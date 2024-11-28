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أسرار الصحف المحلية 28-11-2024
اسرار
2024-11-27 | 23:41
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أسرار الصحف المحلية 28-11-2024
النهار
تعرض اكثر من مواطن لاصابات من رصاص عشوائي اطلق ابتهاجا بالعودة الى احياء الضاحية الجنوبية ولم تنفع الدعوات الى تجنب اطلاق النار علما ان مظاهر مسلحة كثيرة برزت في الشوارع مع عودة النازحين.
يبرز خوف صحي من رواسب القذائف والصواريخ التي استعملتها اسرائيل في غاراتها على لبنان ومدى الضرر الذي يمكن ان تلحقه باللبنانيين ولسنوات طويلة مقبلة.
استرعت الاهتمام زيارة نواب اللقاء التشاوري المستقل، الذين استقالوا من تيار مسيحي بارز، لسفير دولة خليجية كبرى، وعُلم أن اللقاء كان ودياً وإيجابياً للغاية.
قرأ كثيرون في كلام الرئيس نبيه بري امس عن رئيس يجمع ولا يفرق اعتذاراً علنياً من رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية عن عدم المضي بترشيحه الى رئاسة الجمهورية بعدما هبت رياح المجتمع الدولي باتجاه آخر.
تحتفل كندا بمرور سبعين عاما على العلاقات الديبلوماسية مع لبنان وقد وزعت سفارتها في بيروت رسائل وهدايا تذكارية بالمناسبة.
الجمهورية
نصحت دولة أوروبية بارزة المسؤولين اللبنانيّين بعدم قبول بند كاد يعطل اتفاق وقف النار،لأنّه يشكّل انتهاكاً لسيادة لبنان.
سيعمل ضباط من دولة عظمى من داخل سفارة بلدهم في بيروت بالتنسيق مع زملاء لهم من دول عدة للإشراف على الالتزام بوقف النار وتلقّي الشكاوى ومعالجة الانتهاكات.
نُقل عن رئيس منتخب أنّ اتفاق وقف النار أمر جيد لإسرائيل ولبنان وللأمن القومي للولايات المتحدة، وأنّ القيام بذلك الآن وليس لاحقاً أنقذ كثيراً من الأرواح.
اللواء
تبيّن ان جمعيات ومراجع، من جنسيات عربية ودولية سارعت الى تقديم مساعدات مالية وعينية للنازحين منذ بدء العدوان البري..
تتجه كتلة نيابية، تبالغ بالمعارضة، الى اختيار شخصية صادمة للانتخابات الرئاسية، ولكن ليس قبل تحديد موعد الجلسة..
يجري التعامل مع الوسيط هوكشتاين، على انه راعي المرحلة الانتقالية في لبنان، من التوتر الى الاستقرار، وربما في الولاية الترامبية أيضاً!
نداء الوطن
في جلسة مجلس الوزراء، طلب الوزير هيكتور حجار الكلام، وطالب الرئيس ميقاتي بتفنيد الإتفاق بنداً بنداً، فأجابه الرئيس ميقاتي: "فنِّد قد ما بدك، وشوف إذا فيك تغيِّر حرف فيه".
قال أحد الديبلوماسيين: لو قَبِل "حزب الله" منذ تشرين الأول 2023، بما قَبِل به اليوم، لكان وفَّر على لبنان واللبنانيين كل هذه الخسائر غير المسبوقة.
بعد ظهور الحاج وفيق صفا أمس، وهي المرة الاولى التي يظهر فيها منذ محاولة استهدافه، سأل مراقبون: هل من مسؤولية إضافية ستعطى للحاج وفيق داخل حزب الله غير مسؤول وحدة التنسيق والارتباط؟
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المحلية
28-11-2024
أسرار الصحف 27-11-2024
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