن يكون له نصيب من صناعة يوم كهذا أو على الأقلّ أن يعيش ليشهد مثل هذا اليوم وقد تحقق هذا الحلم على أيدي رجال الله.
قال جنرال سابق في جيش الاحتلال على إحدى القنوات العبرية إذا كنا قد قضينا على قوة حزب الله الصاروخية وينزل بنا هذا الخراب فكيف لو كانت قوّته بكامل قدراتها، وإذا كنا بكامل قدراتنا البرية ولا نستطيع السيطرة على بلدة مثل البياضة أو بلدة مثل الخيام، فماذا ننتظر للاعتراف بالفشل ونذهب الى اتفاق ينهي الحرب بلا طلبات مستحيلة فتضيع الفرصة كما أضعناها في غزة بالطلبات المستحيلة!
نداء الوطن
أبدى مواطنون جنوبيون ذهولهم من حجم الأَنفاق في قراهم وبلداتهم وسألوا: كيف استباح "حزب الله" كل هذه المساحات تحت الأرض من دون تقدير العواقب؟
توقّف مراقبون عند قول مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني إن "حزب الله يصنع الصواريخ بنفسه" وقارنوا بين هذا القول وبين ما كان يقوله السيد حسن نصرالله إن "صواريخنا تأتي من إيران" وقال هؤلاء المراقبون: مَن نصدِّق؟
يتردد أن رئيس جمعية “وتعاونوا” المحسوبة على "حزب الله" عفيف شومان عاد للظهور مجدداً ولو بشكل محدود في طرابلس وقرى عكارية، تحت ستار توزيع المساعدات للنازحين، ويقوم بالتنسيق مع شخصيات مناطقية محسوبة على "الحزب" التي تتولى توزيع المساعدات عبر نشطائها.
أخبار لبنان
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