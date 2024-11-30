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أسرار الصحف المحلية 30-11-2024

اسرار
2024-11-29 | 23:53
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أسرار الصحف المحلية 30-11-2024
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أسرار الصحف المحلية 30-11-2024

نداء الوطن

قالت مصادر وزارية محايدة إن هجوم أحد الوزراء على قائد الجيش في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، لم يكن وليد ساعته بل موحى به من مرجعية الوزير الذي شنَّ الهجوم، على خلفية ملف رئاسة الجمهورية.

لفت المتابعين الإعلانُ عن وفاة زوجة الحاج محمد عفيف، الحاجة دلال دياب، في النجف وليس في لبنان وأن تشييعها سيتمّ غداً هناك. يُذكَر أن الكثير من عائلات مسؤولي “حزب اللّه” غادروا إلى العراق منذ أيلول الفائت مع اندلاع الحرب الشاملة.

تمثَّلت الجدّية الأميركية في بدء تطبيق الاتفاق، بالسرعة في إيفاد رئيس فريق المراقبين الجنرال Jasper Jeffers الذي باشر مهامه أمس باجتماع مع قائد الجيش. الجنرال الأميركي كانت له محطات في العراق وأفغانستان. 

اللواء

أسقط حزب بارز ما كان يعتقد انه «فيتو» علي مرشح رئاسي غير مدني.

يسعى نواب مستقلون لاستطلاع مَن يكون المرشح الرئاسي التوافقي، بصرف النظر عن اعتبارات التوافق، لحجز علاقة معه للمستقبل.

ثمّة تأكيدات دبلوماسية للبنان أن ما كتب قد كتب وأن اتفاق وقف النار قد يتعرض لانتهاكات اسرائيلية، لكن لن يسقط..

الجمهورية

وصف سياسي مخضرم مواقف حزب بارز من المرحلة بأنها »إيجابية مع دعسة ناقصة تتعلق بطرح شعار في غير زمانه ومكانه«

أجريت اتصالات مكثفة وأعطيت توجيهات ميدانية مشددة لتجنب ” منح العدو أي ذريعة لافتعال مشكلات مشبوهة”

يتعامل مسؤولون وسياسيون مع زيارات أحد الموفدين بأنها ّ أصبحت لزوم ما لا يلزم، وأن كلمة السر هي في مكان آخر.
 

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