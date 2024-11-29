أسرار الصحف 29-11-2024



النهار



تبدأ بعد غد الخطوط العراقية تسيير رحلاتها الى لبنان على ان تستأنف شركات اخرى العمل بدءاً من الاسبوع المقبل وان يصار الى خفض اسعار بطاقات السفر بعد تراجع رسوم التأمين وعودة التنافس الجزئي.



علق مصدر كنسي على دعوة المسيحيين الى الاتفاق على اسماء مرشحين ريثما تتم المفاضلة في ما بينهم والاقتراع لأحدهم، بأن الدعوة تتضمن فخاً اذ يعرف اصحابها ان لا امكانية للاتفاق المسيحي على اسم او سلة محصورة بعدد محدود.



تم افراغ معظم المدارس الرسمية في بيروت ومحيطها امس من النازحين وستنطلق اعمال الصيانة الاثنين للمباشرة في التعليم الحضوري ابتداء من الاسبوع المقبل.



تحركت أمس الماكينة الرئاسية بعد تحديد الرئيس بري موعداً لجلسة انتخاب رئيس ونشطت الاتصالات في غير اتجاه بين مرشحين يؤكدون ان الامور لم تحسم بعد بعكس ما يروج البعض الداعم لأسماء معروفة.



لم يرحب عدد من المصارف بقرار مصرف لبنان صرف دفعات جديدة للمودعين بذريعة نقص السيولة علماً ان المركزي يسدد ما قد يساوي المبلغ بأكمله بين الدولار والليرة.



رجح مصدر امني ان يزيد عدد الضحايا بشكل كبير بعد إحصاء حقيقي للذين لا يزالون تحت الركام وخصوصاً المقاتلين الذين انقطعوا عن ذويهم بسبب عدم استعمال وسائل التواصل وبعضهم قضى تحت القصف.



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الجمهورية



اعتبر نائب بارز أنّ ما جرى في مجلس النواب حمل رسائل وإشارات عدة في إطار اللعبة الديموقراطية والانتخابات الرئاسية.



تعدّدت وتضاربت بشكل كبير قراءات وتفسيرات مضمون وخفايا وأهداف اتفاق وقف إطلاق النار.



أكّد نائب عن حزب بارز أنّ مقر إقامته وزملاء له خلال الحرب إفتقر إلى أمور حياتية أساسية خلافاً لتقديرات البعض.



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اللواء



وضعت شخصيات عربية ولبنانية بأجواء توجه أميركي جدّي لإحداث خرق في حرب غزة، على غرار ما وصل مع لبنان.



تساءل وزراء عن دوافع زميل لهم فوجئوا بحضوره، بعد مقاطعة موصوفة لمجلس الوزراء، عن السرّ وراء طلبه تأجيل الموافقة على نص الاتفاق، ريثما يصار الى درسه والعودة الى جلسة جديدة.



لم يشكل موعد جلسة انتخاب الرئيس قبل اللقاء مع الوسيط الفرنسي مفاجأة دبلوماسية، بل خطوة لتأكيد المصداقية، وجدية جلسة الانتخاب المقبلة.















